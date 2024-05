Galaxy Macau, Resor Mewah Terintegrasi yang Terbaik di Dunia, Mengumumkan Hotel Baru yang Paling Dinantikan di Asia, Terwujud lewat Kolaborasi dengan Merek Hotel Terbaik di Dunia: Capella Hotels and Resorts

"Kami gembira menghadirkan konsep hotel ultra-luxury abad ke-21 lewat kolaborasi dengan Capella Hotels and Resorts. Kolaborasi ini sejalan dengan rencana pertumbuhan strategis kami untuk mengembangkan properti perhotelan unggulan yang unik di resor terintegrasi Galaxy Macau dan lokasi-lokasi lain," ujar Francis Lui, Vice Chairman, Galaxy Entertainment Group. "Kami mendapat kehormatan atas kepercayaan Capella Hotels and Resorts untuk berkolaborasi dengan kami agar para tamu yang paling elite di dunia dapat memperoleh pengalaman baru dan autentik di Makau—pusat seni dan hiburan dunia yang memiliki kekayaan sejarah, serta menjadi pintu gerbang menuju Greater Bay Area. Sebagai hotel terbaru yang berlokasi di destinasi wisata mewah yang terintegrasi, Capella at Galaxy Macau mencerminkan komitmen kami dalam mewujudkan pengalaman liburan mewah yang terbaik bagi para tamu internasional di Makau."

Sebagai cerminan dari pesona khas Galaxy Macau, Capella at Galaxy Macau merupakan properti mewah yang berada di pusat kebudayaan Asia. Hotel yang memiliki 17 lantai ini terdiri atas 36 Sky Villa dan 57 Suite. Didesain perusahaan ternama asal Paris Moinard Bētaille, interior hotel ini terinspirasi dari hutan dan bukit asri di Makau. Sementara, setiap unit Sky Villa dilengkapi balkon yang dipenuhi cahaya dengan kolam renang transparan berkonsep infinity-edge, outdoor lounge, sunroom, dan winter garden tersembunyi. Maka, para tamu memperoleh pengalaman yang diliputi keindahan alam sepanjang tahun. Vila mewah tersebut ideal untuk bersosialisasi, serta memiliki sejumlah fasilitas seperti butler pantry, ruang karaoke dengan cigar butler dan koleksi premium, bar koktail privat, serta games lounge. Unit-unit suite menawarkan daya tarik tersendiri dengan kolam mini (plunge pool) privat dan balkon yang menyajikan panorama arsitektur Makau.

Bruno Moinard dan Claire Bētaille dari Moinard Bētaille menjelaskan konsep desainnya dan berkata, "Galaxy Entertainment Group membebaskan kami untuk merancang konsep Capella at Galaxy Macau. Semangat eksplorasi dan kekayaan sejarah Makau menjadi inspirasi dari tema hutan tropis dalam konsep desain hotel tersebut. Tema ini membangkitkan nuansa royal dan modern, menawarkan kejutan menarik bagi para tamu. Salah satu unsur utama dalam proyek ini terletak pada koneksi dengan air, mengajak tamu bersantai di kolam renang dengan air yang berkilauan."

Moinard Bētaille dikenal luas atas pendekatan unik dalam desain kemewahan dan teknik arsitektur khas Perancis. Moinard Bētaille telah menciptakan interior yang terdiri atas beberapa lantai untuk butik-butik mewah kenamaan dunia, termasuk butik-butik unggulan Cartier, Breitling, dan Audemars Piguet.

Dengan reputasi internasional yang mengutamakan kualitas, layanan terbaik, serta mewujudkan koneksi autentik antara para tamu dan destinasi unik, Capella Hotels and Resorts akan mewujudkan pengalaman liburan mewah yang baru di Makau.

Properti terbaru di Galaxy Macau ini akan menghadirkan terobosan baru dalam fasilitas unggulan Capella, Living Room. Lewat terobosan ini, Capella at Galaxy Macau semakin memperkuat statusnya sebagai ikon budaya yang mendorong wacana dan ekspresi. "Pony & Plume" akan memiliki lounge khusus anggota yang dirancang desainer interior legendaris asal Hong Kong Albert Kwan, sosok yang telah menciptakan berbagai properti bergaya colonial Chinoiserie, termasuk China Club dan Cipriani di Hong Kong, China Thang di London, serta emporia yang tersebar di seluruh Asia. Plume akan menjadi lokasi pesta eksklusif yang menampilkan benda-benda berharga, termasuk koleksi privat yang mencakup barang-barang antik, karya seni, bahkan suvenir istimewa dari sosok bersejarah seperti El Commandante.

Terinspirasi dari equestrian polo, bar yang dirancang Moinard Bētaille di Capella at Galaxy Macau akan menampilkan koleksi whisky edisi terbatas yang langka. Koleksi whisky khas Jepang, berkolaborasi dengan beragam produsen whisky, semakin memperkaya sajian unik tersebut.

Mewujudkan pengalaman terbaik bagi para tamu di Makau, Capella at Galaxy Macau berkolaborasi dengan sosok-sosok terkemuka di dunia seni dan gastronomi. Kolaborasi ini melibatkan kurasi koleksi seni, serta bintang kuliner Hong Kong, Chef & Krug Ambassade Vicky Cheng yang tercantum dalam daftar "Asia's 50 Best" dan peraih bintang Michelin untuk mempersembahkan hidangan lezat yang berkesan.

Restoran fine-dining internasional yang pertama dari Chef Cheng segera dibuka pada 2025, dan Capella at Galaxy Macau akan menawarkan akses eksklusif untuk konsep restoran yang dirancang khusus oleh Chef Cheng. Restoran ini juga menampilkan sosok-sosok lokal terbaik di Greater Bay Area, berkolaborasi dengan design tour de force asal Hong Kong, Joyce Wang.

Pada 2024, Cheng berhasil tercantum dalam daftar Asia's 50 Best Restaurants 2024. Restoran Hong Kong "Wing" dari Cheng menempati posisi kelima di Asia, bahkan Cheng meraih "Highest Climber Award". Konsep restoran Cheng di Makau akan memadukan berbagai kebudayaan, serta mencerminkan pertemuan dunia Timur dan Barat lewat sajian kuliner. Restoran ini didukung interior menarik agar para tamu dapat menyaksikan keahlian kuliner Cheng secara langsung. Konsep desain restoran ini dibuat oleh desainer interior asal Hong Kong yang sukses memenangkan penghargaan, Joyce Wang.

Chef Vicky Cheng gembira menyambut konsep restoran independen yang baru ini: "Saya ingin memamerkan bahan-bahan makanan unik dan kekayaan warisan budaya Pearl River Delta melalui konsep restoran terbaru dan independen di Capella Galaxy Macau. Saya juga ingin mempersembahkan perpaduan cita rasa dan teknik memasak khas Perancis-Tiongkok secara inovatif dengan gaya eksperimental. Dengan demikian, saya menghadirkan konsep fine-dining unggulan di sebuah lokasi internasional."

Desainer interior ternama Joyce Wang dari Joyce Wang Studio berkata: "Semangat Vicky Cheng dalam memasak dan mengeksplorasi sajian kuliner menjadi inspirasi bagi kami ketika memilih material, tekstur, dan bentuk arsitektur restoran tersebut. Kami membuat dapur sebagai unsur utama dari pengalaman bersantap di restoran. Maka, konsep desain kami ingin mengaburkan batasan antara para tamu dan chef, serta mengajak para tamu agar mencermati ritual kuliner Chef Vicky."

Di sisi lain, Capella at Galaxy Macau akan menghadirkan restoran all-day dining yang semakin melengkapi pengalaman gastronomi autentik di Makau.

"Capella at Galaxy Macau menjadi momen penting bagi ekspansi Capella Hotels and Resorts di Greater Bay Area," kata Evan Kwee, Vice Chairman, Capella Hotel Group. "Lewat kemitraan yang terjalin dengan Galaxy Entertainment Group, kami memperkenalkan kekayaan budaya Makau, serta mewujudkan pengalaman menarik dan atraktif sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas lokal."

Menampilkan unsur kekayaan budaya dan nilai-nilai Asia yang sangat berkaitan dengan prinsip dan status Galaxy Entertainment Group sebagai pemimpin pasar, Capella at Galaxy Macau melambangkan komitmen Galaxy Macau dalam menciptakan pengalaman terbaik di sebuah resor terintegrasi. Menurut Francis Lui, Vice Chairman, Galaxy Entertainment Group, "Galaxy Macau terus mengungguli kompetitor berkat kehadiran merek-merek kenamaan dunia di Makau dalam resor terintegrasi. Sebagai salah satu unsur dalam portofolio unik kami yang terus berkembang, Capella at Galaxy Macau menjadi ikon inovatif terbaru dari gaya hidup ultra-luxury di Galaxy yang segera menghadirkan era baru layanan perhotelan yang luar biasa di tingkat dunia."

Informasi lebih lanjut: www.galaxymacau.com

─ Selesai ─

TENTANG GALAXY MACAU INTEGRATED RESORT

Galaxy Macau™, Resor Mewah Terintegrasi yang Berkelas Dunia, menghadirkan "Destinasi Hiburan dan Wisata yang Paling Spektakuler di Dunia". Dengan investasi senilai HK$ 43 miliar, properti perhotelan ini meliputi atraksi hiburan dan wisata unik seluas 1,1 juta meter persegi yang tak dapat disaingi oleh properti perhotelan lain di Makau. Delapan hotel mewah kelas dunia yang sukses memenangkan penghargaan menyediakan hampir 5.000 kamar, suite, dan vila. Hotel-hotel ini terdiri atas Banyan Tree Macau, Galaxy Hotel™, Hotel Okura Macau, JW Marriott Hotel Macau, The Ritz-Carlton, Raffles at Galaxy Macau, Andaz Macau, serta Broadway Hotel. Sejumlah fasilitas unik Galaxy Macau adalah Grand Resort Deck seluas 75.000 meter persegi dengan Skytop Adventure Rapids terpanjang di dunia yang mencapai 575 meter, Skytop Wave Pool terbesar dengan tinggi ombak hingga 1,5 meter, dan pantai pasir putih seluas 150 meter. Dua spa bintang lima dari Banyan Tree Spa Macau dan The Ritz- Carlton Spa, Macau juga tersedia bagi para tamu yang ingin bersantai dan memanjakan tubuh.

Sebagai destinasi kuliner di Asia, Galaxy Macau menawarkan berbagai jenis sajian gastronomi, pengalaman menarik, dan bahan-bahan dengan mutu terbaik melalui lebih dari 120 restoran, mulai dari restoran Michelin hingga kuliner autentik; Galaxy Promenade adalah pusat perbelanjaan yang menawarkan koleksi mode dan pengalaman wisata di Makau. Di lahan lebih dari 100.000 meter persegi, gerai-gerai mewah, butik gaya hidup, dan rumah mode meliputi lebih dari 200 merek kenamaan dunia sebagai pengalaman belanja kelas dunia; Galaxy Cinemas, keseruan dan kemewahan tersedia di Galaxy Cinemas. Ke-10 bioskop Galaxy Cinemas dilengkapi teknologi audio-visual terkini; CHINA ROUGE, deluxe lounge yang sangat unik, menampilkan nuansa era keemasan Shanghai dengan hiburan bertaraf mewah dan trendi; serta, Foot Hub menyediakan layanan pijat kaki yang membuat para tamu semakin rileks dan segar. Untuk menikmati Cita rasa Autentik & Pengalaman Menarik khas Asia, Broadway Macau—dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 90 detik dari Galaxy Macau lewat sebuah jembatan, menyajikan lebih dari 35 Cita Rasa khas Makau dan Asia di Broadway Food Street. Broadway Theatre yang berkapasitas 2.500 tempat duduk menampilkan jajaran penghibur kelas dunia dan berbagai jenis kegiatan kultural. Berbagai lokasi acara unik dan staf profesional di Galaxy Macau juga tersedia bagi wisatawan dari segmen meeting, incentive and banquet.

Galaxy International Convention Center (GICC) merupakan fasilitas terbaru di lokasi resor terintegrasi yang terus berkembang ini, menghadirkan era baru di industri MICE Makau. GICC adalah lokasi kegiatan kelas dunia yang menyediakan area MICE yang fleksibel dengan luas 40.000 meter persegi, serta Galaxy Arena berkapasitas 16.000 tempat duduk—arena dalam ruang terbesar di Makau.

Informasi lebih lanjut tersedia di www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo dan www.galaxyicc.com.

TENTANG CAPELLA HOTELS AND RESORTS

Properti perhotelan Capella Hotels and Resorts tersebar di Singapura, Sydney, Ubud, Bangkok, Hanoi, Shanghai, dan Hainan. Capella juga segera membuka hotel-hotel lain di sejumlah destinasi menarik, seperti Jepang, Taipei, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Merek hotel yang luar biasa ini, namanya berasal dari bintang yang paling terang di konstelasi Auriga, mengangkat unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat lokal. Capella merancang pengalaman autentik bagi para tamu dengan layanan personal terbaik yang didukung desain atraktif.

Pada 2023, Capella memenangkan penghargaan "Best Hotel Brand" di ajang "World's Best Awards" yang digelar Travel + Leisure. Capella Bangkok dan Capella Singapore juga tercantum dalam daftar "The World's 50 Best Hotels" pada 2023. Capella Hotels and Resorts merupakan bagian dari DISCOVERY, program loyalitas pelanggan yang mencakup 40 merek hotel independen di lebih dari 100 negara di seluruh dunia.

Informasi lebih lanjut: capellahotels.com IG: capellahotels FB: capellahotels

SOURCE Galaxy Entertainment Group