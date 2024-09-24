《第十二屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》配對會暨微電影製作啓動禮 繼續推動跨界別合作 為本地影視及音樂界創造更多機遇

香港2024年9月24日 /美通社/ -- 由香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）舉辦、文創產業發展處為主要贊助機構的《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》（下稱「支援計劃」），已踏入第十二屆。匯聚本地優秀廣告及音樂創作人才，在支援計劃下創作32部原創微電影，為香港音樂、數碼廣告及微電影製作等多個界別，培養更多人才，同時鼓勵更多歌手參與幕前演出，積極推動香港創意產業朝著更豐富多元的方向發展。支援計劃不僅提供製作資金資助，同時亦為所有參與的製作團隊提供全面的培訓和專業指導，提升參與者在數碼廣告和音樂行業中的技能和知名度。

香港互動市務商會昨日（9月24日 星期一）假九龍塘創新中心舉行第十二屆《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》配對會暨微電影製作啓動禮（下稱「啓動禮」）。並邀請到文創產業發展處總監(多媒體) 蘇超駿先生擔任啓動禮的主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會會長方保僑先生及IFPI國際唱片業協會（香港會）總裁馮添枝先生，BBS為今屆支援計劃揭開序幕。

與往屆一樣，第十二屆支援計劃繼續設有資助組別一（初創企業組）及資助組別二（專業組）。其中入選資助組別一（初創企業組）的22間本地初創作告製作企業及其導演與22組本地歌手/組合/樂隊（下稱「歌手」）在昨天的啓動禮上，以抽籤形式進行配對，讓他們組成共22個製作團隊，合作製作原創微電影。至於入選資助組別二（專業組）的十個製作團隊，則由本地小型廣告製作企業、導演、編劇及歌手自行組隊而成，他們亦於昨天的啓動禮上首次亮相。

第十二屆支援計劃繼續提供資助，支援各製作團隊。其中資助組別一（初創企業組）為入選本地初創廣告製作企業提供每間最高港幣130,000元的製作資金，讓他們與所配對的本地歌手合作，各製作一部片長四至八分鐘具故事性的原創微電影；而入選資助組別二（專業組）的小型廣告製作企業，每間可獲得最高港幣240,000元的資助，與自行組隊的本地歌手合作，各製作一部片長12至16分鐘具故事性的原創微電影作品。此外，所有參與的製作團隊均會獲安排參加由專家導師指導的微電影製作培訓課程，全方位的培訓內容涵蓋編劇、導演、製作及後期製作等範疇，務求令每部在支援計劃下所製作的微電影更精益求精。

除了提供全方位的培訓外，支援計劃更會在不同宣傳渠道上向業界及公眾推廣今屆的32部原創微電影作品，這些渠道包括香港國際影視展2025、本地電視台、社交平台，以及支援計劃網站等。

為表揚在支援計劃下製作的優秀微電影，今屆支援計劃亦繼續設有多項大獎，包括「最佳微電影製作大獎」、「最佳微電影男主角」及「最佳微電影女主角」（各設有金、銀、銅獎）、「最佳微電影編劇獎」、「最佳微電影攝影獎」、「最佳微電影美術指導獎」，以及由公眾投票選出的「最受歡迎微電影獎」。當中表現傑出的作品或參與團隊更會獲大會推薦參加與微電影或短片相關的國際比賽，以進一步提高他們的曝光率，藉此為團隊增加更多工作機會。

以下為獲選參與第十二屆支援計劃兩個組別的廣告製作企業、導演及歌手名單：

資助組別一（初創企業組）

（以廣告製作企業的英文名稱排序）



廣告製作公司及導演名稱 本地歌手及所屬公司名稱 1 Adtitude Creative

導演：吳思穎 Mue

公司: Chez V Creation Limited 2 群菁有限公司

導演：張浩霆 謝高晉

公司: 臻世娛樂有限公司 3 有文有路

導演：丁健峰 CHARMING WAY

公司: Aaryn Cheung Studio 4 BLUE HOUR PRODUCTION

導演：LEE CHAN 鄧禮迪

公司: 天盟娛樂有限公司 5 半山工業媒體製作

導演：朱世麟 FIESTER

公司: Cradle Creative 6 Dwarf Planets Production

導演：陳廣杰 賈思樂

公司: 現代音像有限公司 7 FLUXUS PRODUCTIONS LIMITED

導演：莫嘉熙 鍾楚翹

公司: Chor Chor Music 8 優本製作室有限公司

導演：劉詠敏 歌莉雅

公司: musicNEXT 9 膽大大製作

導演：蕭中舜 譚杏藍

公司: Falooklook Limited 10 鬣狗製作有限公司

導演：尹淑君 深淵航行 Cruiser

公司: 傲音環球娛樂（亞洲）有限公司 11 萬花映畫

導演：連晞佑 秋彤

公司: Ciaociaomusic 12 奇妙線工作室

導演：鍾卓桁 何榛綦

公司: Hey Music HK Ltd 13 Kangaroll Creative

導演：林祖兒 Ashia

公司: Lava Music Entertainment 14 Life Connected Production

導演：池日忠 文炎君

公司: Sublime Creative Studio Ltd. 15 森霖映像

導演：陳芷君 何佩

公司: Hopui Music 16 METAL ORANGE

導演：曾子晴 范明熙

公司: 虎煌星娛樂製作 17 游目映畫

導演：唐浩賢 唐浩嘉

公司: Kiko Tong Production & Company Limited 18 迴享有限公司

導演：危志樂 Clara Li

公司: 動創有限公司 19 漣漪映畫有限公司

導演：池清麗 Cassette

公司: IM Production Co. 20 STYLO CREATIVE

導演：陳康翹、潘瑤 游詩婷

公司: Wicked Awesome productions 21 Vplus Studio Corporation Limited

導演：羅志榮 錢昭穎

公司: 環星音樂國際有限公司 22 Woodenswing Production

導演：楊早苗 張崇德

公司: 香港基督徒音樂事工協會

資助組別二（專業組）

（以廣告製作企業的英文名稱排序）



廣告製作公司名稱 導演 歌手 歌手所屬公司名稱 1 愛映畫有限公司 馮智恒 胡琳 Mega Job Production Limited 2 Emotion Features Limited 陳英吉 Cehryl Emotion Features Limited 3 靈魂製作工作室 徐希晴 冼樂欣 玩樂工作室 4 La Vene Studio Ltd 吳宇峰、 蘇明 DEZ余宗遙 環球唱片有限公司 5 生活媒體有限公司(本地薑) 周祉君、黎芷雯 黃妍 Sony Music Entertainment Hong Kong Limited 6 雲開映像 何只 Blaster 任何音樂 7 Monochrome Studios 許俊彥 Luna Is A Bep Terminal Records Limited 8 t5studio 伍桂霆 張殿星 CoverDog Production Limited 9 未完待續 賴永昌 泥鯭@RubberBand R Flat Limited 10 浮浪製作 吳松芳 施匡翹 臻世娛樂有限公司

在今天的啓動禮後，各入選的製作團隊將開始進行微電影創作。有關微電影將於2025年1月在網上推出，並在香港國際影視展2025上，與業界及觀眾見面。

查閱《第十二屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》資料： https://www.hkmfa.hk/ 。

主辦機構： 香港互動市務商會

主要贊助機構： 文創產業發展處

免責聲明: 香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

SOURCE 香港互動市務商會