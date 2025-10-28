逐點半導體與數字光芯達成戰略合作 引領新型顯示技術產業跨越式發展

上海 2025年10月28日 /美通社/ -- 專業的圖像和顯示處理方案提供商逐點半導體今日宣佈，與專業芯片設計技術公司數字光芯達成戰略合作。雙方將強強聯手，共同打造行業領先的Micro LED投影芯片解決方案，進一步加速Micro LED投影儀及其顯示/驅動芯片產品的開發和商業化落地，引領新型顯示技術產業實現跨越式發展。

此次合作中，雙方基於各自在投影儀方向的行業地位和資源優勢互補，圍繞將數字投影技術由DLP/LCD無源投影技術路線推進到Micro LED自發光有源投影技術路線這一目標，通過深度技術合作，聚焦自發光投影芯片的設計及研發，重塑投影設備形態及品質，使投影儀更小、更亮、分辨率更高且成本更低。

未來，雙方還將以先進的投影技術為核心，將AI算法與顯示技術深度融合，不斷升級投影芯片解決方案，加快新一代Micro LED投影技術的產業化落地。同時，持續深化擴大合作，積極探索多維合作形態，通過產品創新，技術研發、生態共建等方式，進一步拓展全球投影消費大屏市場，推動泛投影產業的新一代芯片技術革新。

數字光芯董事長孫雷表示，「隨著硅基Micro LED芯片技術的逐漸成熟，全球數字投影技術將由DMD為代表的反射式投影路線向Micro LED為代表的自發光投影時代邁進。目前Micro LED芯片技術在相同功耗下亮度相較於傳統投影已提高數倍，體積僅為傳統投影的幾分之一，隨著產業化的加速Micro LED投影芯片及系統成本將進入快速下降通道。逐點半導體在數字投影領域具有超過20年產業化經驗，是全球投影龍頭的系統解決方案夥伴。此次數字光芯與逐點半導體的合作，雙方發揮各自領域的專長，將共同推進全球Micro LED投影技術的產業化進程。」

逐點半導體（上海）股份有限公司CEO周貞宏博士表示，「非常榮幸和數字光芯成為戰略合作夥伴！在AI時代，數字光芯研發的硅基微顯示驅動芯片可應用於AR智能眼鏡、投影等多個領域，具有廣闊的發展前景。作為專業投影儀市場的開拓者和引領者，逐點半導體自研的投影儀圖像處理系列芯片已廣泛應用於全球多家知名投影儀企業。此次雙方開展合作，將結合各自優勢，拓寬更多的技術應用場景，帶給用戶更高品質的視覺體驗。」

數字光芯公司簡介

數字光芯是一家以硅基微顯示驅動芯片的設計為主營方向的高科技公司，核心技術團隊自2004年進入硅基微顯示驅動芯片領域，潛心於硅基微顯示驅動芯片設計和研發超過20年，擁有雄厚的硅基顯示芯片設計經驗和產業化經驗。

數字光芯於2022年12月成功量產Micro LED 0.12inch硅基微顯示驅動晶圓；於2023年10月成功點亮中國首顆數字大燈Micro LED硅基微顯示驅動芯片；於2024年6月成功流片了世界首顆28nmDDIC驅動芯片；於2025年5月通過三色和光技術成功點亮世界首台4K Micro LED高清全彩投影儀。

數字光芯的硅基顯示芯片可廣泛應用於大屏投影、近眼投影、汽車投影、工業投影與AI投影等場景中，適用於投影儀、AR/VR、HUD、智慧車燈、3D打印、AI 交互等眾多領域。數字光芯不忘初心，通過為全行業提供Micro LED驅動電路設計及晶圓產品，最終推動全球Micro LED投影技術的產業化進程。

逐點半導體公司簡介

逐點半導體成立於2004年，專注於移動設備視覺處理芯片、視頻轉碼芯片和3LCD投影儀主控芯片及實施方案的開發和設計，是全球先進的創新視頻和顯示處理芯片、解決方案提供商。

公司在視覺處理、 圖形渲染、AI空間媒體以及顯示增強等眾多領域打造了多項領先IP及專利，包括 MotionEngine、 SpacialEngine、色彩管理引擎、圖形縮放與校正，以及視頻編解碼等。

歷經20餘年深耕，公司在視覺處理領域擁有深厚的技術積累，以及豐富的芯片產業化經驗。公司主營業務優勢突出，在3LCD投影儀主控芯片，移動設備視覺處理芯片兩大垂直領域，均是市場的開創者和主導者。基於領先的技術以及多項自主可控的IP，目前公司的主營業務產品已廣泛應用於智能手機、高端投影儀、AR/VR眼鏡、平板、藍光PVR、OTA機頂盒等多場景中。

SOURCE Pixelworks, Inc.