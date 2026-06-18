從畫質到感知體驗 德國萊因描繪顯示技術新藍圖

在此趨勢下，「體驗可信」成為產業關注的新方向。德國萊因大中華區電子電氣產品服務區域總經理劉喜強進一步指出，「沒有絕對完美的螢幕參數，只有在特定情境（如辦公、遊戲、車載）下最恰當的感知匹配。 除了性能表現外，企業更需要驗證技術帶來的實際感受是否真實、表現是否穩定、副作用是否可控，以及在不同使用情境下是否能持續提供最佳體驗。」

AI 技術則被視為推動下一波顯示創新的關鍵引擎。從 AI 畫質增強、內容識別到環境光感知與智慧調節，顯示設備開始具備理解使用情境與使用者需求的能力。尤其在視覺健康領域，護眼技術正從傳統低藍光、減少眩光等被動防護，進一步發展為主動式健康管理。未來裝置可透過 AI 分析眨眼頻率、觀看距離、姿勢變化與環境光條件，即時判斷疲勞狀態，例如在夜間啟動節律友好模式，或在暗室使用手機時主動提醒，主動調整顯示設定並協助使用者建立更健康的用眼提醒，建立更智慧的視覺健康守護機制。

大會專家團隊分別指出，未來顯示技術的評價體系也將持續演進，包括 AI 畫質增強效果驗證 (對人像、暗場、運動畫面等內容的理解準確性)、高更新率（如 600Hz）真實感知分析 (找出流暢感與跟手感的飽和區間)，以及動態清晰度評價 (電競、車載 HUD 及 XR 等場景中確保運動中文字與邊緣能穩定準確識別) 等新型態指標，逐步建立更符合真實使用情境的評估方法。相關研究成果也將延伸至智慧座艙及無障礙顯示等應用領域。

面對產業轉型趨勢，德國萊因持續深化人因工程研究，大中華區已於上海成立人因研究中心，串聯產業、學術與研究資源，從顯示設備發出的光、進入人眼的視覺到大腦形成意識的歷程，建立完整研究架構，將抽象的使用者感受轉化為可量測、可驗證的科學數據，協助企業建立更符合真實使用需求的測試與認證體系。

德國萊因率先提出四層技術體系架構，結合 AI 監測視覺疲勞、姿勢管理與長期行為輪廓，打造全生命週期的視覺健康護航。同時針對類自然光顯示、AI 畫質增強、感知立體色域等新興技術領域接連發布白皮書，將年齡、視力等個體差異納入考量，引領產業邁向感知優先新紀元。

德國萊因的服務佈局與研究已超越單一顯示器，全面延伸至智慧座艙、AR/VR/MR、醫療影像及無障礙顯示等新興應用領域，並透過產學研合作探索前瞻技術。 未來顯示產業的競爭關鍵不再只是規格創新，而是誰能更深入理解使用者。透過人因研究、AI 技術與體驗評價方法的持續發展，德國萊因將持續扮演產業標準與創新的橋樑角色，協助企業將技術優勢轉化為市場價值，共同推動顯示產業邁向以人為本的新世代。

SOURCE 台灣德國萊因