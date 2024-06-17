再升級 - 老虎證券向全港零售投資者推出虛擬資產交易服務

香港2024年6月17日 /美通社/ -- 老虎證券（香港）（下稱「老虎證券（香港）」或「老虎證券」）宣佈，繼早前向香港專業投資者開放虛擬資產交易服務後，現獲香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）批准升級牌照，正式將該服務拓展至香港零售投資者。目前，全港零售投資者已可通過老虎證券投資旗艦平台Tiger Trade、以相宜成本一站式交易包括比特幣（BTC）和以太幣（ETH），以及股票、期權、期貨、美國國債、基金等各類全球資產，實現虛擬資產與傳統金融資產無縫配置和管理。

老虎國際首席財務官曾慶飛表示：「不少投資者對參與虛擬資產投資的興趣與日俱增，我們也看到很多投資者在資產配置時，不僅持有虛擬資產，也往往持有股票、基金等資產。老虎證券希望為全港投資者提供一個安心、便捷、高性價比的平台，讓其可以在一個app上買賣傳統金融證券和虛擬資產，既可省去在不同平台開設不同帳戶的操作，亦可提高資金使用效率，比如當股市有重大事件發生時，客戶可賣出虛擬資產後立即開倉證券交易，把握機會。」

他補充道：「從去年香港證監會發佈新規容許持牌交易平台向零售投資者提供服務，到今年4月香港又成為亞洲首個發行現貨比特幣、以太幣ETF的市場，種種動作都顯示出香港作為世界領先金融中心對不同類型資產合規、創新發展的支持。隨著虛擬資產交易行業逐步被納入香港主流金融，這也有望吸引更多國際資本和投資者進入。作為香港持牌券商，老虎證券也將遵守嚴格監管合規標準，保障投資者利益，共同推動行業健康發展。」

今年1月，老虎證券獲香港證監會提升其第一類牌照條件，成為互聯網券商中較早獲得該牌照升級的公司。5月初，老虎證券率先向本地專業投資者開放虛擬資產交易服務。一個月左右，老虎又將業務範疇擴大至香港零售投資者，突顯其迅速落實對虛擬資產業務的佈局。老虎證券對零售投資者與專業投資者收費無異，均為交易虛擬資產的佣金為交易額的0.2%，並豁免託管費，性價比領先業內。同時，虛擬資產為即時結算，可交易時間段為7x24小時。

關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過Tiger Trade應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融產品，一站式解決投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於2014年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 (ESOP) 管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台Tiger Trade全球坐擁超過1,000萬用戶及超過200萬開戶客戶，並持有78個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍布中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國內地等國家及地區。2019年，老虎國際以UP Fintech Holding Limited為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為TIGR。

SOURCE 老虎證券（香港）環球有限公司