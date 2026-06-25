ويجو ومجلس هونغ كونغ للسياحة يتعاونان لتسليط الضوء على تجارب هونغ كونغ على مدار العام للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن شراكة مع مجلس هونغ كونغ للسياحة (HKTB) لتعزيز حضور هونغ كونغ بين المسافرين من المنطقة وتشجيع السفر إليها على مدار العام، من خلال حملة ترويجية تسلط الضوء على التجارب المتنوعة التي تقدمها الوجهة عبر مختلف المواسم.

Hong Kong Disneyland

وتواصل هونغ كونغ تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات في آسيا للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل ما تقدمه من تجارب متنوعة تجمع بين الثقافة والترفيه والطبيعة والأنشطة المناسبة للعائلات. فمن المعالم الحضرية الشهيرة والمواقع الثقافية إلى الأنشطة الخارجية والمأكولات المتنوعة والفعاليات التي تستضيفها المدينة على مدار العام، توفر هونغ كونغ خيارات تلائم مختلف الاهتمامات و تمنح الزوار تجربة مختلفة في كل موسم.

من خلال هذا التعاون، ستسلط ويجو ومجلس هونغ كونغ للسياحة الضوء على التجارب التي يمكن الاستمتاع بها في هونغ كونغ خلال مختلف فصول العام، مع التركيز على ما تقدمه المدينة خلال موسمي الصيف والشتاء. صُممت هذه الحملة لإلهام المسافرين للتخطيط لرحلاتهم من خلال تسليط الضوء على الجوانب المتنوعة والفريدة التي تتميز بها هونغ كونغ. وتشمل هذه المقومات المعالم الشهيرة عالمياً مثل الإطلالات البانورامية الخلابة من ذا بيك (The Peak) والحيوية المميزة لـ ميناء فيكتوريا (Victoria Harbour)، إلى جانب المراكز الثقافية الرائدة مثل منطقة ويست كولون (West Kowloon)، والوجهات الترفيهية المناسبة للعائلات مثل هونغ كونغ ديزني لاند وأوشن بارك، فضلاً عن تجاربها الغنية في عالم المأكولات والتسوق الفاخر. وتهدف الحملة إلى تعزيز الاهتمام بالوجهة وتحفيز الحجوزات من خلال تقديم هونغ كونغ كوجهة سياحية نابضة بالحياة، تجمع بين التنوع والتباين والتجارب الاستثنائية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تواصل هونغ كونغ ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل ما تتمتع به من مزيج استثنائي يجمع بين الثقافة العريقة، والتجارب العصرية، والمعالم العالمية الشهيرة. فمن الأحياء الثقافية النابضة بالحياة إلى الوجهات الترفيهية المناسبة للعائلات وتجارب التسوق والمأكولات الراقية، تقدم هونغ كونغ تجربة متكاملة تلبي تطلعات مختلف فئات المسافرين. ومن خلال شراكتنا مع مجلس هونغ كونغ للسياحة، نتطلع إلى تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تتميز بها الوجهة، وإلهام المزيد من المسافرين لاكتشاف ما تقدمه من تجارب متنوعة تجمع بين الحيوية، والتنوع، والثراء الثقافي."

وتقدم هونغ كونغ خلال أشهر الصيف مجموعة متنوعة من التجارب الخارجية التي تتيح للزوار استكشاف جانب مختلف من المدينة، من الجزر والوجهات الساحلية إلى الشواطئ ومسارات المشي في الطبيعة. كما تشهد المدينة خلال هذه الفترة العديد من الفعاليات والأنشطة المفتوحة والأسواق المحلية التي تضيف مزيداً من الحيوية إلى تجربة الزوار.

وقالت بيفرلي أو يونغ، مديرة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجلس هونغ كونغ للسياحة: "توفر هونغ كونغ للزوار مزيجاً متنوعاً من التجارب التي تجمع بين الثقافة والمأكولات والأنشطة الخارجية والوجهات العائلية والفعاليات الموسمية. ويمنح هذا التنوع المسافرين فرصة اكتشاف جانب مختلف من المدينة في كل زيارة وعلى مدار العام. ومن خلال شراكتنا مع ويجو، نتطلع إلى تعريف المزيد من المسافرين من منطقة الشرق الأوسط بما تقدمه هونغ كونغ من تجارب متنوعة وتعزيز حضورها كواحدة من أبرز الوجهات في آسيا."

كما ستتناول الحملة ما تقدمه هونغ كونغ خلال موسم الشتاء، حيث تستضيف المدينة مجموعة من الفعاليات والاحتفالات الموسمية، بما في ذلك وينترفِست وأسواق العطلات وعروض الإضاءة والاحتفالات المقامة على الواجهة البحرية. وتكتمل التجربة مع تجارب التسوق والفعاليات الثقافية التي تجعل من هونغ كونغ وجهة مميزة للزيارة خلال الأشهر الأخيرة من العام.

وتركز الحملة على مختلف التجارب التي تقدمها هونغ كونغ من خلال محتوى وأدلة سفر وتوصيات موسمية عبر منصات ويجو. وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز الوعي بهونغ كونغ كوجهة تقدم مزيجاً متنوعاً من التجارب الثقافية والترفيهية والأنشطة الخارجية والتجارب المحلية. كما تعكس التزام الجانبين بالتعريف بما تقدمه المدينة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الآسيوية لديهم.

نبذة عن ويجو

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.wego.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2999550/Wego_Hong_Kong_Disneyland.jpg