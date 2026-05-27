紮根香港 佈局全球 引領醫療科創 元化智能港深創科園裝修開工儀式順利舉行

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 元化智能科技（香港）有限公司港深創科園辦公及研發空間裝修開工儀式，於2026年5月23日在港隆重舉行。此舉標誌著元化智能在港戰略佈局的縱深推進——紮根香港、深港聯動、輻射全球，企業正以港深創科園為新支點，加速構建高端醫療科創的國際化版圖。

戰略佈局持續深化 在港科創根基更為穩固

元化智能科技（香港）有限公司是一家專注高端醫療手術機器人研發、生產、全球銷售與臨床服務的創新型科技企業，國際總部設於香港科學園。企業深耕專科手術機器人領域，業務覆蓋骨科、消化科、婦產科、血透中心等多科室臨床場景，產品先後斬獲中國NMPA、東南亞、歐盟等多項國際權威准入認證，成功進入全球主流醫療市場。

自2022年9月正式落地香港科學園以來，元化智能持續深度融入香港創新科技產業生態。2023年10月，企業憑藉核心技術實力與產業創新價值，成功入選香港特區政府重點引進企業名單，與引進重點企業辦公室（OASES）完成簽約，成為首批獲特區政府重點扶持的科創企業夥伴，獲得政策、資源、平臺等全方位支持。

此番落子港深創科園，是繼香港科學園總部後，元化智能在港佈局的又一重要科創載體，將進一步擴容企業研發空間、完善全球運營體系，為深港科創協同發展夯實更堅實根基。

雙旗艦機器人同步在港臨床落地 創多項全球首個

元化智能始終堅持自主研發、核心技術自研可控。其旗艦產品錕鋙®全骨科手術機器人，是全球首個實現「五合一」多適應症臨床應用的全骨科手術機器人，覆蓋髖、膝、單髁、脊柱、創傷全骨科適應症，成為填補國際全骨科一體化手術機器人領域技術空白，引發全球醫療科技界高度矚目。

目前，錕鋙®全骨科手術機器人已在香港多家醫療機構完成多例臨床手術，憑藉高精度、高安全性、高效能的臨床優勢，獲香港骨科臨床專家與醫療機構廣泛認可。

另一核心成果HX自研機械臂骨科手術機器人亦同步在港臨床落地。2026年3月，該設備於香港大學瑪麗醫院成功完成兩例全膝關節置換手術。HX機械臂實現全鏈路100%自研，從底層算法、核心零部件到臨床應用軟件均完成自主可控，搭載三維術前精準建模、實時動態隨動、零重力補償等先進技術，可精準輔助醫生完成截骨、假體對位與植入，患者術後次日順利出院，恢復成效顯著。

兩台自研機器人以「錕鋙全能骨科＋HX自研機械臂」雙旗艦協同格局同步在港穩定應用，充分驗證了元化智能全系產品在香港嚴苛醫療體系下的安全性與專業性，標誌著國產高端醫療機器人技術全面接軌國際一流臨床標準。

斬獲「香港品牌」殊榮 擦亮本港科創金字招牌

憑藉領先的技術實力、卓越的產品品質與突出的產業創新價值，元化智能錕鋙®全骨科手術機器人成功通過香港品牌發展局嚴苛審核，獲評「香港品牌」，並榮獲香港新星品牌大獎。

這一殊榮是香港市場對元化智能自主創新能力與產品實力的權威認可，更是企業深耕香港、打造本土科創標杆的重要成果，有力助推香港高端醫療品牌走出亞洲、邁向世界，為香港科創產業轉型升級及打造國際創新科技中心增添亮眼名片。

頂級資本重倉加持 超額回報印證黃金賽道價值

元化智能的高速成長，不僅獲得香港特區政府的全力賦能，更持續獲得頂級資本的深度重倉。企業長期獲得深創投、紅杉中國、招銀國際、萬匯資本等一線頭部投資機構戰略加持，憑藉紮實的技術壁壘、清晰的國際化佈局與持續落地的臨床成果，企業價值穩步攀升。

亮眼的投資陣容，充分印證了頭部資本對高端醫療機器人黃金賽道的戰略判斷，更彰顯資本市場對元化智能技術壁壘、產品實力及國際化成長空間的高度認可。政企雙向賦能、資本持續看好，為企業紮根香港、佈局全球、持續技術迭代築牢了堅實的資金與產業基石。

紮根香港 深港協同共拓全球醫療健康新版圖

元化智能科技（香港）有限公司創始人、董事長李艾俐在儀式上致辭表示： 「感謝香港特區政府、港深創科園及各位股東、合作夥伴的鼎力支持與信任。香港是元化智能走向全球的核心支點，港深創科園則是我們深化研發、賦能產業的新陣地。未來，元化智能將持續加大科研投入，深耕醫療機器人核心技術攻關，推出更多適配全球臨床需求的創新產品，依託香港國際化平臺，將高端醫療科技推向全球，助力香港建設國際創新科技中心。」

立足新起點，元化智能將以港深創科園新載體為契機，持續深化深港科創協同，聯動全球優質醫療資源，加速技術成果臨床轉化與國際市場佈局，不斷引領全球醫療機器人技術革新，為提升全球醫療健康水平、推動香港建設國際創新科技中心貢獻核心力量。

SOURCE 元化智能