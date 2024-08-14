新鴻基信貸感謝每位為港出戰今屆巴黎奧運的運動員 | 送上專享禮遇 賀佳績 獻支持

香港2024年8月14日 /美通社/ -- 香港運動員在今屆2024巴黎奧運會上屢傳捷報，以卓越的技術和實力，取得了本港有史以來的佳績。在這令人振奮的時刻，新鴻基信貸和各位香港市民一樣，不僅為得獎運動員歡呼喝采，亦為所有為港出戰奧運的健兒深感驕傲，因為他們每一位的付出和努力，不單代表了個人的實力和堅毅，更向世界展現了香港精神和拼勁。

為了慶祝今屆奧運的驕人成績及表達我們對各位運動員的支持和鼓勵，新鴻基信貸特別為所有代表香港參與今屆巴黎奧運會的運動員送上專享置業貸款禮遇。