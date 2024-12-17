第二屆「《飛躍繪本》- 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」正式啟動

八位入選繪本插畫師全體亮相 獲支援參與業內著名書展及比賽

香港2024年12月17日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦及文創產業發展處資助的《飛躍繪本》— 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃 （下稱《飛躍繪本》），於去年舉辦第一屆，即成功協助入選的八位本地繪本插畫師推廣他們的作品並取得重大成果。他們當中在多項國際比賽中合共取得超個十個入圍及獎項，並於出席2024年意大利博洛尼亞兒童書展及北京國際圖書博覽會期間，與逾百間出版社會面，收到超過六十個查詢，更有入選繪本插畫師成功洽談海外版權，出版法語版繪本。有見業界熱烈迴響，創意創業會在文創產業發展處資助下，今年舉辦第二屆《飛躍繪本》，並於今天舉行啟動禮暨分享講座。八位入選第二屆《飛躍繪本》的本地新晉繪本插畫師首次全體亮相，分享他們對入選計劃的期望。大會邀請了文創產業專員曾昭學先生, JP為啟動禮擔任主禮嘉賓並致辭，他聯同創意創業會會長莊詠琳女士、創意創業會會副會長梁永恩先生，及同樣獲文創產業發展處資助的「騰飛創意—香港館」項目的籌委會主席任澤明先生，一同為第二屆《飛躍繪本》主持啟動儀式。

創意創業會會長莊詠琳女士表示：「創意創業會於去年舉辦第一屆《飛躍繪本》即獲得驕人成績和業界的肯定，讓我們對接續舉辦第二屆《飛躍繪本》更有信心，令更多本地繪本插畫師有機會參與境外的書展以擴闊視野。今屆《飛躍繪本》將參加2025年意大利博洛尼亞兒童書展、北京國際圖書博覽會及中國上海國際兒童書展，入選的繪本插畫師更會獲推薦參加多項世界知名的插畫及繪本比賽，以提升國際知名度。我們期待第二屆《飛躍繪本》能繼續支援更多優秀的香港繪本插畫師，透過更多的交流平台及商機，躍上更大的國際舞台。」

文創產業專員曾昭學先生, JP感謝創意創業會舉辦第二屆《飛躍繪本》，並預祝入選的香港新晉繪本插畫師取得好成績。

「騰飛創意—香港館」項目籌委會主席任澤明先生表示，「首屆《飛躍繪本》佳績有目共睹，『騰飛創意－香港館』項目十分榮幸繼續支持《飛躍繪本》。入選的香港繪本插畫師將可以於2025年意大利博洛尼亞兒童書展及北京國際圖書博覽會的香港館中，以專區形式展示他們的插畫及繪本作品。我們亦會安排他們於香港館內舉行工作坊及分享會，以促進他們與來自世界各地同業及潛在合作伙伴的交流。」

「騰飛創意－香港館」項目由香港出版總會及香港印刷業商會合辦、文創產業發展處資助，多年來在意大利博洛尼亞兒童書展、北京國際圖書博覽會、德國法蘭克福書展以及廣州南國書香節等大型國際書展中，設立香港館，以推廣香港印刷及出版業的創意與成就。

第二屆《飛躍繪本》將繼續為入選的本地新晉繪本插畫師提供全面及有系統的支援及培訓，協助他們提升創作水平、擴闊國際視野，迎來更多合作及商機。具體支援包括：

創作費資助及免費專業導師指導，讓入選繪本插畫師為國際無字書大賽創作全新作品參賽，並安排專業導師提供建議，以及於展會前教授他們推廣和出版授權技巧；

免費專業培訓課堂及大師班，由本地和海外的專家進行培訓講座，提升入選繪本插畫師的創作和營銷技巧。大會更為入選繪本插畫師製作作品集，提升他們獲合作夥伴青睞的機會；

聯同 由香港出版總會及香港印刷業商會合辦 、 文創產業發展處 資助 的「騰飛創意 — 香港館」項目 ，支援入選繪本插畫師參加業內著名書展 — 2025年意大利博洛尼亞兒童書展及北京國際圖書博覽會，與來自世界各地的出版商、編輯及插畫師洽談合作，並在設於這兩大書展的香港館內舉行工作坊及分享會。大會更安排導師陪同入選繪本插畫師出席兩大書展，提升他們向其他參展出版商、編輯展示作品，以增加洽談合作的機會；

— ，支援入選繪本插畫師參加業內著名書展 — 2025年意大利博洛尼亞兒童書展及北京國際圖書博覽會，與來自世界各地的出版商、編輯及插畫師洽談合作，並在設於這兩大書展的香港館內舉行工作坊及分享會。大會更安排導師陪同入選繪本插畫師出席兩大書展，提升他們向其他參展出版商、編輯展示作品，以增加洽談合作的機會； 連同入選第一屆《飛躍繪本》的繪本插畫師一同出席2025年中國上海國際兒童書展，展示前後兩屆入選繪本插畫師的插畫及繪本作品，並於展會舉行分享會；

入選繪本插畫師會獲推薦參加內地及國際繪本／插畫比賽，包括：意大利博洛尼亞兒童書展插畫家展、博洛尼亞那拉加茲獎、國際無字書大賽、BIBF國際插畫大賽及金風車國際青年插畫家大賽等。

在今天舉行的啟動禮暨分享講座上，大會亦邀請了入選第一屆《飛躍繪本》的其中兩位繪本插畫師 Amy Chai（黃珮嘉）及 Keung（姜智傑）出席，分享他們的創作、參賽及參展經驗，與第二屆入選繪本插畫師交流。大會更邀請到榮獲首屆「卓越大師．中國」榮譽稱號、首屆豐子愷兒童圖書獎等多個獎項的國際知名繪本作家及資深繪本編輯周翔先生主持講座，分享創作心得，並與出席人士作現場交流，以推動更多本地繪本及插畫創作。

有關《飛躍繪本》的詳情，可瀏覽網頁 https://goillustrators.hk/ 。

有關創意創業會

創意創業會成立於2007年，致力推動各大小創意創業活動，加強推動「創意創業」精神及商務教育，並與政府及其他團體合作，讓有志創業人士能夠分享經驗及營商策略；協助創業人士面對困難和提供意見，提升香港的競爭能力，履行對社會的責任。欲知更多關於創意創業會，請瀏覽https://iea.org.hk/。

有關文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網頁：https://www.ccidahk.gov.hk 。

SOURCE 創意創業會