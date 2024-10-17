中國全球音樂教育協會呈獻 【照亮你生命】慈善音樂會首次東京舉行

劉詩昆先生表示：「這場音樂會象徵著我們對音樂作為團結力量的真誠承諾。我們期待將來自不同背景的藝術家和觀眾聚集在一起，慶祝音樂連接我們的能力。」 孫穎女士：「惟有音樂能不分種族、語言和國界，一代一代地流傳下去。音韻盛載著最溫暖人心的愛與感動，啓迪生命。我們希望傳承音樂和藝術獨有的無窮力量，為各個階層的人提供多元化的學習表演機會與平台，以琴聲妙韻共建一個動人心弦、溫暖互助的新世界。」

這場星光熠熠的活動出席嘉賓包括駐日中國大使館文化部公使參事官陳諍、《送行者：禮儀師的樂章》導演瀧田洋二郎、歌手阪本美雨、著名藝術家森萬裡子等。演出的一大亮點將是劉詩昆先生以東京鐵塔為背景，在阪本龍一的女兒美雨見證下，演奏阪本龍一的動人作品《Koko》。

除此之外，音樂會還有兩組被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的精彩表演，包括趙津羽和潘曉靜的崑曲【牡丹亭。驚夢】，以及由奧津健太郎和奧津健一郎表演的日本狂言風格作品【東渡】。劉詩昆先生的學徒陳穎進(Joeye)，陳穎橋(Yvone)於其表演後更特意送上原創畫作以表敬意。

音樂會的高潮部分是一場藝術的碰撞，由劉詩昆與14名兒童共同演出，當中包括他的女兒蓓蓓和兒子天天，所有孩子均佩戴上由世界著名花藝師東信康仁創作的精美花環頭飾。在鏗鏘的琴聲下，為這場慈善音樂會畫上完美句號。

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SOURCE 中國全球音樂教育協會