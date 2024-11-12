八名健兒完成環島挑戰 為蠔礁修復籌得善款 共同保護海洋生態圈

這項挑戰由泳手發起、會德豐地產全力支持、TNC團隊積極參與，當中包括初期策劃、宣傳和及現場支援，確保活動能夠順利進行。是次合作展現了各方致力於為環境創造正面影響、保護及提升生物多樣性，亦體現會德豐地產貫徹可持續發展原則。泳手們的努力連同公眾的慷慨捐款，將用作支持TNC的蠔礁修復計劃，改善本港水質，扭轉蠔礁流失的現狀。

修復香港珍貴蠔礁 為健康海洋多走一步

蠔是重要的「海洋生態工程師」，能顯著改善當地水質。一隻蠔每日可以過濾200公升的海水，淨化混濁的水並帶來更健康的海洋生態環境。儘管蠔礁在生態系統中扮演著關鍵的角色，但長期以來卻經常被忽視。因過度捕撈、沿岸開發及污染等多種因素影響，估計全球有85%的貝類礁已經消失，亦成為地球上最瀕危的海洋棲息地。

TNC正積極推動香港蠔礁修復工作。憑藉超過 20 年的全球貝類礁修復的專業經驗，TNC 以科學依據，並與戰略夥伴合作，致力保育這些重要的自然生態系統。透過創新的解決方案和試點項目，TNC 目標在於大規模修復香港的蠔礁，帶來更健康的水質，並提升生物多樣性。80 公里馬拉松游泳挑戰所籌集的資金將全數用於支持大嶼山的蠔礁修復工作，這亦將有助TNC 實現2030 年保護30%地球海洋的全球目標。

泳手們一致表示：「保育海洋是一個持續的旅程。這次游泳活動極具挑戰性，我們以堅毅的意志力及團體精神，迎難而上，突破自我並超越極限。同時，活動亦標誌著我們的共同努力，以行動實踐鼓勵大眾齊來守護我們珍貴的海洋。」

大自然保護協會亞太區戰略夥伴關係總監及香港項目執行總監周璐璐表示：「我們深受八位泳手為支持蠔礁修復工作的奉獻和堅韌毅力所感動。這段非凡的的游泳旅程不僅為TNC籌集重要的資金，更突顯了修復海洋生態系統的重要性。我們正在一起為香港的水域帶來實質性的改變。感謝各位泳手、會德豐地產和所有支持者，對更健康水質和提升生物多樣性所作出的支持和承諾。」

籌款行動工作正持續推行中，我們誠摯邀請大家支持「 80 公里馬拉松游泳挑戰」。您慷慨解囊可協助TNC 的蠔礁修復計劃，改善香港水質，並有助TNC 實現2030 年保護30%地球海洋的全球目標。讓我們共同為海洋創造更光明、更可持續的未來！

捐款詳情：

轉數快識別碼：102517950

賬戶名稱：The Nature Conservancy Hong Kong Foundation Limited

*請於信息欄輸入捐款代碼「#80kmswim」

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SOURCE 大自然保護協會