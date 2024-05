Galaxy Macau, das weltweit führende integrierte Luxusresort, kündigt Asiens meist erwartetes neues Hotel an, das in Zusammenarbeit mit der besten Hotelmarke der Welt entstanden ist: Capella Hotels und Resorts

"Wir sind begeistert, dass wir in Zusammenarbeit mit Capella Hotels and Resorts diese prachtvolle Verkörperung der ultraluxuriösen Gastlichkeit des 21. Jahrhunderts schaffen konnten. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem strategischen Wachstumsplan , der darauf abzielt, einzigartige Flaggschiffe innerhalb des Galaxy Macau Integrated Resort und darüber hinaus zu etablieren", sagt Francis Lui, Vice Chairman der Galaxy Entertainment Group. "Wir fühlen uns geehrt, dass das weltweit anerkannte Unternehmen Capella Hotels and Resorts sich für eine Partnerschaft mit entschieden hat, die es den anspruchsvollsten Gästen der Welt ermöglicht, neue und authentische Verbindungen mit Macau zu knüpfen - einem globalen Kunst- und Unterhaltungszentrum mit einer reichen kulturellen Geschichte und einem Tor zur Greater Bay Area. Als neuestes Mitglied unserer integrierten Luxusdestination repräsentiert das Capella at Galaxy Macau unser kontinuierliches Engagement, unseren internationalen Gästen in Macau einen unvergleichlichen Luxus zu bieten."

Das Capella at Galaxy Macau spiegelt die charakteristische goldene Ausstrahlung des Galaxy wider und ist eine vergoldete Villa in , dem kulturellen Zentrum Asiens. Das 17-stöckige Hotel bietet 36 Sky Villen und 57 Suiten. Die Inneneinrichtung wurde vom renommierten Pariser Büro Moinard Bētaille entworfen und ist vom Dschungel und den üppigen grünen Hügeln Macaus inspiriert. Jede Sky Villa verfügt über einen lichtdurchfluteten Balkon mit einem transparenten Infinity-Pool, einer Outdoor-Lounge, einem Sonnenzimmer und einem versteckten Wintergarten, der den Gästen das ganze Jahr über ein ruhiges Naturerlebnis bietet. Die luxuriösen Villen laden zum geselligen Beisammensein ein und verfügen über Annehmlichkeiten wie eine Butler-Pantry, einen Karaoke-Raum mit Zigarren-Butler und Premium-Sammlung, eine private Cocktailbar und eine Spiele-Lounge. Die Suiten sind atemberaubend und verfügen über private Tauchbecken und Balkone mit Panoramablick auf die Architektur von Macau .

Bruno Moinard und Claire Bētaille von Moinard Bētaille reflektieren über ihren Entwurf: "Die Galaxy Entertainment Group hat uns die außergewöhnliche Freiheit gewährt, das Capella im Galaxy Macau zu konzipieren. Macaus abenteuerlicher Geist und reiche Geschichte inspirierten unser tropischer Dschungel Thema, das Gefühle von Großzügigkeit und Modernität hervorruft, unterstrichen durch entzückende Überraschungen für die Gäste. Ein zentrales Element dieses Projekts ist unsere tiefe Verbundenheit mit dem Wasser, die die Gäste dazu einlädt, sich vorzustellen, dass sie in ihrem glitzernden Pool schweben."

Moinard Bētaille ist bekannt für seinen unverwechselbaren Ansatz für französischen Luxus und exquisite Handwerkskunst. Sie hat für die weltweit führenden Luxusmarken-Boutiquen geschichtsträchtige Innenräume geschaffen, darunter die globalen Flaggschiffe für Cartier, Breitling, und Audemars Piguet.

Weltweit anerkannt Kategorie definierende Qualität, außergewöhnlicher Service und authentische Verbindung von einfühlsamen Gästen zu den einzigartigen Standorten ihrer Häuser, verspricht Capella Hotels and Resorts ein neues Niveau von elegantem Luxus in Macau.

Das neue Haus im Galaxy Macau wird den für Capella typischen Living Room neu interpretieren und die Rolle des Hauses als kulturelles Zentrum für bedeutungsvolle Dialoge und Ausdrucksformen festigen. Pony & Plume" wird eine Lounge nur für Mitglieder beherbergen, die von Hongkong Inneneinrichtung Designlegende Albert Kwan entworfen wurde, der Räume im Stil der kolonialen Chinoiserie geschaffen hat, darunter den China Club in Hongkong und das Cipriani, das China Tang in London sowie Emporen in ganz Asien. Plume ist der "Flüstername" einer versteckten Terrasse, die nur mit Einladung zugänglich ist, für ernsthafte Liebhaber, während ein Ausstellungsbereich einen Blick auf Schätze erlaubt, darunter Kuriositäten aus einer privaten Sammlung, die Antiquitäten, Kunst und sogar bemerkenswerte Geschenke umfasst, die von historischen Ikonen gesegnet wurden wie wie El Commandante selbst.

Die von Moinard Bētaille entworfene Bar im Capella auf Galaxy Macau ist vom Polospiel inspiriert und bietet eine einzigartige Sammlung seltener und limitierter Whiskys. Ein kuratiertes Programm von japanischen Whiskys mit Provenienz, in Zusammenarbeit mit einer differenzierten Auswahl von Whiskyherstellern, wird das einzigartige Angebot festigen.

Um ein unvergleichliches Gästeerlebnis in Macau zu bieten, wird Capella im Galaxy Macau mit Vordenkern in Kunst und Gastronomie zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kuratiert eine vielfältige Kunstsammlung und arbeitet mit Hongkongs kulinarischem Star, Asia's 50 Best und Michelin-Stern Chefkoch und Krug-Botschafterin Vicky Cheng zusammen, um ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu schaffen.

Das erste internationale Feinschmeckerrestaurant von Küchenchef Cheng wird die am meisten erwartete Neueröffnung der Region im Jahr 2025 sein ( ). Das Capella at Galaxy Macau wird den Gästen exklusiven Zugang zu seinem eigenen Restaurantkonzept bieten, das in Zusammenarbeit mit der Hongkonger Innenarchitektin Joyce Wang das Beste der einheimischen Talente in der Greater Bay Area feiert.

Allein im Jahr 2024 hat Chengs kometenhafter Aufstieg ihm ein Trio von Asia's 50 Best Restaurants 2024 Auszeichnungen eingebracht, was ihm für sein Hongkonger Restaurant Wing den fünften Platz in der Region einbrachte und Cheng die Auszeichnung des Highest Climber Award einbrachte. Chengs firmeneigenes Macau Konzept wird das Zusammentreffen der Kulturen feiern und die Konvergenz von Ost und West repräsentieren, auf die er in seinen Kochkünsten anspielt, und wird durch ein intimes Ambiente aufgewertet, das so gestaltet ist, dass die Gäste direkt mit seiner kulinarischen Expertise interagieren können. Das Konzept wurde von der preisgekrönten Hong Kong Innenarchitektin Joyce Wang entworfen.

Chefkoch Vicky Cheng ist begeistert von seinem mit Spannung erwarteten neuen unabhängigen Restaurantkonzept: "Ich bin begeistert, die unverwechselbaren Zutaten und das reiche Erbe des Perlflussdeltas in meinem frischen und unabhängigen Konzept auf Capella Galaxy Macau zu präsentieren. Ich freue mich darauf, meine raffinierte, innovative Interpretation französischer und chinesischer Aromen und Techniken mit einer experimentellen Note in der ersten Außenstelle zu präsentieren, um mein charakteristisches Feinschmeckerkonzept auf internationales Terrain zu bringen."

Die renommierte Innenarchitektur Virtuosin Joyce Wang, von Joyce Wang Studio, teilt ihre Perspektive mit: "Vicky Chengs Leidenschaft für das Sammeln und Erforschen zu verstehen, hat unsere Wahl von Materialien, Texturen und die fließenden architektonischen Formen des Raums beeinflusst. Wir haben die Küche als Herzstück des Speiseerlebnisses hervorgehoben, und unser Design zielt darauf ab, die Grenze zwischen Gast und Koch sanft zu verwischen und die Gäste einzuladen, in das intime kulinarische Ritual von Küchenchef Vicky einzutauchen."

Darüber hinaus wird das Capella at Galaxy Macau über ein ganztägig geöffnetes Restaurant verfügen, das das exklusive Angebot an authentischen gastronomischen Erlebnissen für Gäste in Macau weiter ausbaut.

"Capella at Galaxy Macau bedeutet einen entscheidenden Moment für Capella Hotels and Resorts, da wir in die Greater Bay Area expandieren", sagt Evan Kwee, Vice Chairman der Capella Hotel Group. "Durch unsere Partnerschaft mit der Galaxy Entertainment Group freuen wir uns, Reisenden das reiche kulturelle Erbe Macaus näher zu bringen und ihnen durchdachte und bereichernde Erlebnisse zu bieten, während wir sinnvolle Verbindungen mit der lokalen Gemeinschaft fördern."

Es unterstreicht das reiche kulturelle Erbe und asiatische Herzstück der Galaxy Entertainment Group einzigartigen Werte und die führende Marktposition, Capella at Galaxy Macau stellt die neueste Iteration von Macau's Engagement dar, herausragende Erlebnisse in dem integrierten Resort zu schaffen. Francis Lui, stellvertretender Vorsitzender der Galaxy Entertainment Group: "Das Galaxy Macau hebt sich weiterhin von seinen Mitbewerbern ab, da wir in unserem renommierten integrierten Resort die weltweit führenden Marken nach Macau bringen. Innerhalb unseres differenzierten und wachsenden Portfolios ist das Capella at Galaxy Macau der neueste innovative Leuchtturm für den ultraluxuriösen Galaxy Lebensstil, gewidmet eine neue Ära der außergewöhnlichen Gastfreundschaft auf der globalen Bühne zu definieren."

