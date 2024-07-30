老虎證券贊助首屆港科大量化交易比賽 旗下開放量化平台提供獨家技術支持

是次比賽的時間長達接近1年，希望展現參賽隊伍編寫的交易程序在不同市況之投資實力。比賽一共分為三個回合，將以投資組合回報率來決定每隊在每個回合的得分，總分最高的隊伍將為優勝隊伍。

老虎證券機構部執行董事陳紀賢表示，量化交易是在大型投資機構、對沖基金廣泛運用的投資策略，隨著人工智慧科技發展愈來愈蓬勃，大大降低了量化交易的入門門檻。是次比賽的參賽隊伍可利用老虎API平台作演算及處理大量數據的量化交易操作，令投資過程變得更有系統及科學依據，對未來市場的不確定風險因素作出更準確的預測。

陳紀賢續指，有見不少年輕人都有興趣了解及學習更多投資的知識，老虎證券希望透過舉辦投資比賽，令更多年輕人培養正確的投資概念，提高風險管理意識。公司一直走在金融科技前線，不斷創新，冀為客戶提供最優質的交易體驗。而老虎證券的API平台也重點在香港和新加坡市場佈局，歡迎不同類型的投資者來使用。

關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融產品，一站式解決投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 （ESOP）管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超過1,000萬用戶及超過200萬開戶客戶，並持有78個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍布中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國內地等國家及地區。2019年，老虎國際以UP Fintech Holding Limited為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。

SOURCE 老虎證券（香港）環球有限公司