每日鮮語 奧林匹克官方合作夥伴 更多原生營養 支持成就精彩

每日鮮語品牌自成立以來，秉持對卓越品質的不懈追求，堅持以高標準奶源(超越歐盟標準生牛乳，指微生物、體細胞規格均高於歐盟標準) 、高標準牧場(GAP一級認證牧場) 、以及高標準管理(從牧場到上架經過360項標準管控)，生產出高品質純淨鮮奶。品牌在行業競賽中不斷自我激勵，持續打磨產品，為有要求的消費者帶來優質的牛奶體驗，一起天天健康向上。

整個生產過程不添加其他成分，保證百分百純鮮。這不僅是品牌對每一口奶的品質堅持，更是對消費者的健康負責。生牛乳從牧場到工廠僅需兩小時，原奶處理爭分奪秒，加上「1納米微膜鎖鮮技術」，極限鎖住牛奶的原生狀態，確保牛奶的新鮮原生營養和香醇口感。運輸過程控制在2-6℃的冷鏈環境中，成功保存牛奶本質的鮮活口感與營養，並確保品質符合本地安全標準。

高原生蛋白質概念 營養滿滿 超乎想像

品牌通過市場調查，發現香港消費者對鮮奶營養價值有著很高的追求；大眾市民熱切關注天然無添加的健康飲食習慣，特別留意產品的營養標籤，理解鮮奶的豐富天然營養，包括各種優質蛋白質、原生鈣、維他命及礦物質，更容易讓人體吸收，有助骨骼成長，維持強健體魄。

每日鮮語金裝經典版在2024年3月已正式進駐香港市場，推出了720ml及250ml兩款產品，每100毫升的100%鮮牛奶提供3.6克的原生乳蛋白和120毫克的原生高鈣；在惠康(包括Market Place 及 ThreeSixty) 、百佳(包括Taste 及 Fusion) 、AEON 超市、華潤U購、7-11及OK便利店，一共逾千間門市上架，迅速收獲大量好評，有口皆碑。

品牌接著在6月下旬推出每日鮮語4.0鮮牛奶，給市場帶來更高原生營養的鮮奶選擇；每100毫升可提供4.0克的原生乳蛋白和130毫克的原生高鈣，每一口都是更高營養價值的純淨鮮奶，質地豐腴醇厚，口感更香濃幼滑、甘甜適中，為愛鮮奶的消費者帶來意想不到的味蕾享受，同時為身體注入滿滿的活力。

SOURCE Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited