醫道惠民「用愛站起來 ‧ 天使行動」六週年

「醫道惠民」是由黃天賜教授於2018年10月創立的慈善組織，「天使行動」是其重點慈善服務，為0-30歲患有先天及後天腦損傷、自閉症、唐氏綜合症、罕有病等的兒童及青少年，提供以中醫骨傷科為主的中醫義診服務，今年是醫道惠民成立的6週年，邀請到藝人Elva倪晨曦擔任慈善大使，為多位病童實現夢想，16歲的梓鍵便是其中一位受惠青少年。

梓鍵在1歲半時確診罕見病杜興氏肌肉營養不良症，發病率為5000分之一，暫時無藥可治，患者平均壽命是18歲。不過梓鍵一家沒有放棄，堅信中醫可以暫緩梓鍵肌肉退化的情況。2018年開始，由於肌肉退化，梓鍵需以輪椅代步，直到2019年，梓鍵參加了「天使行動」中醫義診計劃，縱使接受針灸很痛，服用中藥很苦，小小年紀的梓鍵在媽媽的陪伴下都一一跨過，而每星期持續接受中醫治療，讓梓鍵雙手及力氣變差問題都沒有惡化，病情得以紓緩。

送病童一份燃亮生命的聖誕禮物

聖誕節將至，在這個分享愛與關懷的節日，大家可以化身愛心聖誕老人，捐款支持「醫道惠民」的「用愛站起來‧天使行動」— 「燃亮生命的聖誕禮物」活動，幫助更多像梓鍵般的病童，讓這個聖誕佳節別具意義。

捐款港幣$200 幫助1名病童提供1次針灸

捐款港幣$300 幫助1名病童提供1次針灸及3日中藥

捐款港幣$600 幫助2名病童各獲得1次針灸及3日中藥

請踴躍支持醫道惠民「燃亮生命的聖誕禮物」活動，登入 https://angelmission.org.hk/products/christmas2024 捐助，讓病童歡度聖誕佳節及擁有健康的生活。為表謝意，捐款者將獲贈受惠兒童繪畫的電子心意卡。

關於醫道惠民︰

「醫道惠民」是由黃天賜教授於2018年10月創立的慈善組織（慈善稅務登記號：91/17034）。「天使行動」是其重點慈善服務，專為香港患有自閉症、先天及後天性腦損傷肢體弱能兒童及青少年、需要長期腦脊護理的傷健兒童，以及罕有疾病兒童提供中醫復康義診服務。同時，也為傷健兒童的家長們提供日常的「腦脊護理健康」培訓，以幫助他們更適切地照顧孩子的健康需求。

醫道惠民的願景是在有限的資源下為那些長時間與疾病搏鬥的戰士和家庭提供中醫復康服務，重燃他們人生的希望和夢想。自2019年到2023年，「天使行動」已為超過887名患有腦病或腦性癱瘓的肢體弱能兒童和青少年免費提供超過27,565次治療。醫道惠民深信，每人都應該有平等獲得醫療和康復服務的權利。因此，將繼續努力擴大我們的服務範圍和影響力，為更多需要的人提供幫助，恢復他們的健康，並重燃他們對未來的希望和夢想。

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關於黃天賜教授︰

黃教授出生於香港醫藥世家，致力推廣香港中醫藥文化的特色已逾五十年，是香港中醫藥界的重要貢獻者。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。黃教授更是兒童腦病的專家和先行者，創立「醫道惠民」，致力為腦病兒童提供中醫診症服務。

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