全港首屆「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」圓滿結束 逾七百人參與實戰演練 助培育網絡安全新力軍

數字政策辦公室數字政策專員黃志光先生, JP表示：「資訊保安及網絡安全是數字政府的基石。特區政府一直致力於提升香港資訊保安行業的全面發展和人才培訓。新成立的數字辦將繼續推行各項政策和措施，提升相關人員的網絡安全防禦能力，期望透過舉辦不同的網絡安全項目，減少企業受到網絡攻擊的風險，提升香港的整體網絡安全實力。」

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生表示：「網絡攻擊與日俱增，而關鍵基礎設施一旦遭受攻擊，有機會洩漏敏感資料，更可能會嚴重影響社會運作，因此網絡安全從業員和管理人員應對攻擊的能力及其機構的網絡安全水平尤其重要。是次比賽有助參加者認識最新的網絡攻擊技術和常見的防禦策略，並通過攻防演練鞏固所學知識，强化整體業界對網絡攻擊的應變能力。」

作為互聯網持份者之一，HKIRC一直致力推廣網絡安全的重要性，並密切關注網絡安全行業的最新趨勢，近年積極舉辦多元化的活動並與時並進，積極引入業內嶄新做法和技術，為企業、機構以及學界提供不同支援，光譜遍布不同領域。其中，由HKIRC 策劃及管理的「網絡安全員工培訓平台」推出兩年，已為超過170,000人提供免費培訓。「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」是推廣網絡安全的旗艦活動，除了獲政府與業界支持，也邀得內地頂尖網絡安全企業永信至誠科技集團股份有限公司全力協助，為參賽者設計網上培訓內容，並為攻防比賽提供模擬實戰平台，為香港的網絡安全人才搭建一個鍛鍊和展示才能的舞台，透過累積實戰經驗和深度交流，提升專業水平。

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