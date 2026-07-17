AI 時代更重視舒適顯示 德國萊因「美好視界」特展三創限時登場

為協助消費者建立正確的舒適顯示觀念，德國萊因將於 2026 認證節期間，在台北三創生活園區打造期間限定 「美好視界 護眼舒適圈特展」。活動以「體驗」取代規格說明，引導民眾認識影響視覺舒適度的關鍵因素，並了解舒適顯示並非單一功能，而是結合色彩、亮度、頻閃、環境光與使用時間等綜合判斷，以打造更舒適的觀看體驗。

不同於傳統產品展示，「美好視界」特展打造一個以視覺體驗為主題的互動空間，現場以舒適視覺認證為基礎，結合環境光管理、無頻閃及藍光管理三大體驗區，讓民眾從體驗中理解認證背後的科學原理，與不同顯示技術對觀看舒適度的影響。此外，活動期間也將定時舉辦趣味挑戰與有獎問答等活動，幫助民眾建立用眼友善觀念，了解如何挑選適合的顯示設備。

德國萊因表示，隨著智慧裝置普及，消費者對顯示產品的需求已從追求高解析度、高效能，逐漸延伸至長時間使用的舒適體驗。希望透過此次特展，讓舒適顯示認證不只是產品標示，而是消費者在日常選擇中能夠辨識、理解並學會挑選的友善指標，把用眼友善的態度帶回日常生活。

2026認證節「美好視界 護眼舒適圈特展」將於 7 月 16 日至 7 月 19 日在台北三創生活園區一樓戶外玻璃屋限時登場，每日上午 11 點至晚間 8 點開放。活動期間，民眾可透過互動體驗，感受認證背後的意義。7 月 18 日、19 日週末兩天更加碼推出限量好禮活動 (數量有限，送完為止)，為夏日體驗增添更多樂趣。 德國萊因邀請民眾走進美好視界特展，了解「看得舒服」，也是提升生活品質的重要關鍵。

SOURCE 台灣德國萊因