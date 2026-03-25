第十三屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮暨精選作品首映順利完成

新聞提供者香港互動市務商會
25 3月, 2026, 16:59 CST
香港2026年3月25日 /美通社/ -- 由 香港互動市務商會 主辦的 《第十三屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》（下稱「支援計劃」）日前於灣仔香港會議展覽中心隆重舉行頒獎典禮暨精選作品放映，公布本屆所有獎項的得主，並率先首映多部原創微電影，展示新生代影像與音樂人才的跨界火花。
本屆支援計劃共誕生 31 部原創微電影，今年的參與團隊來自多間初創及小型製作公司，涵蓋不同風格的影像創作人與音樂人，讓本地原創作品在內容、技術及製作語言上更具突破性， 充分展現香港年輕創作力量的想像力與製作實力。
【第十三屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)】得獎名單
資助組別一（初創企業組）
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獎項
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作品/得獎者名稱
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廣告製作企業及導演名稱
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歌手/組合及唱片公司名稱
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最佳微電影製作大獎
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金
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全自主49
Free Flow 49
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⼤業製作公司
導演:馬文鍵
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ALL FOR ONE
唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED
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銀
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PG通靈指引
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Rockship Studios
導演:畢仲皓
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洪因
唱片公司：噢崎呵威唱片公司
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銅
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春秋大夢
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InMagin Studio Limited
導演:陳皓峰
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立秋
唱片公司：小不點工作室
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最佳微電影男主角獎 (個人獎)
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金
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ALL FOR ONE
(作品：全自主49)
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⼤業製作公司
導演:馬文鍵
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ALL FOR ONE
唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED
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銀
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洪因
(作品：PG通靈指引)
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Rockship Studios
導演:畢仲皓
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洪因
唱片公司：噢崎呵威唱片公司
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銅
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謝高晉
(作品：零)
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Super Common Studios
導演:黃嘉榮
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謝高晉
唱片公司：臻世娛樂有限公司
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最佳微電影女主角獎 (個人獎)
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金
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唐浩嘉
(作品：咪嚟老兵妙妙屋）
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迴享有限公司
導演:危志樂
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唐浩嘉
唱片公司：Kiko Tong Production & Company Limited
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銀
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大金
(作品：弦外知音）
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無極映畫
導演:黎輝
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大金
唱片公司：大金工作室
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銅
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sharlene
(作品：我們都）
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群群媒體出版有限公司
導演:俞寶恩
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sharlene
唱片公司：WOW Music Limited
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其他製作獎項
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最佳微電影編劇獎 (個人獎)
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畢仲皓
(作品：PG通靈指引)
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Rockship Studios
導演:畢仲皓
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洪因
唱片公司：噢崎呵威唱片公司
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最佳微電影攝影獎 (個人獎)
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張潤銘
(作品：全自主49)
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⼤業製作公司
導演:馬文鍵
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ALL FOR ONE
唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED
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最佳微電影美術指導獎 (個人獎)
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單旖珩、黃家棟
(作品：春秋大夢）
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InMagin Studio Limited
導演:陳皓峰
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立秋
唱片公司：小不點工作室
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最受歡迎微電影獎
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雙魚
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張中和創意研究所有限公司
導演: 胡振傑
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姚嘉兒
唱片公司：現在作樂
資助組別二（專業組）
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獎項
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作品/得獎者名稱
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廣告製作企業及導演名稱
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歌手/組合名稱及唱片公司
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最佳微電影製作大獎
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金 (排名不分先後)
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此刻剛好
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Cineoz Studios
導演: Edwin Lai
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Joya
唱片公司：Future Future Ltd
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金 (排名不分先後)
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借一次對望
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Sparkle Image
導演:馬熙烈
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Modern Children
唱片公司：Playground Studio
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銀
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捨棄有時
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新思維影像製作室
導演: 駱子康
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廖嘉敏 Ashia
唱片公司：LAVA MUSIC ENTERTAINMENT
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最佳微電影男主角獎 (個人獎)
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金
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Modern Children
(作品：借一次對望）
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Sparkle Image
導演:馬熙烈
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Modern Children
唱片公司：Playground Studio
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銀
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傑奇
(作品：活在大海只可漂泊）
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豐影有限公司
導演:唐浩賢
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傑奇
唱片公司：行動派有限公司
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銅
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The Flying Eyeballs
(作品：T. F. E.）
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KnoowNo
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The Flying Eyeballs
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最佳微電影女主角獎 (個人獎)
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金
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J. Arie
(作品：走鬼）
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高騰製作
導演: 黃天城
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J. Arie
唱片公司：Platform Entertainment
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銀
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廖嘉敏 Ashia
(作品：捨棄有時）
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新思維影像製作室
導演: 駱子康
|
廖嘉敏 Ashia
唱片公司：LAVA MUSIC ENTERTAINMENT
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銅
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Joya
(作品：此刻剛好）
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Cineoz Studios
導演:Edwin Lai
|
Joya
唱片公司：Future Future Ltd
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其他製作獎項
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最佳微電影編劇獎 (個人獎)
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黃天城、李澤恒
(作品：走鬼）
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高騰製作
導演: 黃天城
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J. Arie
唱片公司：Platform Entertainment
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最佳微電影攝影獎 (個人獎)
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吳星宇
(作品：借一次對望）
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Sparkle Image
導演: 馬熙烈
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Modern Children
唱片公司：Playground Studio
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最佳微電影美術
指導獎 (個人獎)
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張天耀
(作品：T. F. E.）
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KnoowNo
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The Flying Eyeballs
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最受歡迎微電影獎
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T. F. E.
|
KnoowNo
|
The Flying Eyeballs
主辦機構： 香港互動市務商會
SOURCE 香港互動市務商會
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