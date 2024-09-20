華潤置地(海外)舉辦「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽 鼓勵年輕一代地區傳承 推可持續發展

20 9月, 2024, 19:46 CST
香港2024年9月20日 /美通社/ -- 為推廣深水埗及長沙灣一帶的文化寶藏和發展可塑性，華潤置地 (海外) 現舉辦「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽，對象是現居於深水埗區的中小學生，或於 2024-2025 年度就讀於深水埗區中小學的學生，畫出心目中該區「地區傳承」和「社區可持續發展」可能性，共創更美好的社區。
華潤置地副總裁兼華潤置地(海外)主席常穎表示，深水埗及長沙灣歷史悠久，其社區文化及舊城風貌與香港人有深厚的情感連結，由歷史文化寶庫，再演變為今天活力充沛、中西合壁、多元共融，且富有香港情懷的社區。華潤置地(海外)重視深水埗及長沙灣的發展，推動社區協作對我們亦饒有意義。
「潤心共創‧童畫未來」比賽主題如下：
小學組（小一至小六）主題：「童創社區樂傳承」
鼓勵小學生探索深水埗及長沙灣的歷史故事，人情鄰里、街道景物的變遷，畫區內既有歷史建築，新舊和中西文化並存的特色，憑他們創作的繪畫訴說他們對文化傳承的想像。
中學組 （中一至中六）主題：「童創潤澤綠社群」
鼓勵新世代運用觀察力和創意，繪畫長沙灣可持續發展的創新提案，在都市和科技急速發展的同時顧及人和環境的健康，加強文化和生態保育，建構美好綠色的可持續社區。
「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽的評審委員來自社會服務界、建築設計界、教育和藝術界等。專業評審委員名單如下：
華潤置地副總裁兼華潤置地(海外)主席常穎
華潤置地(海外)總經理張鑫
香港都會大學人文社會科學院高級講師田禮文
香港兒童圖書插畫家協會會長姬淑賢
Architecture Cmmons 創辦及合夥人何力輝
深水埗區議會議員陳偉明, BBS, MH, JP
深水埗區議會議員劉佩玉, MH
「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽由華潤置地(海外)主辦、深水埗居民聯會協辦，並得到深水埗地區團體，包括九龍蘇屋邨居民協會、元州之友社、長沙灣之友社、海麗之友社、深水埗左鄰右里關愛社、深青社以及樂活海達居民會等大力支持和協力推廣。
「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽参賽費用全免 。比賽現已接受報名，歡迎符合參賽資格的中小學生在10月28日或之前提交作品，賽果將於11月29日於比賽官方網站公佈。
比賽官方網站及報名表格: www.crl-drawingcontest.com
查詢電話： (852) 3797 5710
SOURCE China Resources Land (Overseas) Limited
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