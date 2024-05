Galaxy Macau anuncia el nuevo hotel en asociación con Capella Hotels and Resorts

"Estamos encantados de crear esta magnífica encarnación de la hospitalidad de ultralujo del siglo XXI en asociación con Capella Hotels and Resorts. Esta colaboración se alinea con nuestro plan estratégico de crecimiento para establecer propiedades emblemáticas únicas dentro del complejo integrado Galaxy Macau y más allá", dijo Francis Lui, vicepresidente de Galaxy Entertainment Group. "Nos sentimos honrados de que Capella Hotels and Resorts, mundialmente aclamado, haya elegido asociarse con nosotros, permitiendo a los huéspedes más exigentes del mundo forjar conexiones nuevas y auténticas con Macao, un centro mundial de arte y entretenimiento con una rica historia cultural y puerta de entrada al Gran Área de la Bahía como la incorporación más reciente a nuestro destino de lujo integrado, Capella at Galaxy Macau representa nuestro compromiso continuo de proporcionar una experiencia de lujo incomparable a nuestros huéspedes internacionales en Macao".

Capella at Galaxy Macau es una mansión dorada en el centro cultural de Asia, que refleja el característico encanto dorado de Galaxy. El hotel de 17 plantas ofrece 36 Sky Villas y 57 suites. Diseñados por la reconocida firma Moinard Bētaille, con sede en París, los interiores se inspiran en la jungla y las exuberantes colinas verdes de Macao. Cada Sky Villa cuenta con un balcón lleno de luz con una piscina transparente de borde infinito, un salón al aire libre, un solárium y un jardín de invierno oculto, lo que proporcion a los huéspedes una experiencia serena en la naturaleza durante todo el año. Las lujosas villas invitan a socializar y cuentan con comodidades como una despensa de mayordomo, una sala de karaoke con mayordomo de cigarros y colección premium, un bar de cócteles privado y un salón de juegos. Las suites son impresionantes y cuentan con piscinas privadas y balcones con vistas panorámicas de la arquitectura de Macao.

Bruno Moinard y Claire Bētaille de Moinard Bētaille reflexionan sobre su diseño y afirman: "Galaxy Entertainment Group nos concedió la libertad excepcional de conceptualizar Capella at Galaxy Macau. El espíritu aventurero y la rica historia de Macao inspiraron nuestro tema de la jungla tropical, evocando sentimientos de generosidad y modernidad, salpicados de deliciosas sorpresas para los invitados. El elemento central de este proyecto es nuestra profunda conexión con el agua, invitando a los huéspedes a imaginarse suspendidos en su reluciente piscina".

Moinard Bētaille es conocido por su enfoque distintivo del lujo francés y su exquisita artesanía. Ha creado interiores históricos para las boutiques de marcas de lujo más importantes del mundo, incluidas las emblemáticas marcas mundiales de Cartier, Breitling y Audemars Piguet.

Aclamado mundialmente por su categoría que define la calidad, el servicio excepcional y la conexión auténtica de huéspedes perspicaces con las ubicaciones únicas de sus propiedades, Capella Hotels and Resorts promete ofrecer un nuevo nivel de lujo elegante en Macao.

La nueva propiedad en Galaxy Macau presentará una nueva y audaz visión de la exclusiva sala de estar de Capella, solidificando el papel de la propiedad como centro cultural para diálogos y expresiones significativas. 'Pony & Plume' albergará un salón exclusivo para miembros diseñado por la leyenda del diseño de interiores de Hong Kong, Albert Kwan, quien ha creado espacios impregnados de estilo chinoiserie colonial, incluidos el China Club y Cipriani de Hong Kong, el China Tang de Londres, así como emporios en toda Asia. Plume es el nombre "sólo para susurros" de una terraza escondida a la que solo se puede acceder por invitación para aficionados serios, mientras que una función de exhibición permite echar un vistazo a tesoros que incluyen curiosidades de una colección privada que incorpora antigüedades, arte e incluso obsequios notables bendecidos por iconos históricos como el propio Comandante.

Inspirado en el juego de polo ecuestre, el bar diseñado por Moinard Bētaille en Capella at Galaxy Macau contará con una colección única de whiskies raros y de edición limitada. Un programa seleccionado de whiskies japoneses de procedencia, en colaboración con una selección diferenciada de productores de whisky, consolidará la oferta singular.

Para ofrecer una experiencia inigualable a los huéspedes en Macao, Capella at Galaxy Macau colaborará con líderes de opinión en arte y gastronomía. Esta colaboración incluye la presentación de una colección de arte diversa, así como la asociación con la estrella culinaria de Hong Kong, el Chef y Krug Ambassade Vicky Cheng estrella Michelin y Asia's 50 Best para crear una experiencia epicúrea memorable.

El primer restaurante internacional de alta cocina de la chef Cheng será la nueva apertura más esperada de la región en 2025, y Capella at Galaxy Macau ofrecerá a los huéspedes acceso exclusivo a su concepto de restaurante patentado, que celebra lo mejor del talento local en el Gran Área de la Bahía en colaboración con la experta en diseño de interiores de Hong Kong, Joyce Wang.

Solo en 2024, el meteórico ascenso de Cheng le ha permitido obtener tres premios de los Asia's 50 Best Restaurants 2024, lo que le sitúa en el quinto lugar de la región por su restaurante Wing en Hong Kong y le garantiza a Cheng el galardón de Highest Climber Award. El concepto patentado de Cheng en Macao celebrará la unión de culturas, representando la convergencia de Oriente y Occidente a la que alude en su cocina, y se verá realzado por un ambiente íntimo diseñado para permitir a los huéspedes interactuar directamente con su experiencia culinaria, conceptualizada por la galardonada diseñadora de interiores de Hong Kong, Joyce Wang.

El chef Vicky Cheng expresa su entusiasmo por su tan esperado nuevo concepto de restaurante independiente: "Estoy encantado de mostrar los ingredientes distintivos y la rica herencia del delta del río Perla en mi concepto fresco e independiente en Capella Galaxy Macau. Estoy deseando presentar mi versión refinada e innovadora de los sabores y técnicas francesas y chinas con un giro experimental en la primera avanzada para llevar mi concepto exclusivo de alta cocina al ámbito internacional".

La reconocida virtuosa del diseño de interiores Joyce Wang, de Joyce Wang Studio, comparte su perspectiva: "Comprender la pasión de Vicky Cheng por buscar comida y explorar ha influido en nuestra elección de materiales, texturas y las fluidas formas arquitectónicas del espacio. Hemos enfatizado la cocina como el corazón de la experiencia gastronómica, y nuestro diseño apunta a difuminar suavemente la línea entre el huésped y el chef, invitando a los huéspedes a sumergirse en el íntimo ritual culinario del chef Vicky".

Además, Capella at Galaxy Macau contará con un exclusivo restaurante abierto todo el día, ampliando aún más la gama exclusiva de auténticas experiencias gastronómicas para los comensales en Macao.

"Capella at Galaxy Macau significa un momento crucial para Capella Hotels and Resorts a medida que nos expandimos al área metropolitana de la Bahía", dijo Evan Kwee, vicepresidente de Capella Hotel Group. "A través de nuestra asociación con Galaxy Entertainment Group, estamos entusiasmados de presentar a los viajeros el rico patrimonio cultural de Macao, proporcionando experiencias reflexivas y enriquecedoras al mismo tiempo que fomenta conexiones significativas con la comunidad local".

Subrayando la rica herencia cultural y el corazón asiático de los valores únicos y el posicionamiento líder en el mercado de Galaxy Entertainment Group, Capella at Galaxy Macau representa la última versión del compromiso de Galaxy Macau de crear experiencias excepcionales en el resort integrado. Según Francis Lui, vicepresidente de Galaxy Entertainment Group, "Galaxy Macau continúa destacando de sus competidores a medida que traemos las marcas líderes del mundo a Macao en nuestro renombrado resort integrado. Dentro de nuestra cartera diferenciada y en crecimiento, Capella at Galaxy Macau es el último faro innovador para el estilo de vida Galaxy de ultralujo, dedicado a definir una nueva era de hospitalidad excepcional en el escenario global".

ACERCA DE GALAXY MACAU INTEGRATED RESORT

Galaxy Macau™, el Resort integrado de lujo de clase mundial ofrece el "Destino de ocio y entretenimiento más espectacular del mundo". Desarrollada con una inversión de 43 mil millones de dólares de Hong Kong, la propiedad cubre 1,1 millones de metros cuadrados de atracciones únicas de entretenimiento y ocio que no se parecen a nada en Macao. Ocho hoteles de lujo galardonados de clase mundial ofrecen cerca de 5.000 habitaciones, suites y villas. Incluyen Banyan Tree Macau, Galaxy Hotel™, Hotel Okura Macau, JW Marriott Hotel Macau, The Ritz-Carlton, Raffles at Galaxy Macau, Andaz Macau y Broadway Hotel. Exclusivo de Galaxy Macau, el Grand Resort Deck de 75.000 metros cuadrados cuenta con los Skytop Adventure Rapids más largos del mundo con 575 metros, la piscina de olas Skytop más grande con olas de hasta 1,5 metros de altura y una prístina playa de arena blanca de 150 metros. Dos spas de cinco estrellas de Banyan Tree Spa Macau y The Ritz-Carlton Spa, Macau ayudan a los huéspedes a relajarse y rejuvenecer.

Como destino gastronómico en Asia, Galaxy Macau ofrece una amplia variedad de delicias gastronómicas, experiencias exquisitas e ingredientes de la mejor calidad con más de 120 opciones gastronómicas, desde cenas Michelin hasta delicias auténticas; Galaxy Promenade es el destino de compras más popular que ofrece lo último en moda y experiencias seleccionadas en Macao. Con más de 100.000 metros cuadrados, tiendas emblemáticas de lujo, boutiques de estilo de vida y nuestra selección de marcas se encuentran entre las más de 200 marcas de renombre mundial para un viaje de compras de clase mundial; Galaxy Cinemas, emociones inmersivas y lujosa comodidad van de la mano en Galaxy Cinemas. Los 10 teatros están equipados con la última tecnología audiovisual; CHINA ROUGE, salón de lujo único en su tipo que evoca el brillo y el glamour de la época dorada de Shanghai con entretenimiento de lujo y estilo; y Foot Hub presenta el arte tradicional de la reflexología para hacerle sentir más relajado y revitalizado. Para sabores auténticos de Macao y experiencias asiáticas vibrantes, Broadway Macau, a solo 90 segundos a pie a través de un puente desde Galaxy Macau, tiene más de 35 sabores auténticos de Macao y asiáticos en su Broadway Food Street. El Teatro Broadway, con capacidad para 2.500 personas, acoge a artistas de talla mundial y una amplia gama de eventos culturales. Los grupos de reuniones, incentivos y banquetes también están bien atendidos con una cartera de lugares únicos en Galaxy Macau y un personal de servicio profesional.

Galaxy International Convention Center (GICC) es la última incorporación al recinto turístico integrado en constante expansión del Grupo y marcará el comienzo de una nueva era para la industria MICE en Macao. GICC es un lugar para eventos de clase mundial que cuenta con 40.000 metros cuadrados de MICE totalmente flexible y un Galaxy Arena con capacidad para 16.000 asientos, el estadio cubierto más grande de Macao.

Para más información, visite www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo y www.galaxyicc.com.

ACERCA DE CAPELLA HOTELS AND RESORTS

La constelación de Capella Hotels and Resorts consta de propiedades ubicadas en Singapur, Sydney, Ubud, Bangkok, Hanoi, Shanghai y Hainan. Las futuras aperturas incluyen destinos interesantes como Japón, Taipei, Arabia Saudita y Corea del Sur. La excepcional marca de hospitalidad, que toma su nombre de la estrella más brillante de la constelación de Auriga, destaca el patrimonio, la cultura y la comunidad locales mientras crea experiencias auténticas para los huéspedes con el más alto nivel de servicio personalizado y combina un legado de diseño cuidadoso.

En 2023, Capella fue nombrada Mejor Marca Hotelera en los Travel + Leisure 'World's Best Awards'. Capella Bangkok y Capella Singapore obtuvieron la distinción de estar incluidos en la lista debut de The World's 50 Best Hotels en 2023. Capella Hotels and Resorts es miembro de DISCOVERY, un programa de fidelización multimarca que representa una colección de 40 marcas de hoteles independientes de más de 100 países en todo el mundo.

Para más información, visite capellahotels.com IG: capellahotels FB: capellahotels

