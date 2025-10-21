養和醫療集團於香港首辦「亞洲-大洋洲粒子治療合作組年會」 匯聚全球質子專家 推動精準癌症治療

李樹芬醫學基金會董事、養和醫療集團營運總監及養和醫院董事李維文先生表示：「養和秉承『李樹芬醫學基金會』的宗旨，致力推動醫學教育、醫學研究及醫療服務，提供高端醫療服務及推動創新，令社會進步民生受惠。養和深信人才與技術同等重要，因此在引入質子治療時，我們安排醫學人員到美國妙佑醫療國際進行深造，構建跨專科協作的頂尖隊伍。養和質子治療中心兩年間已治療逾500例患者，累積了豐富的經驗和心得。繼早前聯同國家癌症中心合辦『質子治療聯合培訓班』，及現正進行的『養和質子治療培訓計劃』，我們希望透過PTCOG-AO年會，進一步以臨床經驗結合全球視野，為亞太地區建立一個持續學習、共同進步的高端平台，助力提升區域質子治療的整體水平，讓更多病人受惠。」

養和主辦的PTCOG-AO 2025年會是一年一度的重量級粒子治療國際學術會議。是次盛會匯聚全球逾30位在質子治療癌症領域的頂尖專家，吸引來自中國內地、日本、台灣地區、韓國、美國、德國等地逾400名與會者，包括學術研究者、臨床醫生、醫學物理學家和放射治療領域專業人員。養和作為大灣區首家引入質子治療的機構，現已齊備癌症治療的頂尖技術，憑藉卓越的專業技術、以患者為中心的服務理念，將致力引領行業標準，透過交流與培訓，積極推動精準癌症治療發展，助力推進香港與中國內地在質子治療技術及癌症的共同提升。

德國 GSI 亥姆霍茲重離子研究中心生物物理學部主任、國際粒子治療合作組（ PTCOG ）主席 Marco Durante 教授， 以及 日本群馬大學重離子醫療中心主任兼放射腫瘤學系主任、亞洲 - 大洋洲粒子治療合作組織（ PTCOG-AO ）執 行委 員會 主席大野達也 教授（ Tatsuya Ohno ）均為質子治療界別的權威專家，他們將擔任PTCOG-AO 年會的主題講者。隨著粒子治療技術不斷進步，患者需求日益增長，亞太地區在推動技術創新與臨床應用方面扮演著日益重要的角色。是次會議將聚焦於影像引導技術與治療精準化的最新突破，為來自世界各地的專家提供寶貴的交流機會，共同推動粒子治療的未來發展。

大會議題涵蓋多個層面，從研究探索到臨床實踐，掌握癌症粒子治療最新技術，當中包括頭頸癌、乳腺癌、中樞神經系統腫瘤、胃腸道腫瘤 、泌尿生殖系统癌症、非小細胞肺癌及兒童非中樞神經系統腫瘤的臨床案例分享，以及如何配合最先進的影像電腦斷層掃描（CT）和磁力共振（MRI）導航技術，追蹤腫瘤移動的位置和幅度，有助醫生勾劃更精準的腫瘤放射治療計劃，進一步發揮質子治療成效及減低輻射所帶來的副作用。

第五屆「亞洲 - 大洋洲粒子治療合作組年會」籌委會主席鄧世剛博士表示：「養和很榮幸能主辦首次在香港舉行的第五屆PTCOG-AO年會，匯聚亞洲以至全球粒子治療領域的頂尖專家。這次會議不僅是技術與臨床經驗的交流平台，更是推動區域合作、促進質子治療技術標準的重要一步。我們期待透過這次會議，進一步提升區域內的治療水平，為更多癌症患者帶來精準且有效的治療選擇。」

養和期望透過這次盛會，為本地及區內的醫療專業人士提供寶貴的學習與交流平台，促進亞太區質子治療技術的進步，致力提升癌症治療的臨床成果。

關於養和醫療集團

養和醫療集團於 2017 年 9 月正式啟動，旗下成員分別有養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心及養和癌症中心。養和醫療集團以全方位策略，透過優質臨床醫療服務、醫學教育和科研，以及公眾健康教育，推動公共衞生及醫學發展，致力為患者提供全人關顧的優質醫療及護理服務。

養和醫院是養和醫療集團之重要成員，成立於 1922 年，為香港主要私營醫院之一，以「優質服務‧卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

關於養和醫療集團，請瀏覽www.hksh.com。

關於 亞洲 - 大洋洲粒子治療合作組

亞洲-大洋洲粒子治療合作組（PTCOG-AO）成立於2019年，其主要宗旨是推動粒子治療在亞太地區患者中的最佳應用。這目標通過粒子治療領域專家們的協同合作得以實現。PTCOG-AO致力於建立並維護粒子治療的共同標準，以確保提供高質量治療。

關於PTCOG-AO年會，請瀏覽https://www.ptcog-ao2025.hk/。

SOURCE 養和醫療集團