Huawei, Yaratıcılığı Artıran Yeni Akıllı Ofis ve Ses Ürünlerini Dubai'de Tanıttı

Yaratma evrensel bir arayıştır ve Huawei, kullanıcılara etkinliğin "Güzelliğin Yaratılışı" temasına uygun olarak yaratıcılıklarını olağanüstü bir kolaylıkla açığa çıkarmaları için araçlar sunar. Lansmanda Huawei, şık bir tasarıma, Huawei X-™ SOUND TM teknolojisine sahip Huawei MatePad Pro 13,2 " adlı çığır açan bir tablet daha tanıttı. Yeni tablet, sınırsız yaratıcılığı günlük bir gerçeklik haline getirmek için 10.000'i aşkın basınç algılama seviyesini destekleyen NearLink teknolojisi tarafından desteklenen Huawei M-Pencil (3.Nesil) ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

Huawei, HUAWEI FreeClip'te daha önce hiç görülmemiş şık Kulak içi kulaklıkların tasarımını da tanıttı. FreeClip'in yenilikçi C-Köprü Tasarımı nefes alabilen formu sayesinde optimum dinleme konforu sağlar.

Yaratıcı bir sıçrama tahtası

Geçtiğimiz on yılda Huawei tabletler, çok çeşitli ofis görevlerini ve yaratıcı çalışmaları gerçekleştirebilen verimliliği artıran cihazlara dönüştü. Huawei MatePad Pro 13,2 " Huawei tabletleri bu kadar benzersiz kılan pek çok şeyi bir araya getiriyor ve hareket halindeyken yaratıcılığı yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Tabletin geniş OLED esnek ekranı, 5,5 mm kalınlığında ve 580 g ağırlığında bir gövdeye sahiptir ve şaşırtıcı bir şekilde %94 ekran-gövde oranı oluşturmak için 3,4 mm çerçeve ile çevrilidir[1]. En dar çerçeveleri ve en yüksek ekran-gövde oranıyla şimdiye kadar yapılmış en ince tabletlerden biridir. Tabletin Huawei X-True™ ekranı ve Huawei SOUNDTM sistemi tamamen sürükleyici görsel-işitsel eğlence sağlamak için çok sayıda zenginleştirici uygulama ve teknoloji ile etkileşime girer.

Her ikisi de tablet aksesuarları olan NearLink teknolojisiyle desteklenen Huawei M-Pencil (3. nesil) ekran kalemi ve Huawei Akıllı Manyetik Klavye, yaratıcılık için yeni olanaklar sunar.

Huawei M-Pencil (3. Nesil), NearLink aracılığıyla tablete bağlanır ve NearLink'in düşük gecikme süresi, güçlü anti-parazit özelliği, doğru konumlandırmanın yanı sıra yüksek verim, eşzamanlılık ve güvenilirliği sayesinde 10.000'i aşkın basınç algılama seviyesini ve yüksek dokunmatik tepki vuruşlarını destekler. MatePad'in Renk Yakalama özelliği, kullanıcıların başka bir uygulamadan gözlerine çarpan bir renk seçmelerine ve doğrudan onunla bir şey yaratmalarına olanak tanır.

Ayrıca, tam alanlı bir dokunmatik yüzeyle birlikte gelen tamamen yeni çıkarılabilir Huawei Akıllı Manyetik Klavye de mevcut, böylece tablet bir anda bir dizüstü bilgisayar gibi görünebilir ve hissedebilir.

Huawei MatePad Pro 13,2 " nefes kesen bir tasarım, güçlü yaratıcı araçlar, sürükleyici eğlence ve hareket halindeyken mobil ofis özellikleriyle her kullanıcıyı bir yaratıcılık kaynağına dönüştürerek Huawei tabletlerinin mirasını daha da ileriye taşıyor.

Sanatın teknolojiyle buluştuğu yer

Huawe, lansmanda HUAWEI FreeClip, Huawei MattPad Air PaperMatte Sürümü'nü ve Huawei MateBook D 16'yı da tanıttı.

Huawei FreeClip, hareket halindeyken dinlemeyi her zamankinden daha rahat, konforlu ve şık hale getiren C-Köprü tasarımıyla yaratıcılığı bir üst seviyeye taşır. Cihaz, 25.000'den fazla güvenilirlik testiyle kanıtlandığı üzere 10.000'den fazla küresel insan kulağı verisine, mikron düzeyinde ergonomik işçiliğe, denenmiş ve test edilmiş dayanıklılık temel alınarak tasarlanmıştır. C-Köprü Tasarımı, her yerde kullanım konforunu artırmak amacıyla kulaklıklar için hem klips hem de konektör görevi görür.

Şarj kılıfıyla birlikte kullanıldığında, FreeClip 36 saate kadar dinlemeyi destekler. FreeClip ayrıca kullanıcının sol ve sağ kulaklarını otomatik olarak tanımlayabilir ve AICrystal-Clear arama ve çift cihaz bağlantılarını destekleyerek kıyafetleriniz için modaya uygun bir dekorasyon, sık seyahat edenler ve spor tutkunları için olmazsa olmaz bir ses aygıtı haline gelir.

Huawei MatePad Air PaperMatte Sürümü, kağıt üzerine kalemle yazma ve kağıttan okuma için müthiş 2800 x 1840 çözünürlüğe ve 144 Hz azami yenileme hızına sahip PaperMatte ekranına sahiptir.

HUAWEI MateBook D 16, 16 -inç Göz KonforluHUAWEI FullView Ekran ile geniş bir görüntü sunarken, ana akım 15,6 -inç dizüstü bilgisayarla aynı ağırlıktadır. 13. Nesil Intel® Core™ H-Serisi işlemci yoğun çoklu görevleri mutlak kolaylıkla halleder.

Lansman etkinliğinde Huawei,5 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olanGoPaint Worldwide Creating Etkinliğini de duyurdu. Huawei, Etkinliği başlatarak, dijital yaratıcılara işlerini sergilemeleri için küresel bir platform sunar ve hayatın her kesiminden insanları yaratıcı taraflarını ortaya çıkarmalarını teşvik eder. Daha fazla ayrıntı için lütfen Huawei'nin resmi web sitesine bakın.

[1] Veriler Huawei Laboratuvarı'ndan alınmıştır ve gerçek ağırlık yapılandırması, üretim süreci ve ölçüm yöntemi değişiklik gösterebilir.



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