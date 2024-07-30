老虎證券贊助首屆港科大量化交易比賽 旗下開放量化平台提供獨家技術支持

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老虎證券（香港）環球有限公司

30 7月, 2024, 16:58 CST

香港2024年7月30日 /美通社/ -- 老虎證券（香港）（下稱「老虎證券（香港）」或「老虎證券」）宣佈，贊助香港科技大學的量化交易領域學生組織「港科寬圖量化交易協會」（港科寬圖）所舉辦首屆量化交易比賽，為對量化交易有興趣的科大學生提供實戰演練的舞台，籍此連結學生與市場、促進學術與產業融合。 

首屆港科大量化交易比賽預計於9月中下旬開展比賽，老虎證券將會提供旗下專門為量化投資者、三方代理平台和資產管理機構所設計的老虎開放平台（Tiger Open API platform）供參賽隊伍使用，參賽隊伍可在其編寫的交易程式中調用Open API接口，透過API來做模擬量化交易。這可為參賽隊伍提供簡單實用的量化策略研發平台，大幅降低量化交易中的策略研發門檻，參賽隊伍又可以使用Tiger Trade的行情、交易及自定義服務。

老虎證券機構部執行董事陳紀賢表示，Tiger Trade擁有行業領先的接口數量以及定制化能力，支持多個市場的行情及交易能力，相信參賽同學可以在比賽中獲取更多量化交易的實戰經驗。
老虎證券機構部執行董事陳紀賢表示，Tiger Trade擁有行業領先的接口數量以及定制化能力，支持多個市場的行情及交易能力，相信參賽同學可以在比賽中獲取更多量化交易的實戰經驗。
香港科技大學在上周三舉行港科寬圖量化交易協會之開幕儀式和研討會，老虎證券機構部執行董事陳紀賢（左三）受邀成為講者。
香港科技大學在上周三舉行港科寬圖量化交易協會之開幕儀式和研討會，老虎證券機構部執行董事陳紀賢（左三）受邀成為講者。
老虎證券機構部執行董事陳紀賢表示，Tiger Trade擁有行業領先的接口數量以及定制化能力，支持多個市場的行情及交易能力，相信參賽同學可以在比賽中獲取更多量化交易的實戰經驗。 香港科技大學在上周三舉行港科寬圖量化交易協會之開幕儀式和研討會，老虎證券機構部執行董事陳紀賢（左三）受邀成為講者。

是次比賽的時間長達接近1年，希望展現參賽隊伍編寫的交易程序在不同市況之投資實力。比賽一共分為三個回合，將以投資組合回報率來決定每隊在每個回合的得分，總分最高的隊伍將為優勝隊伍。

老虎證券機構部執行董事陳紀賢表示，量化交易是在大型投資機構、對沖基金廣泛運用的投資策略，隨著人工智慧科技發展愈來愈蓬勃，大大降低了量化交易的入門門檻。是次比賽的參賽隊伍可利用老虎API平台作演算及處理大量數據的量化交易操作，令投資過程變得更有系統及科學依據，對未來市場的不確定風險因素作出更準確的預測。

陳紀賢續指，有見不少年輕人都有興趣了解及學習更多投資的知識，老虎證券希望透過舉辦投資比賽，令更多年輕人培養正確的投資概念，提高風險管理意識。公司一直走在金融科技前線，不斷創新，冀為客戶提供最優質的交易體驗。而老虎證券的API平台也重點在香港和新加坡市場佈局，歡迎不同類型的投資者來使用。

關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融產品，一站式解決投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。 

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 （ESOP）管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超過1,000萬用戶及超過200萬開戶客戶，並持有78個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍布中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國內地等國家及地區。2019年，老虎國際以UP Fintech Holding Limited為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。

SOURCE 老虎證券（香港）環球有限公司

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