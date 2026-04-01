IFPA 舉辦首屆非洲銀屑病論壇，呼籲對此被忽視的疾病採取緊急行動

首個非洲銀屑病論壇 ：將於 5 月 7 日至 9 日在奈洛比舉行，雲集全球及當地持份者。

：將於 5 月 7 日至 9 日在奈洛比舉行，雲集全球及當地持份者。 龐大需求缺口 ：超過 350 萬非洲人受銀屑病影響，治療選擇有限、病人遭受歧視，並對經濟造成具破壞性的影響。

：超過 350 萬非洲人受銀屑病影響，治療選擇有限、病人遭受歧視，並對經濟造成具破壞性的影響。 聚焦領域：推動當地研究、加強表達病人權益，並改善治療可及性。

IFPA 2026 年非洲論壇 – 凝聚地區力量，攜手聯合行動 將於 2026 年 5 月 7 日至 9 日在肯雅奈洛比舉行。論壇將集合政策制定者、臨床醫生、研究人員及病人組織，共同處理這個在非洲大陸仍然極受忽略及缺乏診斷的疾病。

非洲銀屑病：看不見的重擔

銀屑病和乾癬性關節炎屬於無法根治的慢性非傳染性疾病，病人會感到痛楚，甚至導致殘障，而此等疾病與其他嚴重的非傳染性疾病 (NCD)（例如糖尿病、肥胖、心血管疾病、抑鬱症等）密切相關。 此病顯於肌膚，病人常因此被污名化，精神健康受損，亦可能衍生經濟困難。 但在非洲各地，此病依舊備受忽略，診斷及治療皆不足。

據估計，在整個非洲（人口約 13 億）有超過 350 萬人患有銀屑病。 專家警告，事實上銀屑病帶來的負擔可能更嚴重。這是因為欠缺流行病學數據、大眾對銀屑病認識有限，加上專科醫生極度短缺。 東非、西非、中非和南部非洲部分地區的通報患病率低至 0.06%，足見診斷不足的情況很普遍

醫療可及性及經濟影響

就醫機會極為有限：非洲每逾百萬人口只得一名皮膚科醫生，反觀美國每百萬人有 36 名，德國每百萬人更有 65 名。 大部分醫療開支須自費，銀屑病治療往往令人無法負擔，令此病可能導致病人及其家人陷入貧困。

為了推動變革，IFPA 透過這個前所未有的論壇，匯聚地區及全球持份者，並與 PsorAfrica 等病人組織攜手共同制定應對非洲銀屑病的行動藍圖。

IFPA 執行總監 Frida Dunger 表示：

「銀屑病是一項公共衛生挑戰。 正視此病並非錦上添花，而是構建穩健且公平醫療系統的必經之路。 IFPA 論壇每年聚焦一區，凝聚當地持份者，推動倡議行動，並呼籲同心應對銀屑病。 今年，我們把論壇帶到非洲，相信時機已經成熟。 透過聆聽當地病人組織的聲音，一起制定非洲在應對銀屑病方面的路線圖，我們就能讓數百萬名銀屑病病人最終得到關注、備受聆聽，並獲得支援。」

PsorAfrica 主席兼 Rwanda Psoriasis and Psoriatic Arthritis Organization 創辦人 Pierre Celestin Habiyaremye 表示：「不論是鄉村還是城市，非洲民眾對銀屑病了解不足。 此病影響我的生活， 包括醫療費用、內心憂慮，以及對我的人生抉擇和人際關係方面的衝擊。 在論壇上，我們匯聚了解此病的專家，共同為更美好的未來奮鬥。 非洲正把健康放在首位，我們會一同參與構建解決方案。」

Janet Mbugua，肯雅知名媒體人兼社會變革推動者，已確認將出任論壇主持。 她表示：

「對於能夠主持 IFPA 非洲論壇，我深感榮幸。 銀屑病影響數百萬人，但社會上仍然很少談論此病。 此刻正是良機，將這些故事呈現於人前，揭示民眾面對的真正挑戰，並支持各地正在推動的工作，以強化全非洲的護理、研究及政策。」

論壇將聚焦三大當務之急：

研究 - 建立銀屑病的當地數據

- 建立銀屑病的當地數據 發言權 - 確保病人心聲得以影響醫療決策

- 確保病人心聲得以影響醫療決策 權利與醫療可及性 - 將銀屑病納入國家非傳染性疾病 (NCD) 策略，涵蓋基本藥物，並對抗污名化。

關於 IFPA

IFPA（國際銀屑病協會聯盟）成立於 1971 年，總部設於瑞典斯德哥爾摩，致力為所有受銀屑病影響人士發聲的全球性組織。 IFPA 的成員包括各國及地區的患者組織，代表全球逾 6,000 萬名患者。 透過全球聯盟、World Psoriasis Day（世界銀屑病日）宣傳活動、IFPA Forum（IFPA 論壇），以及 World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference（世界銀屑病與銀屑病關節炎大會），IFPA 正重新界定銀屑病的定位，並將其視為推動更強健、更具包容性的醫療體系的重要視角。

https://www.ifpa-pso.com/

SOURCE IFPA