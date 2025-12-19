新質生產力：世界旅遊經濟新引擎 世界旅遊經濟論壇 • 黑龍江2025在哈爾濱舉行

論壇開幕儀式於上午舉行，聯合國旅遊組織等國際組織和機構代表，辛巴威、巴西、印尼、伊朗、義大利、馬來西亞、法國、西班牙等國家文化旅遊部門負責人，世界旅遊城市聯合會等國際行業協會組織及機構代表，駐澳及澳門特區代表，外交部、文旅部、財政部、港澳辦和全國工商聯等國家部委和有關機構負責人，遼寧、吉林、安徽、河南、廣西、海南、貴州、陝西、甘肅、寧夏、新疆等省（區、市）領導，中外知名企業代表等來自30多個國家和地區的1200余名嘉賓出席。

全國政協副主席、世界旅遊經濟論壇大會主席何厚鏵講話，黑龍江省委書記許勤致歡迎詞，聯合國旅遊組織秘書長祖拉布致辭。黑龍江省省長梁惠玲和世界旅遊經濟論壇副主席兼秘書長何超瓊共同主持。

黑龍江省委書記許勤代表省委、省政府向蒞臨大會的嘉賓表示歡迎。他說：「世界旅遊經濟論壇是具有全球影響力的國際旅遊交流合作平台，為促進世界旅遊經濟發展發揮了重要作用。黑龍江區位優勢獨特，生態環境優良，文化底蘊深厚，景色雄渾壯美，是國內外遊客嚮往的旅遊目的地。我們願與各方加強交流合作，培育文旅新質生產力，打造文旅融合新業態，構築文旅開放新高地，推動文化旅遊高品質發展，為建設旅遊強國、推動全球經濟增長和構建人類命運共同體作出新貢獻。」

全國政協副主席、世界旅遊經濟論壇大會主席何厚鏵發表開幕致辭。他說：「本屆論壇從澳門『移師』黑龍江，是一次深具遠見的戰略升級。我們以『新質生產力：世界旅遊經濟新引擎』為主題，與當前正徐徐展開的國家『十五五』規劃中，強調發展新質生產力、構建現代化產業體系的方向高度契合。而黑龍江，正是詮釋這一主題的最佳地域，這裡不僅是新質生產力重要論述的戰略起點，更是這一創新理念開花結果的熱土。我深信，我們在此彙聚的智慧與達成的合作協定，必將為中國以至全球旅遊經濟的可持續與高品質發展，注入強勁而持久的動力。」

聯合國旅遊組織秘書長祖拉布•波洛利卡什維利表示：「今天是具有里程碑意義的一天。世界旅遊經濟論壇首次走出中國澳門，而哈爾濱就是全新旅程的最好起點——這座城市的轉型實踐、創新精神與文化自信，正吸引世界的目光。自論壇創立以來，聯合國旅遊組織始終是其重要的合作夥伴。歷經十多年發展，論壇已經成為全球旅遊經濟領域最具影響力的合作平台之一。我相信，聯合國旅遊組織未來將繼續與論壇、與中國、以及與所有成員國攜手同行，共同推動旅遊業成為促進共用繁榮、支撐可持續發展、聯結不同文化與地域的重要力量。」

澳門特別行政區行政長官代表、澳門特別行政區政府經濟財政司司長、世界旅遊經濟論壇執行主席戴建業先生表示：「澳門持續發揮『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，圍繞『一中心、一平台、一基地』的定位，把握『1+4』多元產業發展方向，為澳門可持續發展奠定更堅實的基礎。作為一張澳門原創的國際文旅名片，論壇於過往十屆充分發揮澳門作為國際交流合作平台的作用。本屆，首次走出澳門，移師黑龍江省哈爾濱市，是論壇發展中的重要里程碑，不僅體現了論壇平台的輻射力與生命力，更突顯了國家旅遊經濟發展的巨大潛能。」

中華全國工商業聯合會副主席羅來君先生致開幕辭：「論壇首次從『南海之濱』澳門走進『北國雪原』黑龍江，以『新質生產力：世界旅遊經濟新引擎』為主題，彙聚來自全球的智慧與中國的力量，共商發展，恰逢其時，意義深遠。文旅產業一頭連著經濟發展，一頭系著民生福祉，是實現高品質發展與人民美好生活嚮往的重要紐帶。推動文旅繁榮，需要各方攜手、協同發力。中華全國工商業聯合會願與海內外各方加強協作，凝聚合力，共同為全球旅遊業可持續發展和黑龍江經濟發展作出更大貢獻。」

世界旅遊經濟論壇榮譽主席龍永圖先生表示：「新一輪科技產業革命帶來了全球國際競爭格局的深刻變化，給了中國和許多新興國家趕超世界先進水準的歷史性機遇。讓我們的旅遊經濟也在這樣的背景之下，加快發展，不斷地滿足人民新的需求，不斷地增加人民的幸福感、獲得感，為人類的幸福健康，為社會的和諧發展，為國際的和平和繁榮，為我們這個新的時代做出更大的貢獻。」

世界旅遊及旅行業理事會暫代總裁及首席執行官格洛麗亞•格瓦拉分享了全球旅遊業發展趨勢及中國展望。她介紹，中國旅遊業增長勢頭強勁，其深厚的文化遺產、充滿活力的現代都市、瑰麗的自然風光與完善的基礎設施，都為海內外遊客提供了豐富多元的旅行體驗。以哈爾濱為例，這座城市將自然資源轉化為世界級的旅行體驗，為世界提供了可借鑒的成功經驗。

世界旅遊經濟論壇副主席兼秘書長何超瓊女士表示：「十多年來，澳門一直是我們的堅實基石，今天我們開啟了互聯互通的新篇章。通過建立『雙門戶』平台，我們將澳門作為連接東西方的紐帶，與黑龍江作為通往東北亞重要門戶的地位緊密相連。這一合作使我們能夠比以往更有效地連接中國與世界，以及世界與中國，從而踐行我們作為跨境合作與經濟活力橋樑的使命。」

開幕式上，聯合國旅遊組織向哈爾濱市頒發「世界冰雪旅遊卓越城市」證書，肯定哈爾濱在冰雪旅遊領域的持續創新與國際引領作用。哈爾濱具有獨特的冰雪資源、深厚的歷史底蘊與開放包容的城市氣質，近年來通過「冰雪大世界」「太陽島雪博會」等明星專案火爆出圈，持續推動業態融合與體驗升級，將「冷資源」轉化為「熱經濟」，成為國際冰雪旅遊目的地與文化交流新視窗，也為全球冰雪旅遊的高品質與可持續發展貢獻中國智慧與實踐範例。

世界旅遊經濟論壇2012年創辦於澳門特別行政區，至今已成功舉辦十屆，累計吸引超過90個國家和地區的14,000位元參會者出席，並攜手44個合作國家和13個中國主賓省市推廣文旅品牌，成為「世界聚焦中國，中國連結世界」的重要橋樑。

關於「世界旅遊經濟論壇」

世界旅遊經濟論壇是致力於推動全球旅遊業可持續發展的國際交流合作平臺。作為世界級的年度峰會，論壇彙聚各國政要、行業領袖、專家學者及全球知名企業家等高層人士，共同探討全球文旅產業發展的機遇挑戰和前沿趨勢，助力全球文旅企業集團開拓多元投資合作管道，形成全球跨區域的資源整合機制，為進一步推動世界旅遊經濟的高品質發展提供有力支撐。

世界旅遊經濟論壇成功建立了高層次的互動交流平台，促進當今以中國為焦點的環球旅遊產業的持續發展。自2012年首辦至今，已吸引來自逾90個國家和地區超過12,700位元參會者，先後接待152個來自內地不同省區的代表團，並獲逾600位世界知名演講嘉賓在論壇上分享真知灼見，其中包括國家部長級領導、商界領袖和專家學者。更多「論壇」的詳情，歡迎流覽網站https://www.gte-forum.com/zh_CN/及關注官方社交媒體發佈的最新消息。

