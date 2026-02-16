醫道惠民「愛．分享」新春祝福活動助病童獲得中醫義診 踏上復康之路

「用愛站起來．天使行動」 中醫義診計劃是醫道惠民的重點慈善服務，為 0 - 30 歲患有先天及後天腦損傷、自閉症、唐氏綜合症、罕有病等的兒童及青少年，提供以中醫骨傷科為主的中醫義診服務。在過去7年間， 「用愛站起來．天使行動」 中醫義診計劃已為近1,300名病童提供超過55,058次中醫義診服務，幫助病童及其家庭踏上中醫復康之路。其中，9歲病童芷晴便是最佳例證。

芷晴患有發育遲緩及髖關節脫臼，行動不便；舌頭活動不靈活，說話亦不清晰。自2019年加入「天使行動」持續接受中醫義診後，她的舌頭與雙手漸趨靈活協調，表達能力也提升了。見證芷晴每日進步與燦爛笑容，已成為家人最大安慰。

新春佳節 送病童一份愛的祝福



值此團圓時刻，醫道惠民誠邀您捐款支持「愛．分享」新春祝福活動，為更多像芷晴般的病童帶來希望與改變：

捐款港幣$200 ：幫助 1 名病童提供 1 次針灸

捐款港幣$300 ：幫助 1 名病童提供 1 次針灸 ＋ 3 日中藥

捐款港幣$600 ：幫助 2 名病童各獲得 1 次針灸 ＋ 3 日中藥

請即行動，支持醫道惠民「愛．分享」新春祝福活動，為病童送上最溫暖的新春祝福！

立即捐款： https://communitymedcare.org/cny/

關於醫道惠民︰

「醫道惠民」是由黃天賜教授於2018年10月創立的慈善組織（慈善稅務登記號：91/17034）。「天使行動」是其重點慈善服務，專為香港患有自閉症、先天及後天性腦損傷肢體弱能兒童及青年、需要長期腦脊護理的傷健兒童，以及罕有疾病兒童提供中醫復康義診服務。同時，也為傷健兒童的家長們提供日常的「腦脊護理健康」培訓，以幫助他們更適切地照顧孩子的健康需求。

醫道惠民的願景是在有限的資源下為那些長時間與疾病搏鬥的戰士和家庭提供中醫復康服務，重燃他們人生的希望和夢想。自2019年到2025年12月，「天使行動」已為近1,300名患有腦病或腦性癱瘓的肢體弱能兒童和青少年免費提供超過55,058次義診服務。醫道惠民深信，每人都應該有平等獲得醫療和康復服務的權利。因此，將繼續努力擴大我們的服務範圍和影響力，為更多需要的人提供幫助，恢復他們的健康，並重燃他們對未來的希望和夢想。

若要獲取更多關於醫道惠民的資訊，請瀏覽︰

網站︰ https://communitymedcare.org/

Facebook︰ https://www.facebook.com/communitymedcareorg

Instagram︰ https://www.instagram.com/communitymedcareorg/

關於黃天賜教授︰

黃教授出生於香港醫藥世家，致力推廣香港中醫藥文化的特色已逾五十年，是香港中醫藥界的重要貢獻者。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。黃教授更是兒童腦病的專家和先行者，創立「醫道惠民」，致力為腦病兒童提供中醫診症服務。為表揚黃天賜教授長期扶助弱勢，實踐人道精神的無私奉獻，黃教授榮獲香港紅十字會頒發2025年 「香港人道年獎」 。

傳媒查詢︰

醫道惠民

電話：(852) 3997 3868

電郵︰ [email protected]

媒體聯繫︰

[email protected]

SOURCE 醫道惠民