信諾環球調查 - 香港人力資源主管表示：要吸引人才，企業醫療計劃比彈性工作安排更為重要

信諾環球調查顯示，僱員身心福祉是香港人力資源策略中最重要的工作。

近四成人力資源主管表示，與彈性休假和彈性工作安排相比，企業醫療福利是僱員最希望擁有的僱員價值主張。

企業醫療福利被視為吸引人才最有效的方法，尤其是對中小企而言。

香港2024年8月21日 /美通社/ -- 信諾環球最新調查研究顯示，企業醫療福利是香港吸引人才最有效的僱員價值主張，同時也是僱員最希望擁有的福利。近四成（37%）人力資源主管表示，相比彈性工作安排，僱員更重視企業醫療福利。

信諾環球發布《發揮健康價值：評估企業醫療福利及僱員身心福祉的影響力》調查報告，當中訪問了全球1,000名人力資源和福利部門經理及主管，包括200名香港受訪者。香港以及全世界的受訪者都認為，僱員身心福祉是他們最重要的工作，因能為企業帶來明確優勢。

香港主要調查結果包括：

確保僱員身心福祉是人力資源主管 最重要的 工作： 中小企和大型企業均視僱員福祉為最重要的工作。15%中小企受訪者與14%大型企業受訪者均將僱員身心福祉置於首位。

中小企和大型企業均視僱員福祉為最重要的工作。15%中小企受訪者與14%大型企業受訪者均將僱員身心福祉置於首位。 企業醫療福利 及僱員身心福祉 有助提升業務成果： 除了吸引人才（74%）外，逾七成（71%）受訪人力資源主管相信，企業醫療保險能強化公司文化中，促進僱員健康這一環; 而69%主管認為，企業醫療保險在維持僱員忠誠度方面發揮關鍵作用。另外，逾半受訪者認為，企業醫療福利以及僱員身心福祉相關的福利計劃有助縮短工時（59%）、減少缺勤（59%），並提高僱員生產力（53%）。

除了吸引人才（74%）外，逾七成（71%）受訪人力資源主管相信，企業醫療保險能強化公司文化中，促進僱員健康這一環; 而69%主管認為，企業醫療保險在維持僱員忠誠度方面發揮關鍵作用。另外，逾半受訪者認為，企業醫療福利以及僱員身心福祉相關的福利計劃有助縮短工時（59%）、減少缺勤（59%），並提高僱員生產力（53%）。 企業醫療福利 成最重要僱員價值主張： 企業醫療福利是最常見的僱員價值主張之一，92%受訪者任職的企業有提供企業醫療福利，僅次於彈性休假和工作安排。然而，人力資源主管表示，香港僱員對企業醫療福利的重視遠超其他市場，當中37%受訪者更將其視為最重要的僱員價值主張。相比之下，彈性工作安排（18%）的吸引力則稍顯遜色。

企業醫療福利是最常見的僱員價值主張之一，92%受訪者任職的企業有提供企業醫療福利，僅次於彈性休假和工作安排。然而，人力資源主管表示，香港僱員對企業醫療福利的重視遠超其他市場，當中37%受訪者更將其視為最重要的僱員價值主張。相比之下，彈性工作安排（18%）的吸引力則稍顯遜色。 企業醫療福利被視為吸引人才最有效的方法，尤其是對中小企而言：整體而言，30%受訪者認為，企業醫療福利在吸引人才方面最具影響力，遠超休假與工作安排（22%）及就業前景（20%）。尤其對中小企而言，企業醫療福利的影響力更為顯著，35%中小企受訪者視其為吸引人才的最重要因素，比持相同意見的大型企業受訪者(24%)為高。

Jason Sadler, President, International Health, Cigna Healthcare表示：「我們的調查結果顯示，企業醫療福利與身心福祉相關的福利能有效提升僱員的職場表現，並有助企業吸引和留住人才，這亦對保持僱員健康和投入度至關重要。為充分發揮這些正面影響，僱主應提供能滿足僱員需求的企業醫療計劃，並積極推動健康與身心福祉相關的管理工作，從而締造正面的企業文化。」

除了提供各種福利外，溝通也能提升整體健康與身心福祉策略的效力。企業應致力提高僱員對企業醫療計劃的認識和了解，並協助他們有效利用。

信諾環球香港行政總裁施柏賢（Jonathan Spiers）表示：「信諾環球香港一直秉持『預防勝於治療』的理念，全力守護客戶身心福祉。我們堅信，僱主能通過投資優質的企業醫療福利來提升僱員的身心福祉，所以除全面的環球醫療保障外，我們正加大於醫療數據與分析能力之投資，並按照僱員需求提供各種福祉方案，以助企業客戶構建健康為上的職場文化。」

更多詳情，請按此瀏覽信諾環球香港網站的醫健前瞻版頁。

關於《發揮健康價值：評估企業醫療福利及僱員身心福祉的影響力》調查報告

為了解企業醫療福利與身心福祉相關的福利對僱員帶來的影響，信諾環球在2024年1月至2月期間訪問了1,000名來自香港、新加坡、阿聯酋、英國和美國的人力資源和福利部門經理和主管，了解他們的關注點、優先工作、挑戰，以及他們的觀察成果。

為驗證調查中觀察到的結果以及為僱主提供更全面的資訊，我們亦根據另一項於2023年5月至6月進行的調查，在這報告中加入僱員的見解，該調查涵蓋12個市場，包括香港、新加坡、美國、英國、阿聯酋及肯尼亞、中國內地、荷蘭、西班牙、瑞士、比利時和沙特阿拉伯的10,800名僱員。

關於信諾環球

信諾環球作為健康保障提供者，致力引領客戶在不同的人生階段變得更健康。我們因應客戶所需，提供適切的醫療保障服務指引，輔以健康資訊和專業分析，幫助客戶提升健康和活力。

自 1933 年投入香港保險業務以來，信諾環球一直為僱主、僱員及個人客戶設計全面的健康及保障方案。我們透過環球醫療網絡，為不同企業及機構提供周全和度身訂造的環球醫療保障計劃。我們亦為個人客戶提供一系列醫療保障計劃，因應客戶所需，提供可靠的保障。有關信諾環球（Cigna Healthcare）的更多資訊，請瀏覽 www.cigna.com.hk。

SOURCE 信諾環球香港