播道醫院推「平安三寶」新服務 配合預設醫療指示之實施

預設醫療指示必須由兩名非利益攸關者擔任見證人，其中一人須為註冊醫生。為回應需要，播道醫院由去年11月起已安排註冊醫生，為有需要人士提供辦理預設醫療指示之服務，目的是協助市民及早作出清晰、合適並符合個人意願的晚期醫療安排。

家庭醫學專科醫生 支援市民及早規劃

播道醫院院長兼醫務行政總監徐兆恒醫生解釋，訂立預設醫療指示，需由醫生向病人詳細解釋各項維生治療的內容及其後果，並評估病人是否已經充分理解相關決定的細節，最後由醫生在預設醫療指示的標準表格上簽署，讓文件生效。他又指，有關指示並非「一刀切」，病人可選擇在不同的狀況下，向醫生表達是否希望實施個別的維生治療：「例如病人可以就不同的情況，選擇是否希望施行心肺復甦、人工輔助呼吸（插喉）、人工供給營養液等。即使市民日後意願有變，亦可在具備精神能力時，再次約見醫生更改文件內容。」

徐醫生提醒，預設醫療指示涉及醫療、法律及個人意願等多方面考慮，市民宜先與家人充分商討。如希望更了解預設醫療指示及平安三寶之服務內容，可致電 2711 5222或瀏覽本院網頁：

https://www.evangel.org.hk/zh-hant/services/three_instruments_of_peace_amd/

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播道醫院由 1965 年起於亞皆老街 222 號為市民大眾提供醫療服務。作為一所非牟利社區醫院，播道醫院一直秉持「以醫為愛･以愛為醫」的精神，為市民提供優質而可負擔的醫療服務，以彰顯上帝的慈愛與平安。

SOURCE 播道醫院