周大福人壽宣佈冠名贊助飛越啟德「小劍神」培訓計劃 助港培育新世代運動精英 成就世界冠軍

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成表示：「我們很高興能夠獲周大福人壽冠名贊助『小劍神』培訓計劃，為舉辦計劃提供支持，期待此次合作能夠發掘未來運動精英，促進香港體育普及化及精英化的發展，推動建設健康和活力的社區。」

周大福人壽行政總裁葉文傑表示：「周大福人壽作為啟德體育園創始保險合作夥伴，全力支持香港特區政府推動本地運動及藝術發展，開創體藝新價值。此次冠名贊助『小劍神』培訓計劃，標誌著我們在此方面的積極貢獻，為下一代運動員提供寶貴機會。未來，我們將繼續不遺餘力，革新顧客體驗，惠及更廣泛的客戶群，為客人及其摯愛家人於『生活、成長、健康、傳承』的人生旅程中帶來優質多元的體驗。」

周大福人壽「小劍神」培訓計劃通過系統化的培訓模式，帶領學員逐步投入訓練及比賽。選拔賽預計將於2025年第一季向6-10歲學童開放報名，有興趣的家長可透過登記成為「周大福人壽．生活圈」會員為學童報名參與，預料將招募共600位具潛質的劍擊學員。學員經過系統化訓練後，可參與「小劍神」盃，在比賽中施展所學，通過競賽切磋進一步提升技能及釋放潛能。比賽中表現出眾的學員可接受為期一年半的精英培訓以及獲得銜接香港14 歲以下代表隊的機會，更可晉身由周大福人壽全力支持的「亞洲少年劍擊精英聯賽」，和世界各地的劍手同場獻技交流。此外，周大福人壽將伙拍飛越啟德，支持來自基層家庭的學員參與計劃，讓他們共同發揮運動天賦，促進體育普及化。

緊接本次合作，「周大福人壽．生活圈」會員計劃亦將迎來革新性的升級，會員有機會優先參與由公司舉辧或贊助的世界級體育娛樂盛事及各項社區公益活動，享受更多優質體驗。周大福人壽於去年7月推出全新的「周大福人壽．生活圈」會員計劃，為客戶及其家庭實現「多元體驗」、「生活禮遇」以及「會籍聯乘」三大目標。

關於周大福人壽保險有限公司

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港近40年，為周大福創建有限公司（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）多元業務體系的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

SOURCE 周大福人壽