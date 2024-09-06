創意與保育結合 - 「瀕『藝』共生」: 環境保育愛心拍賣及藝術展 現已開幕

為了提升藝術體驗，展覽的每個區域都精心設計，讓參與者沉浸在這些多樣的環境中。其中海洋區設有大型透明LED顯示屏，營造出身臨其境的水下體驗，並配有波浪結構和燈光，喚起海洋生物的寧靜與莊嚴。

在天空區，參觀者被壯麗的視覺效果包圍，這些效果展現了鳥類物種及其棲息地的魅力，營造出飛翔與自由的氛圍。陸地區展示了郁郁蔥蔥的綠色和大地色調，反映了陸地生態系統的豐富生物多樣性。同時，蠔礁棲息地突顯了這些生態系統在維護海洋生物多樣性和保護海岸線方面的重要性。

這些精心打造的環境同時也作為展示TNC在亞太地區，包括香港保育工作的平台。資訊展示讓公眾了解這些生態系統所面臨的挑戰以及為保護它們所做的重要工作。

參觀者可以深入欣賞這些娃娃藝術品，這些娃娃是根據不同的瀕危物種或棲息地精心創作的，並附有詳細的說明，介紹這些物種及棲息地的特徵和保護現狀。每個娃娃均附上個別二維碼，參觀者可掃描並直接進入慈善拍賣平台，方便即時競投。慈善拍賣所得款項將直接支持TNC在亞太地區和香港的重要保育及教育工作。此外，所有競投者還有機會獲得動物肖像畫家Prissy Tang的手繪動物肖像。

所有娃娃藝術品將展出並拍賣，其中，斯里蘭卡曙鳳蝶還提供20個限量版可供預購和拍賣。每個作品都有獨特的髮型、面部特徵和精緻細節，使它們成為獨一無二的藝術收藏品。這為買家提供了一個收藏珍稀藝術品的難得機會。

此外，公眾可以透過擴增實境遊戲 (Augmented Reality game)加深對展覽中每個瀕危物種和棲息地的了解。參觀者還可以欣賞Ning精緻娃娃創作過程的幕後視頻。深入了解其工藝和創意，提升對藝術作品的理解與欣賞。通過這些活動，不僅能提高公眾的意識，還激發了他們與自然界更深層次的聯繫以及保護的迫切需要。

知名藝人林明禎於開幕當日親臨展覽。以她為靈感創作的兩個娃娃—蠔礁和斯里蘭卡曙鳳蝶—成為此次收藏的一大亮點。林明禎表示，參與這項計畫令她深感榮幸，並重申了她對提升環保環境意識的堅定承諾。

為進一步參與活動，前100位參觀者即場訂閱 TNC 電子通訊將免費獲贈「瀕『藝』共生」限量小袋子乙個，先到先得。這款設計精美的小袋，不僅可愛實用，適合攜帶小物品，亦是展覽的獨特紀念品。訂閱TNC電子報，您還可以獲得活動資訊、保育計畫和支持環保的機會，是參與環保的好方法。

大自然保護協會亞太區戰略夥伴關係總監及香港項目執行總監周璐璐表示：「是次展覽不僅僅是藝術展示, 它更表達了我們保護自然環境的決心。每個展品，不論是代表著珍貴的動物還是蠔礁棲息地，都象徵著我們生態系統的平衡和立即行動的必要性。我們希望公眾來訪、了解更多並參與拍賣, 為保育工作貢獻力量, 更為未來世代保存這些物種。」

欲參加在線拍賣，請參閱以下的網站連結: Link

大自然保護協對娃娃藝術家Ning Lau的無私貢獻和支持、太古廣場提供的場地以及Prissy Tang的精美插圖表示衷心感謝。加入我們的行列，保護地球寶貴的資源，確保可持續的未來。

「瀕『藝』共生」環境保育愛心拍賣及藝術展詳情 :

地點: 太古廣場L1層Park Court (Shiro附近)

日期: 2024年9月5日 – 18日

時間: 10:00 – 22:00

線上拍賣:

日期: 2024年9月5日 – 2024年10月31日

時間: 全天24小時

連結: https://hk.givergy.com/artfortheearth/?controller=home

這次展覽將展出16件代表瀕危物種和棲息地的娃娃藝術品，包括:

瀕危物種 - 海洋 中國鱟

蘇眉

玳瑁海龜

中華白海豚 瀕危物種 - 陸地 婆羅洲猩猩

亞洲象

亞洲黑熊

滇金絲猴

中華穿山甲

雪豹 瀕危物種 - 天空 斯里蘭卡曙鳳蝶

丹頂鶴

鴞鸚鵡

皺盔犀鳥

黑臉琵鷺 瀕危棲息地 蠔礁

傳媒可下載相片： LINK

關於大自然保護協會

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，幫助城市變得更具可持續性。我們的項目遍及70多個國家和地區，採用協作方式與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區已有近30年的歷史，在澳洲、中國內地、香港、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。

TNC致力於亞太地區進行各種保育工作超過30年，如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：大自然保護協會 (tnc.org.hk)

如果你也關心環境保護，歡迎支持TNC的工作，參與我們的社區項目和活動，一起行動，為保護自然環境出一分力，請追縱TNC香港的社交平台專頁 TNC HK 大自然保護協會 及 @tnc_hk ，獲取更多環境保育資訊 。

關於Ning Lau

於香港出生並成長，畢業於香港理工大學時裝設計系，曾在多個時裝集團擔任高級管理層職務。自2015年起，她專注於娃娃創作，將多年來對娃娃的熱愛轉化為全職藝術創作。每個娃娃均由她親手縫製並精心繪畫，賦予它們獨特的個性和現代女性的形象，成為限量收藏品，並附有編號及證書。她的展覽和合作企劃，以及啟發人心的創作旅程，廣受本地及國際媒體的報導。去年，她在巴黎藍帶廚藝學院實現了學習法國料理的夢想，目前正在香港大學攻讀表達藝術治療碩士課程，探索創意表達與心理治療之間的聯繫。

展覽及合作企劃:

2023 M+博物館宋懷桂女士限量系列

2021 Hong Kong Tatler限量系列

2020-2021 香港芭蕾舞團虛擬大使計劃及限量系列

2019 《あなたと私》東京個人展覽

2019 《Dream & House》香港個人展覽

2017 與國際時裝設計師Vika Gazinskaya合作於莫斯科高級百貨公司TSUM展覽時裝娃娃系列

2017 香港設計廊《我愛香港》展覽及產品發售

2016 香港貿易發展局《香港時裝周Fashionally》系列

2016 山頂廣場《Susan & Friends》娃娃作品展

2015 Shu Ueumura x 法國品牌Kitsune限量美妝娃娃系列

2015 JOYCE聖誕系列

2015 首個個人娃娃展覽《Lazy Susan》

如欲了解更多，請瀏覽： https://ninglau.com/ 及 @ninglau

關於Prissy Tang

Prissy Tang是一位風格時尚的寵物肖像藝術家，她的藝術帶來了獨特的方式。作為一位曾於美國時尚雜誌擔任時裝插畫師的她，她的熱情在於創造個性化和引人入勝的藝術作品，在寵物和愛主人之間的特殊聯繫中加入一些時尚元素。Prissy現在的使命是提升寵物肖像藝術，並安慰那些經歷過失去寵物的主人。她細緻的肖像充滿了靈魂，經常令客戶備受感動。她的目標是不僅捕捉寵物的外表，也表現它們的內在精神，創造出一種獨特的氛圍，為寵物主人破碎的心靈帶來歡樂和治癒。Prissy的同理心和獨特的寵物肖像藝術方式體現了她致力於創造經典而品味優雅的藝術作品，以慶祝寵物和主人之間獨特的聯繫。她將優雅、魅力、同理心和個性注入每一幅肖像的奉獻精神，加上她對解剖學的精通掌握，使她成為一位獨特的寵物肖像藝師，為熱愛寵物的客戶帶來非凡而引人入勝的體驗。

2023年贏得了由英國《Dogs Today Magazine》舉辦的全國性競賽「PAWtrait Artist of the Year 2023. UK」的二等獎。

到目前為止，她還吸引了全球1000萬以上的寵物和藝術愛好者的關注，這是由美國市場營銷集團 TailWindapp.com 跟蹤監測的。

跟蹤監測的。 2024年7月，她是21位勇敢女性作家之一，她們的作品集《Life by Design: Creating Leverage, Lifestyle, and Legacy, Vol III》被亞馬遜列為三個類別的暢銷書。他們打破了既有框框，實現了前所未有的突破！

如欲了解更多，請瀏覽： PETPRISSY.COM 及如有查詢，請聯絡 這裡 。

#TNC #tnchk #ArtfortheEarth #NingLau #LinMinChen #PrissyTang

#EndangeredSpecies #EndangeredHabitat #Exhibition #Auction #Conservation

#大自然保護協會 #瀕藝共生 #環境保育 #愛心拍賣 #藝術展 #瀕危物種 #瀕危棲息地 #林明禎

在列印此新聞稿前請先停下來想想。

SOURCE 大自然保護協會