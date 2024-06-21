為客戶創造價值，把選擇權交給客戶 | 派能科技發布新一代家儲解決方案

派能科技深耕儲能行業十余年，擁有產業鏈關鍵環節核心技術，同時已在全球市場交付了百萬余套儲能系統。基於豐富的技術積累和市場經驗，派能科技對於如何滿足終端用戶、安裝商、分銷商不同類型客戶的需求有著深刻洞察。

派能科技副總裁宋勁鵬表示，「派能科技一直秉承為客戶創造價值的理念。我們會根據客戶的需求進行技術創新與產品落地，同時，把選擇權交給客戶。Force H3X是我們充分考慮不同客戶、不同需求而設計的方案。在探索儲能技術應用與發展的路上，我們希望與業內夥伴並肩同行，為客戶創造更多價值，為行業進步和社會的可持續發展貢獻力量。」

關於派能科技

派能科技是行業領先的儲能公司，為全球用戶提供儲能產品解決方案。派能科技成立於2009年，2020年於A股上市（股票代碼：688063）。經過十余年的發展，派能科技已累計交付100多萬套儲能系統，服務全球80多個國家和地區。

派能科技長期專註於儲能領域，垂直整合產業鏈，掌握電芯、模組、電池管理系統、系統集成等產業鏈關鍵環節技術，研發、生產的儲能產品與解決方案覆蓋家庭、工商業、新能源發電、數據中心、通信基站等各類場景。

派能科技致力於「讓儲能服務億萬大眾」，推動新能源行業發展，助力全球能源低碳轉型，攜手共創可持續的未來。

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