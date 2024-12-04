兩站一心 -- 結合藝術與保育的持續旅程

在香港站，展覽以「海洋和天空」為主題 ；而太古站則聚焦於「陸地」主題，展示靈感來自陸地物種和棲息地的藝術作品，從另一角度展現大自然的多樣性與美麗。

為進一步提升參觀體驗，此次展覽特別引入了互動擴增實境（AR）遊戲，將兩個展覽連接起來。參觀者可於展覽現場掃描二維碼，進入虛擬世界，探索瀕危物種及其棲息地，並以數碼方式體驗整個展覽。這個沉浸式平台讓參與者能夠探索有趣的知識，與數碼虛擬環境互動，並在實體展覽之外深入了解保育訊息。

此外，另一款有關瀕危物種的AR遊戲已於所有港鐵市區綫車站上線。乘客可藉由與港鐵廣告數碼屏幕互動及掃描屏幕上的二維碼，體驗一場全新的旅程，探索瀕危物種及其背後TNC的保育工作。這體驗確保了保育訊息能夠觸及更廣泛的觀眾，讓乘客於每日旅程中也可接觸到更多保育知識。

「瀕『藝』共生」藝術展持續以藝術來推動對瀕危物種及其棲息地的保護。通過結合實體展覽、虛擬體驗和互動科技，促進了人類與大自然之間更深層的聯繫，同時提升了大眾對保育重要性的認識。

所有展出的手工娃娃經已全部售罄。在此，衷心感謝那些慷慨的收藏家，答應其已購藏的娃娃參與此次展覽，讓保育的訊息得以觸及更廣泛的觀眾。

同時，我們亦感謝港鐵廣告(由德高貝登管理)對此次展覽提供的寶貴支持，以及感謝Ning Lau的可持續創作和Prissy Tang對瀕危物種的生動插畫。

誠邀公眾參與這場共同守護地球珍貴生物多樣性的使命！展覽將於2024年12月4日至12日在港鐵香港站和太古站舉行，並可於任何港鐵市區綫車站參與瀕危物種AR遊戲，透過有趣和互動的方式了解牠們。共同參與這場探索與保育旅程，一起為我們的地球帶來改變！

傳媒可下載相片： LINK

「瀕『藝』共生」環境保育愛心拍賣及藝術展港鐵展覽詳情 :

地點: 港鐵香港站和太古站

日期: 2024年12月4日 – 12日

時間: 09:00 – 22:00

關於大自然保護協會

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，幫助城市變得更具可持續性。我們的項目遍及81個國家和地區，採用協作方式與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區已有近30年的歷史，在澳洲、中國大陸、香港、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。TNC致力於亞太地區進行各種保育工作超過30年，如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：大自然保護協會 (tnc.org.hk) 。如果你也關心環境保護，歡迎支持TNC的工作，參與我們的社區項目和活動，一起行動，為保護自然環境出一分力，請追縱TNC香港的社交平台專頁 TNC HK 大自然保護協會 及 @tnc_hk ，獲取更多環境保育資訊 。

關於Ning Lau

於香港出生並成長，畢業於香港理工大學時裝設計系，曾在多個時裝集團擔任高級管理層職務。自2015年起，她專注於娃娃創作，將多年來對娃娃的熱愛轉化為全職藝術創作。每個娃娃均由她親手縫製並精心繪畫，賦予它們獨特的個性和現代女性的形象，成為限量收藏品，並附有編號及證書。她的展覽和合作企劃，以及啟發人心的創作旅程，廣受本地及國際媒體的報導。去年，她在巴黎藍帶廚藝學院實現了學習法國料理的夢想，目前正在香港大學攻讀表達藝術治療碩士課程，探索創意表達與心理治療之間的聯繫。

展覽及合作企劃:

2023 M+博物館宋懷桂女士限量系列

2021 Hong Kong Tatler限量系列

2020-2021 香港芭蕾舞團虛擬大使計劃及限量系列

2019 《あなたと私》東京個人展覽

2019 《Dream & House》香港個人展覽

2017 與國際時裝設計師Vika Gazinskaya合作於莫斯科高級百貨公司TSUM展覽時裝娃娃系列

2017 香港設計廊《我愛香港》展覽及產品發售

2016 香港貿易發展局《香港時裝周Fashionally》系列

2016 山頂廣場《Susan & Friends》娃娃作品展

2015 Shu Ueumura x 法國品牌Kitsune限量美妝娃娃系列

2015 JOYCE聖誕系列

2015 首個個人娃娃展覽《Lazy Susan》

如欲了解更多，請瀏覽： https://ninglau.com/ 及 @ninglau

關於Prissy Tang



Prissy Tang是一位風格時尚的寵物肖像藝術家, 她的藝術帶來了獨特的方式。作為一位曾於美國時尚雜誌擔任時裝插畫師的她, 她的熱情在於創造個性化和引人入勝的藝術作品, 在寵物和愛主人之間的特殊聯繫中加入一些時尚元素。Prissy現在的使命是提升寵物肖像藝術, 並安慰那些經歷過失去寵物的主人。她細緻的肖像充滿了靈魂, 經常令客戶備受感動。她的目標是不僅捕捉寵物的外表, 也表現它們的內在精神, 創造出一種獨特的氛圍, 為寵物主人破碎的心靈帶來歡樂和治癒。Prissy的同理心和獨特的寵物肖像藝術方式體現了她致力於創造經典而品味優雅的藝術作品, 以慶祝寵物和主人之間獨特的聯繫。她將優雅、魅力、同理心和個性注入每一幅肖像的奉獻精神, 加上她對解剖學的精通掌握, 使她成為一位獨特的寵物肖像藝師, 為熱愛寵物的客戶帶來非凡而引人入勝的體驗。

2023年贏得了由英國《Dogs Today Magazine》舉辦的全國性競賽 "PAWtrait Artist of the Year 2023. UK"的二等獎。

到目前為止,她還吸引了全球1000萬以上的寵物和藝術愛好者的關注,這是由美國市場營銷集團 TailWindapp.com 跟蹤監測的。

跟蹤監測的。 2024年7月,她是21位勇敢女性作家之一, 她們的作品集《Life by Design: Creating Leverage, Lifestyle, and Legacy, Vol III》被亞馬遜列為三個類別的暢銷書。他們打破了既有框框,實現了前所未有的突破！

如欲了解更多，請瀏覽： PETPRISSY.COM 及如有查詢，請聯絡 這裡 。

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SOURCE 大自然保護協會