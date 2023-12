Huawei dévoile à Dubaï de nouveaux produits audio et de bureau intelligents qui stimulent la créativité

La création est une quête universelle, et Huawei donne aux utilisateurs des outils pour libérer leur créativité avec une facilité remarquable, conformément au thème « Création de la beauté » de l'événement. Lors du lancement, Huawei a dévoilé une nouvelle tablette révolutionnaire : la HUAWEI MatePad Pro 13.2'', qui présente un design élégant, et qui est dotée du HUAWEI X-True™ Display et de la technologie HUAWEI SOUNDTM. La nouvelle tablette fonctionne en toute transparence avec le HUAWEI M-Pencil (3ème génération) alimenté par la technologie NearLink, qui prend en charge plus de 10 000 niveaux de détection de pression, pour faire de la création sans limites une réalité quotidienne.

Huawei a également dévoilé un design inédit d'écouteurs ouverts avec les HUAWEI FreeClip. Le design innovant en C des FreeClip offre un confort d'écoute optimal grâce à sa forme respirante.

Un tremplin créatif

Au cours de la dernière décennie, les tablettes Huawei ont évolué pour devenir des appareils stimulant la productivité, capables d'effectuer un large éventail de tâches bureautiques et de travaux créatifs. Le HUAWEI MatePad Pro 13.2'' réunit tout ce qui a rendu les tablettes Huawei si uniques, et porte la création mobile à un tout autre niveau.

Le vaste écran flexible OLED de la tablette est monté sur un boîtier ultramince de 5,5 mm d'épaisseur pour un poids total de 580 g, et est entouré de bordures de 3,4 mm pour offrir un rapport écran/corps stupéfiant de 94 %[1]. Il s'agit de l'une des tablettes les plus fines jamais fabriquées, avec les bords les plus étroits et le rapport écran/corps le plus élevé. Le HUAWEI X-True™ Display et le système HUAWEI SOUNDTM de la tablette interagissent avec une multitude d'applications et de technologies enrichissantes pour offrir un divertissement audiovisuel totalement immersif.

Le stylet HUAWEI M-Pencil (3ème génération) alimenté par la technologie NearLink, et le HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, tous deux accessoires pour tablettes, ouvrent de nouvelles possibilités de création.

Le HUAWEI M-Pencil (3ème génération) se connecte à la tablette via NearLink, et prend en charge plus de 10 000 niveaux de détection de pression et des touches à haute réactivité tactile, grâce à la faible latence de NearLink, à sa puissante capacité anti-interférence, à son positionnement précis, ainsi qu'à son débit élevé, à sa simultanéité et à sa fiabilité. La fonction Colour Capture du MatePad permet aux utilisateurs de sélectionner une couleur qui attire leur attention sur une autre application et de créer quelque chose directement avec celle-ci.

Il y a aussi le tout nouveau clavier amovible HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, qui est livré avec un pavé tactile de pleine surface, permettant de transformer la tablette en ordinateur portable en un clin d'œil.

La HUAWEI MatePad Pro 13.2" perpétue l'héritage des tablettes Huawei en proposant un design époustouflant, des outils créatifs puissants, des divertissements immersifs et des fonctions de bureau mobile, transformant chaque utilisateur en une source de créativité.

Quand l'art rencontre la technologie

Huawei a également dévoilé le HUAWEI FreeClip, le HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition et le HUAWEI MateBook D 16 lors du lancement.

Les HUAWEI FreeClip font passer l'inventivité à un niveau supérieur grâce à leur conception à pont en C, qui rend l'écoute en déplacement plus agréable, plus confortable et plus à la mode que jamais. L'appareil a été conçu en se basant sur plus de 10 000 données relatives à l'oreille humaine, d'une ergonomie au micron près et d'une durabilité éprouvée, comme en témoignent plus de 25 000 tests de fiabilité. Le design C-bridge sert à la fois de clip et de connecteur pour les écouteurs, afin d'améliorer le confort de port sur toute la ligne.

Lorsqu'il est utilisé avec l'étui de chargement, le FreeClip offre jusqu'à 36 heures d'écoute. Le FreeClip peut également identifier automatiquement l'oreille gauche et l'oreille droite du porteur et prend en charge les appels AI Crystal-Clear et les connexions à deux appareils, ce qui en fait une décoration tendance pour votre tenue et un appareil audio indispensable pour les grands voyageurs et les adeptes de fitness.

Le HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition est doté d'un écran PaperMatte d'une formidable résolution de 2800 x 1840 et d'un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, pour une écriture au stylo et une lecture comme sur du papier.

Le HUAWEI MateBook D 16 offre une vue étendue grâce à son écran Eye Comfort HUAWEI FullView Display de 16 pouces, tout en pesant le même poids qu'un ordinateur portable classique de 15,6 pouces. Le processeur Intel® Core™ H-series de 13ème génération gère le multitâche intensif avec une facilité absolue.

Lors de l'événement de lancement, Huawei a également annoncé sa prochaine activité de création mondiale GoPaint, qui débutera le 5 janvier 2024. En lançant cette activité, Huawei offre une plateforme mondiale permettant aux créateurs numériques de présenter leurs œuvres et encourage les personnes de tous horizons à libérer leur côté créatif. Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel de Huawei.

[1] Données provenant de Huawei Lab. La configuration réelle du poids, le processus de fabrication et la méthode de mesure peuvent varier.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299702/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299703/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299704/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299705/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299706/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299707/6.jpg

