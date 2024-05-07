يعلن Galaxy Macau، المنتجع المتكامل الفاخر الرائد في العالم، عن فندق جديد مرتقب في آسيا، بالشراكة مع أفضل علامة تجارية في العالم: فنادق ومنتجعات Capella

L-R: Francis Lui, Vice Chairman, Galaxy Entertainment Group; Evan Kwee, Vice Chairman, Capella Hotel Group

ماكاو، 6 مايو 2024 /PRNewswire/ -- قامت مجموعة Galaxy Entertainment، الرائدة في إحياء شراكات الضيافة التي لا مثيل لها مع العلامات التجارية الفندقية الرائدة في العالم، بالإعلان عن ارتباط تاريخي مع مجموعة فنادق ومنتجعات Capella - التي حصلت على لقب أفضل علامة فندقية في العالم من قبل Travel + Leisure Magazine في عام 2023. ستكون Galaxy Macau، التي تفتخر بالحصول على أكبر عدد من جوائز قائمة FORBES للفنادق 5 نجوم تحت سقف واحد في العالم، والتي تحافظ على مكانتها كأفضل منتجع متكامل على مستوى العالم، موطنًا لأول عقار Capella في منطقة الخليج الكبرى، وعند افتتاح الفندق في منتصف عام 2025، ستنضم علامة Capella الأصيلة الفريدة للضيافة إلى أكبر مجموعة في العالم المكونة من تسعة فنادق راقية تحت مظلة واحدة لتعيد تعريف عرض Macau للتجارب الفاخرة للغاية.

"نحن متحمسون لخلق هذا التجسيد الرائع للضيافة الفاخرة في القرن الحادي والعشرين بالشراكة مع فنادق ومنتجعات Capella، يتوافق هذا التعاون مع خطة النمو الاستراتيجي لدينا لتقديم خصائص رائدة فريدة من نوعها داخل منتجع Galaxy Macau المتكامل وما وراءه، " وفق ما قاله Francis Lui، نائب رئيس مجموعة Galaxy Entertainment. "يشرفنا اختيار فنادق ومنتجعات Capella الشهيرة عالميًا الشراكة معنا، مما يتيح للضيوف الأكثر تميزًا في العالم تكوين اتصالات جديدة وأصيلة مع Macau - المركز العالمي للفنون والترفيه، الذي يتمتع بتاريخ ثقافي غني وبوابة إلى منطقة الخليج الكبرى. تُعبر Capella في Galaxy Macau عن التزامنا المستمر بتقديم رفاهية تجريبية لا مثيل لها لضيوفنا الدوليين في Macau، باعتبارها أحدث إضافة إلى وجهتنا الفاخرة المتكاملة."

ومما يعكس جاذبية Galaxy الاستثنائية المميزة، فإن Capella في Galaxy Macau يمثل مكانًا استثنائيًا للإقامة في الدائرة الثقافية في آسيا، حيث يضم الفندق ذو الـ 17 طابق 36 سكاي فيلا و57 جناح. تم تصميم التصميمات الداخلية من قبل شركة Moinard Bētaille الشهيرة ومقرها باريس، وتستوحي تصميماتها الداخلية من الغابة وتلال ماكاو الخضراء المورقة. تتميز كل سكاي فيلا بشرفة مليئة بالضوء مع حمام سباحة صافٍ بلا حدود، وصالة خارجية، وغرفة شمسية، وحديقة شتوية مخفية، مما يوفر للضيوف تجربة للطبيعة الهادئة على مدار السنة. تدعو الفيلات الفاخرة إلى التواصل الاجتماعي وتحتوي على وسائل للراحة مثل غرفة لكبير الخدم وغرفة كاريوكي مع مقدم للسيجار ومجموعة متميزة وبار كوكتيل خاص وصالة ألعاب، أما بالنسبة للأجنحة، فهي مذهلة، وتضم حمامات غطس خاصة وشرفات تتمتع بإطلالات بانورامية على الطراز المعماري في ماكاو.

يفكر كلًا من Bruno Moinard وClaire Bētaille من Moinard Bētaille في تصميمهما قائلين: "لقد منحتنا مجموعة Galaxy Entertainment الحرية الاستثنائية لوضع تصور لـ Capella في Galaxy Macau، حيث ألهمت روح المغامرة والتاريخ الغني في ماكاو فكرة الغابة الاستوائية، مما أثار مشاعر الكرم والحداثة، والتي تتخللها مفاجآت مبهجة للضيوف. ويعتبر العنصر المركزي في هذا المشروع هو علاقتنا العميقة بالماء، مما يدعو الضيوف إلى تخيل أنفسهم منغمسين في حمامهم المتلألئ."

تشتهر Moinard Bētaille بنهجها المميز للفخامة الفرنسية والحرفية الرائعة، حيث أنشأت تصميمات داخلية ذات طوابق لمتاجر علامات تجارية فاخرة رائدة في العالم، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية لـ Cartier وBreitling وAudemars Piguet.

وتشتهر فنادق ومنتجعات Capella عالمياً بالتصنيف الذي يحدد الجودة والخدمة الاستثنائية، وربط الضيوف المتميزين بشكل أصيل بالمواقع الفريدة لممتلكاتها، وتَعِد بالوصول إلى مستوى جديد من الفخامة الأنيقة في Macau.

يقدم العقار الجديد في Galaxy Macau نظرة جديدة جريئة على غرفة المعيشة المميزة لـ Capella، مما يعزز دور العقار كمركز للحوارات والتعبيرات ذات المغزى. سيضم المبنى "Pony & Plume" صالة للأعضاء فقط صممها أسطورة التصميم الداخلي في هونغ كونغ Albert Kwan، الذي أنشأ مساحات غارقة في الطراز الاستعماري الصيني، بما في ذلك China Club في هونغ كونغ وCipriani، وChina Tang في لندن، بالإضافة إلى المخازن التجارية في جميع أنحاء آسيا. Plume هو اسم يوحي بـ"الهمس فقط" تكمن وراءه شرفة مخفية مخصصة للمدعوين فقط من الهواة الجادين، في حين تسمح ميزة العرض بإلقاء نظرة خاطفة على الكنوز بما في ذلك التحف من مجموعة خاصة تتضمن التحف والفنون وحتى الهدايا البارزة التي تتسم بالرموز التاريخية مثل El Commandante.

مستوحى من لعبة بولو الفروسية، سيحتوي بار Moinard Bētaille المصمم في Capella في Galaxy Macau على مجموعة فريدة من أنواع الويسكي النادرة والمحدودة الإصدار. سيعمل برنامج مُنسق لأنواع الويسكي اليابانية ذات المصدر، بالتعاون مع مجموعة متميزة من منتجي الويسكي، على تعزيز العرض الفريد..

تتعاون Capella في Galaxy Macau مع قادة الفكر في مجال الفن وعلم الطهي، لتوفير تجربة لا مثيل لها للضيوف في ماكاو، ويشمل هذا التعاون إدارة مجموعة فنية متنوعة، بالإضافة إلى الشراكة مع نجم الطهي في هونغ كونغ، وأفضل 50 طباخًا في آسيا والنجوم Michelin، وسفيرة Krug Vicky Cheng لخلق تجربة تَذَوُّق لا تُنسى.

من المقرر أن يكون أول مطعم عالمي فاخر للشيف Cheng هو الافتتاح الجديد الأكثر ترقبًا في المنطقة في عام 2025، وستوفر Capella في Galaxy Macau للضيوف إمكانية الوصول الحصري إلى مفهوم المطعم الخاص به، والذي يحتفل بأفضل المواهب المحلية في منطقة الخليج الكبرى بالتعاون مع شركة التصميم الداخلي في هونغ كونغ، Joyce Wang.

في عام 2024 وحده، أدى صعود Cheng السريع إلى حصوله على ثلاث جوائز لأفضل 50 مطعم في آسيا لعام 2024، مما جعله يحتل المرتبة الخامسة في المنطقة عن مطعمه Wing في هونغ كونغ، كما حصل على جائزة Highest Climber. سيحتفل مفهوم Cheng الموجود في ماكاو بتقارب الثقافات، مما يمثل التقارب بين الشرق والغرب الذي يُلمح إليه في طبخه، وسيتم تعزيزه من خلال بيئة حميمة مصممة للسماح للضيوف بالتفاعل مباشرة مع خبرته في الطهي، والتي تصورها مصممة الديكور الداخلي Joyce Wang الحائزة على جوائز في هونغ كونغ.

يعبر الشيف Vicky Cheng عن سعادته بمفهوم المطعم المستقل الجديد الذي طال انتظاره: "يسعدني أن أعرض المكونات المميزة والتراث الغني لدلتا نهر اللؤلؤ في مفهومي الجديد والمستقل في Capella Galaxy Macau، وأتطلع إلى تقديم وجهة نظري المبتكرة التي تجمع بين النكهات والتقنيات الفرنسية والصينية مع لمسة تجريبية في الموقع الأول لتوصيل مفهومي المميز للطعام الفاخر إلى الساحة الدولية."

تشارك موهوبة التصميم الداخلي الشهيرة Joyce Wang، من استوديو Joyce Wang، وجهة نظرها: "أثَّر فهم شغف Vicky Cheng للبحث عن الطعام والاستكشاف على اختيارنا للمواد والأنسجة والأشكال المعمارية المرنة للمساحة. لقد أكدنا على المطبخ باعتباره قلب تجربة تناول الطعام، ويهدف تصميمنا إلى طمس الحاجز بين الضيف والشيف بلطف، ودعوة الضيوف إلى الانغماس في طقوس الطهي الحميمة للشيف Vicky."

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي Capella في Galaxy Macau على مطعم مميز مفتوح طوال اليوم، مما يزيد من نطاق مجموعة تجارب تذوق الطعام الأصيلة الحصرية لرواد المطعم في ماكاو.

يقول Evan Kwee، نائب رئيس مجموعة فنادق Capella: "يمثل فندق Capella في Galaxy Macau خطوة محورية بالنسبة لفنادق ومنتجعات Capella بينما نتوسع في منطقة الخليج الكبرى"، "ومن خلال شراكتنا مع مجموعة Galaxy Entertainment، فإننا متحمسون لتقديم المسافرين إلى التراث الثقافي الغني في ماكاو، وتقديم تجارب مدروسة ومثيرة مع تعزيز اتصالات ذات مغزى مع المجتمع المحلي".

من خلال التأكيد على التراث الثقافي الغني ونواة القلب الآسيوية لقيم Galaxy Entertainment الفريدة وموقعها الرائد في السوق، تمثل Capella في Galaxy Macau أحدث تأكيد على التزام Galaxy Macau بخلق تجارب متميزة في المنتجع المتكامل. وقال Francis Lui، نائب رئيس مجموعة Galaxy Entertainment "لا يزال Galaxy Macau يواصل التميز عن منافسيه حيث نجلب العلامات التجارية الرائدة عالميًا إلى ماكاو في منتجعنا المتكامل الشهير. يعد Capella في Galaxy Macau أحدث منارة مبتكرة لأسلوب حياة Galaxy فائق الفخامة، ضمن محفظتنا المتميزة والمتنامية، وهو مخصص لتحديد حقبة جديدة من الضيافة الاستثنائية على الصعيد العالمي."

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.galaxymacau.com

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نبذة عن منتجع GALAXY MACAU المتكامل

يقدم منتجع Galaxy Macau™، المنتجع المتكامل الفاخر ذو المستوى العالمي "الوجهة الأكثر روعة للترفيه والتسلية في العالم". تم تطوير المنتجع باستثمار قدره 43 مليار دولار هونغ كونغ، ويغطي مساحة 1.1 مليون متر مربع من أماكن الترفيه والتسلية الفريدة التي لا مثيل لها في Macau. ثمانية فنادق فاخرة على مستوى عالمي حائزة على جوائز، تحتوي على ما يقرب من 5000 غرفة وجناح وفيلا. تشمل هذه الفنادق Banyan Tree Macau، وGalaxy Hotel™، وHotel Okura Macau، وJW Marriott Hotel Macau، وThe Ritz-Carlton، وRaffles في Galaxy Macau، وAndaz Macau، وBroadway Hotel. يتميز منتجع Grand Resort Deck الذي تبلغ مساحته 75000 متر مربع، الفريد من نوعه في Galaxy Macau، بأطول Skytop Adventure Rapids في العالم بطول 575 مترًا، وأكبر مسبح Skytop Wave مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر وشاطئ رملي أبيض نقي بطول 150 مترًا. يساعد المنتجعان الصحيان من فئة الخمس نجوم في Banyan Tree Spa Macau وThe Ritz- Carlton Spa في ماكاو الضيوف على الاسترخاء وتجديد نشاطهم.

باعتباره وجهة تناول الطعام في آسيا، يقدم Galaxy Macau مجموعة واسعة ومتنوعة من المأكولات اللذيذة والتجارب الرائعة والمكونات ذات الجودة العالية مع أكثر من 120 خيارًا لتناول الطعام بدءًا من تناول الطعام في ميشلان وحتى الأطباق الشهية الأصيلة؛ يُعد Galaxy Promenade وجهة التسوق الأكثر رواجًا، حيث يضم أحدث صيحات الموضة والتجارب المميزة في ماكاو. تمتد المتاجر الفاخرة والمتاجر الحياتية ومجموعة مختارة من العلامات التجارية على مساحة تزيد عن 100000 متر مربع، وهي من بين أكثر من 200 علامة تجارية مشهورة عالميًا لرحلة تسوق على مستوى عالمي؛ تدمج السينما في Galaxy بين الإثارة الغامرة والراحة الفاخرة. CHINA ROUGE هي صالة فاخرة فريدة من نوعها تستحضر بريق وسحر العصر الذهبي لشنغهاي مع الترفيه في الفخامة والأناقة، حيث تم تجهيز المسارح العشرة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية؛ وتقدم Foot Hub الفن التقليدي التلقائي ليجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والنشاط. للحصول على نكهات ماكاو الأصيلة والتجارب الآسيوية النابضة بالحياة، يوجد في برودواي - الذي يقع على بعد 90 ثانية فقط سيرًا على الأقدام عبر جسر من Galaxy Macau - أكثر من 35 نكهة ماكاو ونكهات آسيوية أصلية في شارع برودواي للطعام. يستضيف مسرح برودواي الذي يتسع لـ 2500 مقعدًا فنانين عالميين ومجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، كما يتم رعاية العديد من الاجتماعات والفعاليات التحفيزية والمآدب من خلال مجموعة من الأماكن الفريدة في Galaxy Macau وطاقم خدمة محترف.

يعد مركز جالاكسي الدولي للمؤتمرات (GICC) أحدث إضافة إلى منطقة المنتجعات المتكاملة الآخذة في التوسع التابعة للمجموعة، وسوف يستهل حقبة جديدة لصناعة الاجتماعات والفعاليات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض في ماكاو. يعد GICC مكانًا عالميًا للفعاليات يضم 40000 متر مربع من إجمالي مساحة الاجتماعات والفعاليات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض المرنة، وGalaxy Arena الذي يتسع لـ 16000 مقعد - أكبر ساحة داخلية في ماكاو.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.galaxymacau.com، www.broadwaymacau.com.mo و .www.galaxyicc.com

نبذة عن فنادق ومنتجعات CAPELLA

تتكون مجموعة فنادق ومنتجعات Capella من عقارات تقع في سنغافورة وسيدني وأوبود وبانكوك وهانوي وشانغهاي وهاينان، وتشمل الافتتاحات المستقبلية وجهات مثيرة مثل اليابان وتايبيه والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية. تسلط علامة الضيافة الاستثنائية، التي تأخذ اسمها من ألمع نجم في كوكبة أوريغا، الضوء على التراث والثقافة والمجتمع المحلي بينما تقوم بصياغة تجارب أصيلة للضيوف مع أعلى مستوى من الخدمة الشخصية وتجمع تراث التصميم المدروس.

في عام 2023، حصلت Capella على لقب أفضل علامة تجارية للفنادق في جوائز Travel + Leisure "الأفضل في العالم". حصل كل من Capella Bangkok وCapella Singapore على امتياز إدراجهما في القائمة الأولى لأفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2023. تعتبر فنادق ومنتجعات Capella عضوًا في DISCOVERY، وهو برنامج ولاء متعدد العلامات التجارية يمثل مجموعة من 40 علامة تجارية فندقية مستقلة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني: capellahotels.com أو انستجرام: capellahotels / فيسبوك: capellahotels

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