派能科技入選彭博新能源財經全球一級儲能廠商（Tier 1）榜單

近年來，派能科技持續推進全球大型儲能項目落地，代表性項目包括寧夏銀川200MW/400MWh獨立共享儲能項目、江蘇華電儀征120MW/240MWh風光集中配建儲能電站項目等。今年4月，派能科技正式推出588Ah、601Ah兩款大容量電芯，以及PyOcean系列6.25MWh與8MWh新一代大容量儲能系統，可覆蓋2小時至4小時以上的多元化儲能時長需求，進一步展現了派能科技在儲能領域的技術積累。

作為全球領先的儲能解決方案供應商，派能科技已構建起從電芯到系統的全棧自研自產體系，是國內少數同時具備電芯、模組、電池管理系統（BMS）、能量管理系統（EMS）等儲能核心部件自主研發與製造能力的企業之一。依托這一技術優勢，公司靈活開發多樣化產品，覆蓋家庭儲能、工商業儲能、通訊備電、源網側儲能、輕型動力等多應用場景，滿足不同客戶的個性化需求。

在全球化佈局方面，派能科技已在澳大利亞、荷蘭、意大利、德國、西班牙、英國、日本、南非等地建立子公司，並在20餘個國家建立本地化服務體系，形成覆蓋五大洲、90多個國家和地區的全球營銷服務網絡，為全球客戶提供高效、便捷的產品全生命週期支持。

此次入選BNEF Tier 1名單，不僅是對派能科技綜合實力的權威背書，更是全球市場對其品牌公信力的高度認可。派能科技將繼續堅持技術創新與全球化戰略，以可靠的產品與方案服務全球客戶，攜手合作夥伴共同推動儲能技術的發展與應用，助力實現可持續的能源未來。

SOURCE 派能科技