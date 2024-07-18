秀茂坪商場聯乘孩之寶 四大巨型版經典遊戲首度登場

童年回憶殺！經典桌遊巨版登場 必玩期間限定版生命之旅

秀茂坪商場聯手Hasbro Gaming精心打造秀茂坪版的巨型「生命之旅」，將戶外空間變成「生命之旅」遊戲場景，除了設有四米闊的巨型轉盤，並將區內資訊融入遊戲元素，讓大家以多角度認識區內的休閒娛樂、餐飲及周邊景點等資訊，搭配有趣的機會或命運卡，更有機會贏取小禮品及指定商戶優惠券。

商場內設有三大巨型版孩之寶經典遊戲，包括逾三米闊、充滿童年回憶的「無敵扭扭樂」、兩米高巨型投籃版連環四子棋「Connect 4 彈彈四連環」，以及結合孩子寶人氣動物系列遊戲的「森動樂悠悠」，款款遊戲各具挑戰性，考驗玩家身手敏捷度、眼界及記憶力。顧客只須登記成為領展Link Up會員，於場內即日以電子貨幣消費滿100元或以上（憑商戶發出的正本機印發票最多兩張）即可換領遊戲體驗券一張，成功完成以上三個遊戲更可獲得限量版主題小禮品乙份。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

此外，商場會在周末設置孩之寶遊戲試玩區，當中包括於香港首次亮相的便攜式迷你氣墊球「Hypershot 電子桌上氣墊球遊戲」，各位桌遊愛好者萬勿錯過。

領展Link Up會員電子消費滿300元 參加DIY過三關工作坊

推廣期內， Link Up會員於場內商戶即日以電子貨幣消費滿300元或以上（憑商戶發出的正本機印發票最多兩張），即可參加一節「DIY過三關工作坊」，製作獨一無二的「過三關」桌遊套裝。工作坊將於指定周末及公眾假期舉行，名額有限，額滿即止。

儲電子印花換領精美實用獨家主題禮品

除了一連串精彩又好玩的活動， Link Up會員於秀茂坪商場或鯉魚門廣場即日以電子貨幣單一消費每滿50元，可兌換電子印花一個。會員儲滿26個電子印花，即可換領限量「兩用Twister沙灘毛巾」一條，除了可當作別具一格的沙灘墊用途，毛巾印上Twister經典圖案並附有一張印有各種顏色的底板及指針輪盤，可成為Twister遊戲墊以供玩樂，一物二用。

亞洲首個「Connect 4 連環四子棋挑戰賽」 召集遊戲高手同場較量

不少人熱愛玩「Connect 4 連環四子棋」，遊戲玩法看似簡單易明，其實易學難精，玩家的每步都需要經過精心部署才有機會獲勝。在8月24日，秀茂坪商場將與孩之寶攜手舉辦亞洲首個「Connect 4 連環四子棋挑戰賽」，召集全港六歲或以上的小童及市民免費參加，進行一對一Connect 4連環四子棋比賽對決。比賽將分為兩個組別，包括小童組（6至11歲）和青年及公開組（12歲或以上），不設年齡上限，讓不同年齡層的愛好者均可同場較量，享受對戰樂趣。兩個組別均設冠、亞及季軍，得獎者可獲得獎座、證書，以及由孩之寶送出的經典遊戲套裝。

活動詳情：

「秀茂坪商場 x 孩之寶『棋』趣大激戰」 — 巨型版孩之寶遊戲體驗

活動推廣日期： 2024年7月18日至8月25日（逢星期六及星期日）

活動地點：秀茂坪商場地下花園廣場、3樓樓層

「DIY過三關工作坊」

活動日期： 2024年7月18日至8月25日（逢星期六及星期日）

換領時間： 中午12時至下午5時

換領及活動地點：秀茂坪商場地下活動空間

「兩用Twister沙灘毛巾」換領活動

活動推廣地點：秀茂坪商場、鯉魚門廣場

活動推廣日期： 2024年7月18日至8月25日

印花換領及禮品換領地點：秀茂坪商場顧客服務台、鯉魚門廣場顧客服務台

亞洲首個「Connect 4 連環四子棋挑戰賽」

活動日期：2024年8月24日

活動時間：上午10時至下午6時15分

活動地點：秀茂坪商場地下中庭

Link Up報名連結及比賽詳情：

https://download-prd-app.linkhk.com/?page=campaignDetail&id=1422

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽 Linkhk.com

圖片下載： https://bit.ly/3Y7SI26

https://bit.ly/3uiMdwa

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲市值最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

如需更多資料請瀏覽：https://www.linkreit.com。

SOURCE 領展