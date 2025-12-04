老虎國際：單季營收、利潤創歷史新高 全球客戶資產達610億美元

香港2025年12月4日 /美通社/ -- 全球知名科技券商老虎國際（Nasdaq：TIGR）公佈截至2025年9月30日的第三季度未經審計財務數據。財務數據顯示，老虎國際第三季度營收達1.75億美元，按年增長73.3%，按季增長26.3%，創下歷史新高。季內歸屬母公司的non-GAAP淨利潤為5705萬美元，為去年同期的2.8倍，按季增長28.2%，創下歷史新高。期內新增入金客戶3.15萬，帶動總入金客戶數按年增長18.5%達到122.4萬。市場交投保持活躍，總交易額按年增長28.5%至2094億美元。全球新入金客戶平均淨入金超過3.2萬美元，亦刷新歷史記錄。客戶總資產按季增長17.3%，按年增長49.7%至610億美元，再創歷史新高。

老虎國際創始人及CEO巫天華表示：「三季度，市場環境持續向好，公司營收、利潤和客戶資產均再創歷史新高。截至目前，我們已基本完成全年15萬新增入金客戶的年度目標。同時，公司持續優化獲客策略，深化產品多元化佈局，贏得更多優質客戶信任，本季度新加坡和香港新入金客戶平均淨入金分別達到6.2萬美元和3萬美元，兩地客戶資產按季分別增長約20%和60%，用戶品質保持穩步提升。」

「老虎持續深耕海外市場，讓全球投資變得更便捷、更普惠。在新加坡，我們保持當地領先券商地位，已成為本地首家支持通過 Cash Boost Account 綁定公積金投資賬戶（CPFIA）與補充退休賬戶（SRS）的數字券商，助力用戶更高效地一站式管理退休資金；同時，我們免除了無交易賬戶在新交所（SGX）的季度託管費，幫助用戶降低長期投資成本。在香港，我們繼續豐富產品矩陣，三季度首次推出日本市場的衍生品服務——日經期貨。此外，我們已於9月在紐西蘭上線虛擬資產交易，為當地用戶提供比特幣、乙太坊等主流虛擬貨幣投資服務。未來，老虎將繼續拓展與提升服務能力，讓投資者更輕鬆、高效地佈局全球多元資產。」

新加坡持續鞏固本地領先數碼券商地位 總交易賬戶數連續7個季度增長

香港總交易額按年增長超三倍 上線日本日經期貨

在總部新加坡，老虎繼續鞏固其本地領先數碼券商地位，平台多項核心業務指標在三季度創下歷史新高。總交易賬戶數已連續七個季度保持增長，總交易訂單數按年增長54%，創下新高。從市場偏好來看，新加坡本地用戶對美股及新股市場仍最為青睞—— 美股股票和美股期權的交易額按年增長 71% 和 106%；新加坡股票的交易額按季增長 74%，按年增長31%。作為新加坡領先的數碼券商，老虎持續提升當地投資者的使用體驗。為讓更多本地投資者能夠輕鬆參與股市，老虎新加坡已免除無交易賬戶的新交所（SGX）季度託管費，降低長期持有者的持倉成本，讓投資更普惠、更友好。同時，老虎也成為新加坡首家支持通過 Cash Boost Account 綁定公積金投資賬戶（CPFIA）與補充退休賬戶（SRS）的數字券商，用户可在Tiger Trade內一站式管理退休資金，提升長期財富規劃的效率與便捷度。Tiger BOSS 借記卡也新增Samsung Pay支援，現已可綁定大部分主流電子錢包，為用户帶來更順暢的日常支付體驗。

在香港，老虎通過更具性價比的全球交易服務吸引更多優質客戶，三季度新開戶人數按季增長60.3%；總交易額按年增長超過三倍，交易訂單數按年勁增190%，按季增長31.4%。港股市場依舊表現亮眼，期內港股和港股期權交易訂單數分別按季增長66.4%和88.3%。現金管理產品亦受到用戶追捧，「老虎錢罌」（Tiger Vault）繼續保持穩健增長，其中港元貨幣基金訂單數與交易金額按季分別增長 76% 和 81.3%。數位資產也延續熱度，加密貨幣交易訂單數和交易額分別按季增長58.1%和80.9%，反映用戶對多元資產類別配置的興趣持續提高。產品層面，老虎香港不斷拓展產品類別，9月正式上線第一支日本市場產品——日經指數期貨，進一步完善全球多資產戰略佈局。

美國三季度交易活躍度與資產規模持續提升，TradeUP期內託管資產（AUC）按季增長52.4%，整體收入按年增長36%。更多本土客戶選擇老虎平台參與全球市場，股票交易量按季提升73%， 期權交易量按季提升45.8%，反映出穩步增長的用戶粘性。老虎美國投行業務在本季度表現尤為亮眼，期內美股IPO收益按季大增 316.9%。公司以主承銷商及唯一賬簿管理人身份成功完成比鄰找房、黑瞳科技、一畝田等 5 個美股 IPO 項目，進一步彰顯其在美國資本市場的承銷實力。

老虎在澳洲市場進一步收獲市場信任，平台使用活躍度和收入均顯著提升。三季度，新增開戶數按年增長46.6%，淨入金金額按年增長118.8%，總交易金額按年增長111.5%；毛收入按年增長101.7%。同時，老虎憑藉卓越的用戶體驗與平台價值，在季內榮獲本地權威獎項Finder 2025「最佳新手適用股票交易平台」，進一步印證用戶對老虎平台價值的認可。在紐西蘭，老虎期內淨入金金額按年大幅提升173%，按季增長135%；總成交金額按年增長100%，按季顯著提升169%。交易活躍度同步走高，美股正股訂單數按年增長104%，按季上升114%，顯示出核心美股品類在當地市場的持續吸引力。此外，老虎在紐西蘭不斷拓展服務，於9月正式上線虛擬貨幣交易，本地用戶現可在老虎平台上更便捷地一站式管理比特幣（BTC）、乙太坊（ETH）等主流虛擬貨幣。

持續升級TigerAI、加密貨幣市場洞察等功能 提升投資決策效率

老虎錢罌在香港持續受追捧 保有規模按年增長三倍多

三季度，老虎國際佣金收入為7291萬美元，按年增長76.9%；利息相關收入達7599萬美元，按年增長49.7%。公司持續反覆運算產品功能，助力用戶在多市場、多資產的精準交易。Tiger Trade在三季度進一步優化加密貨幣相關功能，新增宏觀市場洞察、持幣公司等特色資料，説明用戶洞察投資機遇，精準投資決策。智能投研助手TigerAI使用熱度迅速攀升，期內用戶數按年增長近5倍，會話量按年翻了10倍，用戶習慣初步建立。同時，多個AI Agent*功能持續優化，為用戶提供更好的智能問答體驗，説明用戶獲取更高品質資訊，提升個股研判的精準度，從而增加交易的勝率。此外，「交易分享」功能進一步升級，支持更多用戶分享交易與勝率表現，讓其他投資者能夠從中參考策略、尋找更好的市場切入點。另外，PC 端也新增期權歷史資料回測與繪圖資料同步功能，説明用戶更直觀地評估策略效果、優化交易計畫。三季度，老虎平台整體交易活躍度保持強勁，各品類的日均交易量（DARTs）按年增長71.5%；夜盤交易體驗持續升級，期內夜盤時段美股日均交易量（DARTs）按年實現近2倍以上增長。

繼二季度強勁表現後，老虎IPO申購業務在三季度繼續保持高速增長。香港IPO市場持續火熱，老虎平台港股IPO申購金額按季翻倍，孖展金額按季增速位列全市場第一**。具體數據來看，期內申購人數按季增長39.3%，申購金額按季大幅提升121.5%，展現出平台承銷能力的進一步增強。

財富管理側，三季度財富管理規模（AUC）按年大增123.1%，財富客戶數按年提升50.5%，反映出用戶對老虎多元化資產配置方案的持續信任。現金管理工具"老虎錢袋子"延續強勢增長，各牌照業務規模合計按年增長超1.56倍，客戶量按年增長57.1%。香港市場表現尤為突出 ——「老虎錢罌」保有規模按年飆漲339%，按季增長51.2%；客戶數按年攀升105%，按季增長25.5%。結構化票據業務亦發展穩健，期內交易額按季上漲59.9%，交易戶數按季上升53.4%。老虎在高淨值客戶群體中的影響力不斷擴大，資產規模超過百萬美元的活躍用戶數按季增長22.6%，持倉基金金額按季提升18%。此外，老虎進一步延伸資產管理服務能力，香港資管9號牌已獲批升級至虛擬資產投資管理，讓投資者能接觸更多元的資產類型，把握數位化時代下的全新財富增長機遇。

統包資產管理平台（TAMP）—— TradingFront 業務三季度保持穩健發展，隨著平台創新功能與投資解決方案的不斷升級與擴展，平台持續吸引更多顧問加入，推動總託管資產（AUC）按季增長17%，賬戶數保持雙位數按季增長。創新型推薦分潤賬戶（Referral Client Accounts）數按季增長22.8%，持續助力顧問提升服務粘性與收益能力。期內，TradingFront推出多項AI與資料驅動創新功能：智能投研分析工具TradingFront AI 能為顧問提供實時的投資組合分析與市場洞察，幫助顧問提升分析效率和決策品質；推出Adviser Turbo 銷售追蹤系統則通過一體化資料看板，説明財富管理人實時追蹤新開戶數、各產品受託資產（AUA）及關鍵增長指標，優化運營效率。同時，結構化票據多報價功能，支援來自10多家發行方的實時報價，並提供專屬勝率報告，持續提升定價與全流程管理效率。

投行承銷業務穩健發展，擔任5宗美股IPO唯一主承銷商

ESOP前三季度收入按年增長50%

三季度，老虎國際包括投行及員工股權激勵服務(ESOP)等企業服務在內的其他收入達2627萬美元，按季增長110%，按年增長189.1%。投行業務持續表現亮眼，期內老虎共參與承銷6宗港股IPO及公開增發和10宗美股IPO及融資交易，在5宗美股IPO承銷項目中均擔任唯一主承銷商，進一步鞏固在承銷領域的專業優勢。BOSS直聘成為老虎首個港股公開增發項目，亦是近年來港股市場首家採用該方式融資的企業；極智嘉科技作為全球AMR倉儲機器人第一股，其國際配售獲約30倍認購，是今年港股IPO中國際配售認購倍數最高的項目之一。美股市場方面，老虎參與承銷的一畝田項目則成為本季度中概股募資規模之首。在數字資產方面，老虎期內共完成5宗美股上市及融資項目。在Solana Company 5億美元PIPE項目中，老虎擔任聯席配售代理人。

ESOP方面，公司控股品牌「一心向上」在三季度新增46家客戶，包括赤峰黃金、南山鋁業國際、石藥集團、滬上阿姨等知名企業。累計服務企業達709家。受益於獨立拆分以來的持續市場化運營和IPO業務的持續增長，前三季度收入按年增長超50%。

企業號方面，公司本季度新增包括藍思科技、佳鑫國際、博泰車聯、週六福珠寶、明略科技等在內的17家企業號客戶，累計客戶數已達504家，持續拓展高品質客戶矩陣。期間企業號與重塑能源合作，通過「小虎調研團招募」及後續回顧，帶領用戶沉浸式探訪氫能基地，直觀了解氫能的商業化進程；轉播「大愛無疆・模塑未來」WAIC 2025 大模型論壇，搭建技術交流視窗，助力了解行業前沿方向；轉播 FX Super One 全球首發，讓用戶第一時間獲取新品動態，同時對「FF雙飛輪&雙橋樑生態戰略發佈會」進行全程轉播；聚焦共啟鏈上金融新紀元 —— 華檢醫療 & 國富量子戰略協同全球發佈會，幫助用戶了解雙方在鏈上金融與量子科技領域開創的全新生態。

*部分市場支持

**據 AIPO 數據網統計，Q3孖展金額超3000億港幣的券商中，老虎孖展金額增速排名第一

關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融産品，一站式解决投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 (ESOP) 管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超1000萬用戶及約260萬個交易賬戶，並持有81個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍佈中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國内地等國家及地區。2019年，老虎國際以向上融科國際有限公司為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。

如欲了解更多有關老虎國際的資訊，請瀏覽公司官網 itiger.com 。

