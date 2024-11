Wow Jiangxi | Moses' City Walk in Wuyuan (en anglais)

SHANGRAO, Chine, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de Jiangxi International Communication Center(JXICC) : Wuyuan, dans la ville de Shangrao, Jiangxi, connue comme la plus belle campagne de Chine, peut s'enorgueillir d'une histoire vieille de plus de 1 000 ans. En raison de son éloignement, Wuyuan a conservé pendant des décennies ses caractéristiques originales en termes d'environnement naturel, de modes de vie traditionnels, de coutumes anciennes et d'architecture typique du style Hui.

Wow Jiangxi | Moses’ City Walk in Wuyuan, Jiangxi

Hui est l'abréviation de Huizhou, une région historique du sud-est de la Chine, aujourd'hui située dans la ville de Huangshan, dans la province d'Anhui. Huizhou se compose de six comtés, dont celui de Wuyuan. L'architecture de style Hui, l'un des principaux styles architecturaux de la Chine ancienne, est typiquement construite avec des tuiles noires et des murs blancs, avec des décorations artistiques faites de briques, de pierres et de bois.

Dans une maison cossue, vous trouverez des sculptures élaborées sur les poutres, les fenêtres, les piliers, les portes et même les murs, qui incarnent l'élégance et la magnificence. Au printemps, une mer de colza en fleurs et des champs en terrasses à perte de vue confèrent un charme supplémentaire à la ville ancienne. C'est alors que de nombreux touristes affluent pour ressentir la tranquillité et apprécier la beauté des champs en terrasses, des collines verdoyantes et des grottes karstiques parsemées de ruisseaux sinueux.

Ces dernières années, Wuyuan a saisi l'opportunité de croissance de l'industrie locale de l'hébergement et a accéléré le développement de l'industrie de l'hébergement en termes d'échelle, de différenciation, de normalisation et de marque. L'économie de l'hébergement chez l'habitant a insufflé une nouvelle vitalité au développement économique du Jiangxi et a renforcé son influence et sa popularité.

Suivons Moïse et faisons une promenade dans la ville de Wuyuan.

https://www.youtube.com/watch?v=4j8uvMYwotU

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2551543/Wow_Jiangxi__Moses__City_Walk_in_Wuyuan.mp4