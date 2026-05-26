全球資本領袖齊聚香港 出席 2026 年 SFi 影響力週 影響力金融投資提速落地香港

香港2026年5月26日 /美通社/ -- Sustainable Finance Initiative (SFi) 將於 2026 年 6 月 1 日至 5 日舉辦第四屆 SFi 影響力週 。屆時將匯聚逾三百位全球家族辦公室代表、資產擁有人及創新領袖，共同推動亞太地區的影響力資本。

本屆主題為「資行•效動」(Capital in Action | Impact in Motion) ，聚焦於將影響力投資從理念討論推向實際落地。作為亞太地區影響力金融的年度旗艦盛會，SFi 影響力週致力促進跨地域、跨界別的策略協作，推動大型機構資金在當前複雜的全球經濟環境中找到清晰的部署方向。

目前宏觀環境雖面臨多重挑戰，亞太區的影響力投資生態卻正迎來結構性轉變 。越來越多投資者開始從試探性小額配置，轉向更具規模的長期投資，資金持續流向氣候韌性、生物多樣性保護及普惠金融等領域。SFi 影響力週將聚焦政策、創新科技與私人財富三者的交匯點，為資本部署提供更清晰的路徑與合作框架。

Sustainable Finance Initiative (SFi) 行政總裁翁景荃 (Katy Yung) 表示：「我們正見證一個重要的轉變: 資產擁有人不再單純追逐市場趨勢，而是開始支持實體經濟中真正的長期建設者。SFi 影響力週的目標就是把高層次的對話變成可以執行的方案，加深區內外的投資承諾，並建立有效的機制，讓資本能夠直接對應社區最迫切的需要。」

旗艦活動：SFi 影響力峰會 (6 月 3 日)

SFi 影響力週的核心活動——SFi 影響力峰會——將於6月3日在香港舉行。逾四十位全球領袖將就風險調整回報及影響力資本部署分享實踐經驗與機構視角。峰會獲百達集團（Pictet Group）、巴克萊（Barclays）、太古信託（Swire Trust）、Builders Vision、LGT 私人銀行、New Forests、及香港投資推廣署（InvestHK）等機構支持。

主要演講嘉賓包括：

陳恩怡 (Annie Chen) ，RS Group 主席

，RS Group 主席 Guneet Banga ，Parinama Group 共同創辦人及管理合夥人

，Parinama Group 共同創辦人及管理合夥人 Hareesh Nair ，曹寶記集團 (Tsao Pao Chee Group) 首席投資總監

，曹寶記集團 (Tsao Pao Chee Group) 首席投資總監 Kyungsun Chung ，現代海上火災保險公司 (Hyundai Marine & Fire Insurance) 首席可持續發展總監

，現代海上火災保險公司 (Hyundai Marine & Fire Insurance) 首席可持續發展總監 Noelle Laing ，Builders Vision 首席投資總監

，Builders Vision 首席投資總監 董一岳 (Rocky Tung) ，香港金融發展局 (Financial Services Development Council) 總監

，香港金融發展局 (Financial Services Development Council) 總監 陳惠仁 (Ronald Chan) ，Chartwell Capital Limited 創辦人及投資總監

，Chartwell Capital Limited 創辦人及投資總監 Sana Kapadia，Heading for Change 首席催化總監

本屆峰會將首次推出 SFi Innovation Lab，作為連結影響力資本與高增長創新企業的重要平台。透過閃電簡報及現場交流環節，SFi Innovation Lab 將向在場的影響力投資者介紹一系列於氣候科技、循環經濟及社會公平等領域中已具備市場條件的創新方案。其中包括 Earthbanc, EcoBricks, Entobel, OneChain, 城泉 (Urban Spring) 及 uHoo 等高潛力新創企業，並希望藉此促成實際資本對接，協助具潛力的影響力初創企業實現規模化發展。

跨界別協作

除旗艦峰會外，影響力週期間亦將舉辦多場專題沙龍及創投展示活動，獲逾二十家策略夥伴支持，包括 The ImPact、大自然保護協會 (The Nature Conservancy) 及 ImpactAlpha 。影響力週亦得益於多方生態系統夥伴的支持, 包括國泰航空、南豐作坊 (The Mills Fabrica) 及一丹獎基金會 (Yidan Prize Foundation)等機構，展現跨行業攜手合作的決心，進一步鞏固香港作為全球可持續金融樞紐的定位。

有關 2026 年峰會完整議程及報名詳情，請瀏覽 https://www.sfiimpactsummit.com/。

關於 Sustainable Finance Initiative（SFi）

Sustainable Finance Initiative（SFi）是一個專為亞太區私人投資者及變革推動者而設的全球平台。SFi 與家族辦公室及資產擁有人緊密合作，協助他們在追求財務回報的同時，實現可衡量的社會與環境影響，推動私人資本締造切實的全球改變。

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Lisa Fong

Sustainable Finance Initiative (SFi)

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SOURCE Sustainable Finance Initiative