香港首部「光照世人」捐贈機正式營運

新聞提供者耶穌基督後期聖徒教會
18 11月, 2024, 12:03 CST
同步開放聖誕玻璃小屋 宣揚節日施予精神
香港2024年11月18日 /美通社/ -- 耶穌基督後期聖徒教會（教會）於今年聖誕節期間，在香港首次推行「光照世人」捐贈機慈善計劃，期望巿民共襄善舉，恩澤社群。捐贈機以自助售賣機的形式，為本地慈善機構籌募善款。適逢普天同慶的日子，教會希望市民購物送贈親友時，亦顧念其他有需要的人，以愛心行善，提升同理心和基督般的愛，讓耶穌基督的光照耀世人，觸動人心。如欲了解更多，請瀏覽專頁。
「光照世人」捐贈機將與聖誕玻璃小屋同步開放，讓市民齊來感受施予的喜慶氛圍。今年香港共有五個慈善機構參與，包括：博愛醫院、膳心連、香港幼兒教育及服務聯會、腦之家、Love 21。教會邀請不同宗旨、願景和使命的慈善機構參與，希望讓更多機構受惠。巿民可透過捐贈機，「購買」慈善機構籌募的物品，如食物餐飲、學習工具、技能教材、生活物資、醫療用品等，藉此幫助更多有需要的人。這個籌款活動為期48天，由2024年11月15日至2025年1月1日，假沙田新城市廣場第一期（107及110號兩間商店之間的開放空間）舉辦。時間由上午10時至晚上10時。
剪綵及捐贈機揭幕儀式完滿結束
開幕禮當天邀請了耶穌基督後期聖徒教會十二使徒之一迪特•鄔希鐸長老，以及五個慈善機構之代表致辭，祝福是項籌募善款計劃能順利進行。隨後，眾位嘉賓共同為捐贈機揭幕，象徵「光照世人」捐贈機正式營運。
「光照世人」推行數年 實踐全球共襄善舉
教會自2017年起，每年於聖誕節期間，在世界各地推行「光照世人」捐贈機慈善計劃。至今，全球已有超過200萬人次透過捐贈機捐款，總額超過3,200萬美元（約2.5億港元）。在2023年，就有超過250個慈善機構受助。今年，計劃會在13個國家中的106個城巿推行。募款活動不僅幫助慈善機構開辦更多支援項目，施助有需要的人，亦期望促進社會和諧及關愛文化。
教會會承擔計劃的一切製作、宣傳、營運和信用卡手續費，以確保慈善機構能獲得巿民的全數善款。公眾可自行選擇機構和籌款物品，唯參與的慈善機構最多可使用捐款的10%，作為內部營運開支。教會亦要求慈善機構提交一份資金使用報告，以確保恰當使用善款。
「光照世人」捐贈機
日期：2024年11月15日至2025年1月1日
時間：上午10時至晚上10時
地點：沙田新城市廣場第一期（107及110號兩間商店之間的開放空間）
關於耶穌基督後期聖徒教會
耶穌基督後期聖徒教會是一個基督教會，現時全世界有超過1,700萬成員。教會於1949年在香港成立，現有約25,000名成員。他們跟隨耶穌基督，重視家庭價值，樂於服務社區，施助他人。如希望加深對了解教會，請瀏覽教會的Facebook專頁。
SOURCE 耶穌基督後期聖徒教會
分享這篇文章