黃大仙中心呈獻「青花‧印記」 聯乘本地藝術家許開嬌 探索千年文化瑰寶青花瓷之美

除了青花瓷作品，膠袋刺繡金魚藝術也是許開嬌的經典之作，其作品曾於香港巴塞爾藝術展展出。為配合活動主題，許開嬌重新創作了九條藍白色的鬥魚刺繡，並在商場展出，讓經典作品重現。

如果想深入了解青花瓷的文化與歷史，可以前往商場1樓的互動打卡展覽區，認識元、明、清三個朝代的青花瓷歷史演變，並近距離欣賞許開嬌為這次活動特別創作的青花瓷新作品，以及她曾在香港藝術館展出的其他作品。

許開嬌親自教授 青花瓷藝術工作坊

為了推廣青花瓷文化，許開嬌將於10月5日在黃大仙中心舉辦工作坊，親自教授如何繪畫高貴優雅的青花圖案，讓大眾深入了解青花瓷的藝術，並發掘創作的樂趣。Link Up 會員在商場內消費滿指定金額即可參加。此外，於10月5、6及12、13日的周末，黃大仙中心北館將舉辦文藝市集，屆時許開嬌亦將參與其中，讓大家將精美的文創物品帶回家。

4米高青花瓷萬花筒打卡裝置 帶你置身夢幻青花世界

在活動期間，黃大仙中心將為市民呈獻一場視覺與文化的盛宴。觀賞者可以從各種藝術裝置及展覽作品，細味青花瓷的獨特風韻。其中最引人注目的必屬北館近4米高的「青花萬花筒」打卡裝置。萬花筒上方裝置一朵巨型陶瓷花，旁邊是古典氣息濃厚的青花屏風，令人沉浸於青花瓷的藝術氛圍中。當走進萬花筒內，以鏡面反射出絢爛迷人的視覺效果，將美麗的青花圖案與鏡面結合，全方位的視覺體驗可讓大家充分感受青花瓷世界之美。

推出期間限定的青花主題駱駝牌保溫壺及其他藝術禮品

顧客於9月2日至10月31日期間，於黃大仙中心消費滿指定金額並登記成為領展Link Up會員，即可換領由許開嬌設計的青花主題藝術禮品。當中包括與香港經典品牌駱駝牌CAMEL聯乘推出的青花瓷保溫壺、在盛產陶器的 景德鎮 燒製的可愛貓貓杯，以及人氣品牌「花研草說」的茶包禮盒。此外，許開嬌為這次活動設計的四款以黃大仙社區為題的全新青花瓷作品亦印製成杯墊，歡迎換領，讓青花藝術融入生活。

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

黃大仙中心 「青瓷‧印記」活動詳情：

日期：2024年9月2日至10月31日

時間：上午11時至下午8時

地點：黃大仙中心北館

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽：https://www.linkhk.com/en/promotion/694?ppt=1

圖片下載： https://bit.ly/4gp1X4l

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲市值最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

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SOURCE 領展