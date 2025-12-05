新質生產力：世界旅遊經濟新引擎 世界旅遊經濟論壇2025年峰會將於 12月15日至17日在黑龍江舉辦

冰雪燃一方，長卷展四季。近年來，黑龍江大力發展特色文化旅遊，積極把握發展機遇，以冰雪出圈、以創新破題，依託「新質生產力」因地制宜發展冰雪經濟、冬季運動、生態旅遊和康養度假等產業，並通過夏季避暑和冬季冰雪兩大「百日行動」，推動「冰雪頂流」成功轉型「四季常紅」。2024年全年，黑龍江省累計接待遊客2.82億人次，同比增長29.1%；遊客總花費3701.2億元，同比增長67.1%。其中，接待國際旅遊人數120萬人次，同比增長95.4%，入境遊客旅遊花費134.4億元，同比增長101.5%，文旅市場活力持續釋放，提質增量勢頭強勁，向世界展示了中國旅遊經濟高品質發展的蓬勃氣象。

踔厲譜新篇，乘勢向未來。作為具有全球影響力的文旅行業年度盛會，本屆論壇將緊密結合黑龍江省全域全季旅遊發展佈局以及產業創新實踐，聚焦「冰雪經濟與產業創新」「文化賦能與品牌塑造」「投資引領與項目開發」「跨境協作與合作機遇」四大核心議題，助力黑龍江對接全球優質資源與創新動能。議程安排上，論壇將設立開閉幕式、主旨演講、圓桌論壇、文旅展示及黑龍江省招商引資推介會等環節，為國內外參會嘉賓與企業搭建起高水準的國際交流平臺，匹配優質項目，推動全球旅遊經濟創新鏈與產業鏈有機融合。

此外，論壇舉辦期間正值黑龍江省冬季冰雪旅遊「百日行動」，參會嘉賓將受邀參觀哈爾濱地標性景點及冰雪項目，親身感受中國冰雪旅遊的獨特魅力與文旅融合的創新成果。

關於「世界旅遊經濟論壇」

世界旅遊經濟論壇是致力於推動全球旅遊業可持續發展的國際交流合作平臺。作為世界級的年度峰會，論壇彙聚各國政要、行業領袖、專家學者及全球知名企業家等高層人士，共同探討全球文旅產業發展的機遇挑戰和前沿趨勢，助力全球文旅企業集團開拓多元投資合作管道，形成全球跨區域的資源整合機制，為進一步推動世界旅遊經濟的高品質發展提供有力支撐。

世界旅遊經濟論壇成功建立了高層次的互動交流平臺，促進當今以中國為焦點的環球旅遊產業的持續發展。自2012年首辦至今，已吸引來自逾90個國家和地區超過12,700位元參會者，先後接待152個來自內地不同省區的代表團，並獲逾600位世界知名演講嘉賓在論壇上分享真知灼見，其中包括國家部長級領導、商界領袖和專家學者。

更多「論壇」的詳情，歡迎流覽網站https://www.gte-forum.com/zh_CN/及關注官方社交媒體發佈的最新消息。

SOURCE 世界旅遊經濟論壇