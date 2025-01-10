德國萊因發佈最新眼部舒適筆電標準 CES 展多品牌產品聯袂亮相

拉斯维加斯2025年1月10日 /美通社/ -- 在全球最具影響力的科技展會 CES 2025 上，德國萊因集團領先業界推出筆電版的 「眼部舒適度 」星級評等標準。這一全新的筆電視覺健康認證標準是特別針對筆記型電腦護眼表現所產生的五星級評等系統，目前國際上知名筆電品牌大廠如Asus，Dell，HP，Lenovo等都已計畫導入或取得最新認證。

繼2023 年11月德國萊因領先市場推出桌上型顯示器的眼部舒適度認證後，近日更進一步用五星級評等系統來測試評估筆電在眼睛舒適度方面的表現。此一星級評等系統為消費者提供了清楚的測試標準和結果資訊，並以直觀易懂的五級評等來呈現。筆電版「眼部舒適度」認證流程主要檢測四個技術面向 (影像畫質、環境光管理、護眼技術、使用指南) 和 15 個不同的測項，這些測項已被證明對眼睛舒適度有顯著影響。