信諾環球香港推出全新危疾保障計劃 為客戶提供健康與財務雙重守護

照顧人生路上各階段的健康需要 迎新優惠涵蓋心理健康支援

香港2026年1月8日 /美通社/ -- 信諾環球香港今日宣佈推出全新 「信諾禦守危疾保TM」(下稱「計劃」) ，透過進一步拓展其醫療保險產品組合，為客戶及其家人不同的人生階段提供全面的健康與財務保障。

信諾環球香港行政總裁施柏賢（Jonathan Spiers）表示：「隨着醫療成本持續上升及危疾愈趨普遍，健康與財務的保障對大眾而言愈加重要。我們的『信諾禦守危疾保TM』提供一筆過賠償，旨在減輕客戶的財務壓力，讓他們在艱難時刻專注康復。本計劃與我們的醫療保險產品組合相輔相成，為客戶提供醫療與財務的雙重守護，並充分體現我們持續提升社區健康和活力的承諾。」

在客戶面對健康挑戰時，提供財務保障

在客戶面對突如其來的人生轉折時，「信諾禦守危疾保TM」可為其提供財務保障。投保本計劃的客戶於確診受保危疾後，將獲得一筆過賠償，協助他們在康復期間維持財務穩定。

一般醫療保險主要覆蓋住院、手術等費用，但並未能應付康復期間的財務壓力或收入中斷造成的間接開支。本計劃旨在為客戶擴大保障，並提供靈活選項，以滿足他們不同的需要。對於沒有醫療保險的人士，本計劃可提供首要的財務保障；對於希望在事業關鍵時期提升保障的人士，本計劃可提供額外支持；而對於已擁有醫療計劃（如自願醫保計劃）的人士，本計劃更可發揮互補作用，打造全方位保障。

「信諾禦守危疾保TM」的主要特色1如下：

可續保的5年期保單：本計劃為5年期的危疾保障，保障期保證續保至受保人85歲。 全面保障，守護生活所需：投保額高達港幣400萬元，涵蓋多達110種疾病及手術。 危疾保障： 如受保人確診58種受保危疾的其中一種，將可獲發 100% 投保額的一筆過賠償2。 早期危疾保障： 如受保人確診原位癌（可就兩個不同器官索償最多兩次）、早期癌症、手術保障及兒童危疾等早期危疾，可預支20%投保額的賠償2。 全球第二醫療意見諮詢服務3：免費就醫療診斷及治療計劃，獲取全球醫療中心的獨立第二意見。

迎新優惠 全面照顧身心健康

信諾環球最新發佈的《健康活力指數》調查報告顯示，77%的香港受訪者表示感到壓力，較去年的69%有顯著增加。心理健康與身體健康息息相關，兩者互相影響。危疾患者往往同時面對身體健康和心理健康的挑戰，然而壓力、焦慮或抑鬱亦可能增加患上長期疾病的風險，可見心理健康已成為整體健康不可或缺的一環。

為全面照顧客戶的健康需要，由即日起至2026 年 3 月 31 日前投保「信諾禦守危疾保TM」的客戶可享有以下迎新優惠4：

心理諮詢服務5 • 於首個保單年度內與心理輔導專家團隊進行4次一對一輔導 • 24小時心理支援熱線以獲得即時情緒支援 保費折扣 • 個人保單首個保單年度65折保費優惠 • 2至5名成員一同投保，首個保單年度優惠升級至5折保費優惠 • 額外優惠:與信諾環球香港指定醫療保險一同投保，可享

信諾禦守危疾保TM的終身9折保費優惠 • 投保額達港幣500,000元或以上，可獲港幣200元萬寧禮券

如欲了解更多「信諾禦守危疾保TM」及迎新優惠的詳情，請瀏覽：https://www.cigna.com.hk/zh-hant/medical-insurance/vitalguard-critical-illness

註腳：

上述產品資料僅供一般參考，並不構成保單的完整條款及細則。欲了解有關具體術語的詳細定義、保障條款、不保事項及完整條款內容，請參閱保單文件。 以上一筆過賠償及預支賠償之申請及實際金額，均須根據保單條款及索償程序而定。 全球第二醫療意見諮詢服務是由獨立第三方服務供應商提供的增值服務，不構成保單合約利益的一部分。詳情請參閱產品小冊子。 上述迎新優惠受條款及細則約束。 心理諮詢服務是由獨立第三方服務供應商提供的增值服務，並不構成保障內容的一部分。詳情請參閱有關宣傳單張。

備註：

本產品僅供在香港銷售。以上資料不應被視為任何形式的要約或投保的建議。

關於信諾環球香港

信諾環球作為健康保障機構，致力引領客戶在不同的人生階段變得更健康。我們因應客戶所需，提供適切的醫療保障服務指引，輔以健康資訊和專業分析，幫助客戶提升健康和活力。

自 1933 年投入香港保險業務以來，信諾環球一直為僱主、僱員及個人客戶設計全面的健康及保障方案。我們透過環球醫療網絡，為不同企業及機構提供周全和度身訂造的環球醫療保障計劃。我們亦為個人客戶提供一系列醫療保障計劃，因應客戶所需，提供可靠的保障。有關信諾環球（Cigna Healthcare）的更多資訊，請瀏覽 www.cigna.com.hk

SOURCE 信諾環球香港