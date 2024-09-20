華潤置地(海外)舉辦「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽 鼓勵年輕一代地區傳承 推可持續發展

「潤心共創‧童畫未來」比賽主題如下：

小學組（小一至小六）主題：「童創社區樂傳承」

鼓勵小學生探索深水埗及長沙灣的歷史故事，人情鄰里、街道景物的變遷，畫區內既有歷史建築，新舊和中西文化並存的特色，憑他們創作的繪畫訴說他們對文化傳承的想像。

中學組 （中一至中六）主題：「童創潤澤綠社群」

鼓勵新世代運用觀察力和創意，繪畫長沙灣可持續發展的創新提案，在都市和科技急速發展的同時顧及人和環境的健康，加強文化和生態保育，建構美好綠色的可持續社區。

「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽的評審委員來自社會服務界、建築設計界、教育和藝術界等。專業評審委員名單如下：

華潤置地副總裁兼華潤置地(海外)主席常穎

華潤置地(海外)總經理張鑫

香港都會大學人文社會科學院高級講師田禮文

香港兒童圖書插畫家協會會長姬淑賢

Architecture Cmmons 創辦及合夥人何力輝

深水埗區議會議員陳偉明, BBS, MH, JP

深水埗區議會議員劉佩玉, MH

「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽由華潤置地(海外)主辦、深水埗居民聯會協辦，並得到深水埗地區團體，包括九龍蘇屋邨居民協會、元州之友社、長沙灣之友社、海麗之友社、深水埗左鄰右里關愛社、深青社以及樂活海達居民會等大力支持和協力推廣。

「潤心共創‧童畫未來」繪畫比賽参賽費用全免 。比賽現已接受報名，歡迎符合參賽資格的中小學生在10月28日或之前提交作品，賽果將於11月29日於比賽官方網站公佈。

比賽官方網站及報名表格: www.crl-drawingcontest.com

查詢電話： (852) 3797 5710

SOURCE China Resources Land (Overseas) Limited