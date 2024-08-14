新鴻基信貸感謝每位為港出戰今屆巴黎奧運的運動員 | 送上專享禮遇 賀佳績 獻支持

Sun Hung Kai Credit Limited
14 8月, 2024, 11:01 CST
香港2024年8月14日 /美通社/ -- 香港運動員在今屆2024巴黎奧運會上屢傳捷報，以卓越的技術和實力，取得了本港有史以來的佳績。在這令人振奮的時刻，新鴻基信貸和各位香港市民一樣，不僅為得獎運動員歡呼喝采，亦為所有為港出戰奧運的健兒深感驕傲，因為他們每一位的付出和努力，不單代表了個人的實力和堅毅，更向世界展現了香港精神和拼勁。
為了慶祝今屆奧運的驕人成績及表達我們對各位運動員的支持和鼓勵，新鴻基信貸特別為所有代表香港參與今屆巴黎奧運會的運動員送上專享置業貸款禮遇。
今屆奧運獎牌得主：首2年置業貸款免息優惠*
其他今屆奧運運動員：首年置業貸款免息優惠*
新鴻基信貸總經理李鑑庭表示：「當每位運動員為香港這個『家』出盡全力時，作為紮根香港、服務市民的企業，新鴻基信貸亦想為運動員的『家』提供支持。希望這些優惠禮遇，能助各位運動員實現置業夢想，建構理想居所！」
在此，新鴻基信貸再一次向代表香港的奧運參賽者，致以最衷心的祝賀和感謝。祝願您們每一位在未來的賽事上再創高峰，我們將和一眾香港市民一起，不斷為您們加油打氣！
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*須於2024年12月31日或之前提交申請方可獲享以上優惠，須受條款及細則約束。
詳情可致電新鴻基信貸客戶服務熱線查詢： 2996 2688
投訴熱線： 2996 2600
放債人牌照號碼： 0853/2024
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
SOURCE Sun Hung Kai Credit Limited
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