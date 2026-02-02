ويجو وهيئة مالطا للسياحة توسّعان شراكتهما للعام الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز السفر إلى مالطا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة جديدة مع هيئة مالطا للسياحة "فيزيت مالطا"، تهدف إلى تعزيز مكانة مالطا كوجهة سياحية وتوسيع حضورها في أسواق السفر بالمنطقة.

Valletta from the sea

تُطلق هذه الشراكة مبادرة متعددة القنوات تهدف إلى تعزيز الوعي بمالطا لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إبراز مزيجها الفريد من الإرث الثقافي والطبيعة المتنوعة والطابع المتوسطي. وقد صُممت الحملة لتواكب تطور تفضيلات السفر في المنطقة، وتقدّم مالطا كوجهة ملهمة لتجارب ساحلية غنية بالثقافة.

في قلب البحر الأبيض المتوسط، تأسر مالطا زوّارها بسحرها الأخّاذ، وإرثها العريق، ومناخها المعتدل على مدار العام. من مدنها المحصنة الشامخة وواجهاتها البحرية النابضة بالحياة، إلى شواطئها الخلابة، تقدّم جزر مالطا وكومينو وجوزو مزيجًا متناغمًا يجمع بين الثقافة والمغامرة والفخامة. وتتكامل تجارب العافية والاستجمام العالمية لتجعل منها وجهة استثنائية، يسهل على المسافرين من الشرق الأوسط الوصول إليها برحلة لا تستغرق سوى بضع ساعات بالطائرة.

مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو، علّق قائلاً: " تُعد مالطا وجهة قريبة من قلوب المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي تزخر بتاريخ عريق، وتقدّم أماكن ساحرة للاستجمام وسط مشاهد تاريخية خالدة، وتمتاز بأسلوب الحياة المتوسطي النابض بالحيوية. نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة مالطا للسياحة لإبراز هذه الوجهة المميزة أمام ملايين المستخدمين عبر منصاتنا. هدفنا هو تعزيز الاهتمام، وزيادة أعداد الزوار، وتوفير رحلة سلسة للمسافرين تبدأ من لحظة الإلهام وحتى الحجز."

من خلال هذه الشراكة، تعزّز ويجو مكانتها كأبرز منصة للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تقديمها توصيات مخصّصة للمسافرين، وأدوات بحث ذكية، ومسارات سفر منتقاة تستند إلى البيانات الفورية وسلوك المستخدمين في المنطقة. وتركّز الحملة على إبراز قصة مالطا وربطها بتفضيلات المسافرين من المنطقة، الباحثين عن الأصالة، والتجارب الاستثنائية، والرحلات السلسة والمريحة.

وفي إطار هذه الحملة، تطلق ويجو وهيئة مالطا للسياحة استراتيجية تسويقية متعددة القنوات باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل الإعلانات الرقمية، والتسويق بالمحتوى، وصفحات مخصّصة للوجهة لإبراز التجارب المتنوعة التي تزخر بها مالطا. وسيتمكّن المسافرون من استكشاف كل ما يميّز الوجهة من أماكن تاريخية وثقافية ومعالم فريدة بعيداً عن المألوف، إلى نصائح سفر وخيارات حجز، ضمن محتوى متكامل يهدف إلى إلهامهم وتزويدهم بالمعلومات في مختلف مراحل رحلتهم.

آرثر غريما، مدير التسويق في هيئة مالطا للسياحة، أضاف قائلاً: "نحن متحمسون للتعاون مع ويجو للتواصل مع المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتميّز مالطا بتجارب ثقافية غنية، وسواحل خلابة، وضيافة عالمية المستوى. كما تستضيف جزرنا باقة من أبرز الفعاليات الدولية، من مهرجان مالطا الدولي للألعاب النارية إلى الحفلات الأوركسترالية المرموقة، وسباق رولكس ميدل سي، وفعالية مالطا كلاسيك للسيارات الكلاسيكية، وغيرها من الأنشطة التي تمنح الوجهة طابعاً متجدداً يجذب مختلف شرائح المسافرين. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لأن تكون مالطا أقرب إلى قلوب المسافرين من المنطقة، وأن نلهمهم لاكتشاف جزرنا وصناعة ذكريات تدوم مدى الحياة."

تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالارتقاء بتجربة السفر للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال الجمع بين الانتشار الواسع لويجو وقدراتها في تحليل بيانات السفر، إلى جانب دعم هيئة مالطا للسياحة وما تتمتع به الوجهة من تنوّع وجاذبية، تفتح الحملة آفاقاً جديدة لعشّاق الاستكشاف والتجارب المميزة في المنطقة.

نبذة عن ويجو

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

حول هيئة مالطا للترويج للسياحة (فيزيت مالكا)

تم إنشاء هيئة مالطا للترويج السياحي رسميًا بموجب قانون خدمات السفر والسياحة في مالطا عام 1999؛ محدداً دورها بوضوح ليتعدى التسويق الدولي ويشمل دورًا محليًا وتحفيزيًا وتوجيهيًا وتنسيقيًا وتنظيميًا أيضاً. يعزز القانون الشراكة العامة والخاصة في السياحة عبر مشاركة أكبر وأكثر مباشرة للقطاع الخاص في التخطيط الوطني وتطوير الصناعة بشكل عام. كما تقوم الهيئة بأدوار متنوعة، ولكن دورها الجوهري يكون في إنشاء العلاقات وتعزيزها. تعد الهيئة المنظم والمحفز لصناعة السياحة في مالطا، وشريكها التجاري، ومروج العلامة التجارية للبلاد، وهي هنا تعمل على تشكيل وإدارة شراكات ذات مغزى مع جميع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة والحفاظ على العلاقات المقامة بالفعل. يعني هذا في المقام الأول جذب الزوار إلى الجزر، ولكن أيضًا العمل عن كثب جنبًا إلى جنب مع شركاء القطاع الخاص في سبيل تحقيق ذلك. الأهم من ذلك، أن الهيئة موجودة أيضًا للمساعدة في تعزيز الموارد البشرية للصناعة، وضمان أعلى معايير وجودة المنتج السياحي للجزر المالطية، وتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2873341/Valletta_Malta.jpg