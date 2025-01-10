德國萊因發佈最新眼部舒適筆電標準 CES 展多品牌產品聯袂亮相

新聞提供者德國萊茵TUV大中華區
10 1月, 2025, 14:12 CST
拉斯维加斯2025年1月10日 /美通社/ -- 在全球最具影響力的科技展會 CES 2025 上，德國萊因集團領先業界推出筆電版的 「眼部舒適度 」星級評等標準。這一全新的筆電視覺健康認證標準是特別針對筆記型電腦護眼表現所產生的五星級評等系統，目前國際上知名筆電品牌大廠如Asus，Dell，HP，Lenovo等都已計畫導入或取得最新認證。
繼2023 年11月德國萊因領先市場推出桌上型顯示器的眼部舒適度認證後，近日更進一步用五星級評等系統來測試評估筆電在眼睛舒適度方面的表現。此一星級評等系統為消費者提供了清楚的測試標準和結果資訊，並以直觀易懂的五級評等來呈現。筆電版「眼部舒適度」認證流程主要檢測四個技術面向 (影像畫質、環境光管理、護眼技術、使用指南) 和 15 個不同的測項，這些測項已被證明對眼睛舒適度有顯著影響。
另外，此版本標準也新增「智能亮度控制」和「智能色溫控制」為產品功能加分選項，能進一步提升產品評級。此版本標準也是全球首個專注於筆電螢幕舒適性的多維度評估系統，為高標準的商務型用戶、要求精確畫質的多媒體設計師、或追求舒適視覺體驗的消費者所建立的一套可信任標準，能幫助用戶輕鬆選擇高品質產品，且同時推動廠商優化設計。
筆電產品只有在測試評估達三星級以上才可取得證書。三星評級代表筆電必備畫質及合格的用戶體驗；四星級代表產品具備出色的畫質及環境光管理功能，能滿足用戶需求；而五星級則代表產品具有卓越的畫質及環境光管理功能，並能提供極佳的用戶體驗。
德國萊因大中華區電子電氣產品服務副總裁楊佳劼表示：「我們致力於以嚴謹的測試標準幫助消費者輕鬆選擇健康友好的筆記型電腦，並協助顯示器品牌實現技術創新。」
德國萊因邀請科技愛好者、媒體與行業專家前往參觀，了解各品牌廠筆電所展現的最新護眼科技。消費者也可以通過德國萊因的證書資料庫 Certipedia 了解更多內容。
SOURCE 德國萊茵TUV大中華區
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