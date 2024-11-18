香港首部「光照世人」捐贈機正式營運

剪綵及捐贈機揭幕儀式完滿結束

開幕禮當天邀請了耶穌基督後期聖徒教會十二使徒之一迪特•鄔希鐸長老，以及五個慈善機構之代表致辭，祝福是項籌募善款計劃能順利進行。隨後，眾位嘉賓共同為捐贈機揭幕，象徵「光照世人」捐贈機正式營運。

「光照世人」推行數年 實踐全球共襄善舉

教會自2017年起，每年於聖誕節期間，在世界各地推行「光照世人」捐贈機慈善計劃。至今，全球已有超過200萬人次透過捐贈機捐款，總額超過3,200萬美元（約2.5億港元）。在2023年，就有超過250個慈善機構受助。今年，計劃會在13個國家中的106個城巿推行。募款活動不僅幫助慈善機構開辦更多支援項目，施助有需要的人，亦期望促進社會和諧及關愛文化。

教會會承擔計劃的一切製作、宣傳、營運和信用卡手續費，以確保慈善機構能獲得巿民的全數善款。公眾可自行選擇機構和籌款物品，唯參與的慈善機構最多可使用捐款的10%，作為內部營運開支。教會亦要求慈善機構提交一份資金使用報告，以確保恰當使用善款。

「光照世人」捐贈機

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場第一期（107及110號兩間商店之間的開放空間）

關於耶穌基督後期聖徒教會

耶穌基督後期聖徒教會是一個基督教會，現時全世界有超過1,700萬成員。教會於1949年在香港成立，現有約25,000名成員。他們跟隨耶穌基督，重視家庭價值，樂於服務社區，施助他人。如希望加深對了解教會，請瀏覽教會的 Facebook專頁 。

SOURCE 耶穌基督後期聖徒教會