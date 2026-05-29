獻禮大中華區四十周年 第三屆TÜV萊因認證節共創品質新篇章

視聽煥新：科技與溫度的雙向奔赴

本屆認證節啟用全新活動主視覺設計，整體風格科技感十足、色彩明快；TÜV萊因吉祥物「萊寶」以全新騎士形象登場——手握盾牌與寶劍，生動詮釋「可信賴的技術守護者」品牌精神。 同時，全新認證節主題曲及影片正式發佈。其中，旋律輕快的主題曲由AI參與創作，融合多項AI視覺元素的影片內容，展現TÜV萊因與時俱進、以數位化工具推動業務創新與品牌溝通的活潑應用。點擊此處觀看影片

B2C快閃體驗：讓「可靠」看得見、摸得著

面向一般消費者，本屆認證節將打造線下互動體驗活動，拉近專業認證與日常生活的距離，讓可靠品質「看得見、摸得著」。上海快閃貓咖將以「寵物友好」為主題，結合TÜV萊因寵物用品測試、智慧電器「寵物友好」認證、寵物醫療設備測試評估及「寵物友好」場所審核等服務，打造沉浸式場景，為寵物增添一份專業守護； 台北也將規劃消費者互動體驗活動，結合護眼理念與科技產品應用，透過趣味互動與知識科普，傳遞品質與健康生活的連結。

品牌知識挑戰賽：40周年福利回饋

為慶祝TÜV萊因大中華區40周年里程碑，本屆認證節期間特別推出線上品牌知識挑戰賽。消費者可關注TÜV萊因官方社交媒體帳號參與答題，在趣味問答中瞭解品牌發展歷程與檢測認證專業知識，並有機會獲得活動好禮，以全民互動形式共賀四十年專業歷程。

認證節大使：員工成為品牌傳播先鋒

去年TÜV萊因首次招募員工成為「認證節大使」，推出TIC行業「冷知識」系列短影片，獲得廣泛好評。本屆認證節再度推動員工大使計畫，以專業視角趣味拆解TIC行業知識、科普檢測常識、破除常見迷思、解讀認證標誌深層價值，向大眾傳遞TÜV萊因的專業精神與品牌溫度，讓技術信任深入日常。

世界認可日： 攜手產官各界推動高品質發展

正值第十九個「世界認可日」，TÜV萊因將積極參與各地市場監管與產業相關單位所舉辦的系列活動，攜手產官學界，共同深耕技術創新標準，持續為TIC產業注入高品質及永續發展能量，助力產業合規升級與全球化布局。

第三屆TÜV萊因認證節正以更開放的姿態、更創新的表達，邀各界共同探索品質與未來的更多可能。敬請關注TÜV萊因官方社交媒體帳號，瞭解更多活動詳情，參與互動贏取驚喜好禮！

SOURCE 德國萊茵TUV大中華區