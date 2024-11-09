يا للروعة يا جيانغشي | نزهة موسى في مقاطعة وويوان

مدينة نانتشانغ، الصين، 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات (JXICC): مقاطعة وويوان، في مدينة شانغراو، محافظة جيانغشي، والمعروفة بأجمل ما في الريف الصيني، تفتخر بتاريخ يزيد على 1,000 عام. بسبب موقعها النائي، حافظت وويوان على معالمها الأصلية لعقود من الزمن من حيث بيئتها الطبيعية وأساليب الحياة التقليدية والعادات القديمة والهندسة المعمارية النموذجية على طراز هوي.

Wow Jiangxi | Moses’ City Walk in Wuyuan, Jiangxi

هوي هو اسم مختصر لـ هويزو، وهي منطقة تاريخية في جنوب شرق الصين، وتقع الآن في مدينة هوانغشان في مقاطعة آنهوي. تتألف هويزو من ست مقاطعات وكانت وويوان واحدة منهم. العمارة على الطراز هوي، التي تعد واحدة من أبرز الأنماط المعمارية الصينية القديمة، تتميز عادةً بالجدران البيضاء والأسطح المبلطة باللون الأسود، مع زخارف فنية مصنوعة من الطوب والحجر والخشب.

حتى في منزل سكني رخيص، ستجد نحتًا مفصلًا على العوارض والنوافذ والأعمدة والأبواب وحتى الجدران تجسد الأناقة والعظمة. عندما يحل الربيع، تضفي زهور السلجم المتفتحة والحقول المعرّجة اللامتناهية سحرًا إضافيًا على البلدة القديمة. وهذا هو الوقت الذي يتدفق فيه العديد من السياح إلى المكان ليشعروا بالهدوء ويقدروا جمال الحقول المتعرجة والتلال الخضراء وكهوف الكارست المنثورة على طول الأنهار الملتوية

في السنوات الأخيرة، استغلت وويوان فرصة النمو في صناعة الإقامات المنزلية المحلية وفرصة تسريع تقدم صناعة الإقامة المنزلية من حيث الحجم والتميز ووضع المعايير القياسية والترويج. لقد عمل اقتصاد الإقامات المنزلية على بث دماء جديدة في التنمية الاقتصادية لمحافظة جيانغشي وعزز تأثيرها وشعبيتها.

دعونا نتبع موسى، ونمشي في مقاطعة وويوان.

https://www.youtube.com/watch?v=4j8uvMYwotU

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2551543/Wow_Jiangxi__Moses__City_Walk_in_Wuyuan.mp4