第七屆「香港設計‧授權支援計劃」(DLAB) 香港國際授權展2026「DLAB香港館」隆重啟動

香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP在典禮上感謝創意創業會舉辦第七屆DLAB，並祝願各活動單位授權展取得豐碩成果，持續推動香港文化及創意產業發展，讓香港設計在國際市場綻放光芒。

創意創業會會長鄭凱謙先生表示：「IEA好高興DLAB成為孵化本地設計師的理想平台，見證不少參與的本地設計企業將優秀IP轉化成商機，業務有所成長，甚至成功開拓內地和海外授權市場。今屆DLAB更有接近七成的設計師首次參加，為設計授權業界帶來新動力。」

入選第七屆DLAB的39間本地設計企業可以優惠價，於「DLAB香港館」內設立獨立參展攤位，與全球逾600個國際及本地 IP 一同亮相，接觸來自世界各地的買家及潛在合作夥伴，提升品牌曝光，推動香港原創設計走向世界。

有關第七屆「香港設計‧授權支援計劃」的詳情，可瀏覽網頁 www.dlabhk.com。

有關創意創業會

創意創業會是一個非牟利的團體，致力加強推動香港、內地及海外的「創意創業」精神及商務教育，並與香港特別行政區政府及其他團體合作，讓有志創業人士獲得經驗及營商策略，從而提升他們的競爭能力。創意創業會一直努力推動香港成為全球領先的「創意創業之都」。

網頁：http://www.iea.org.hk。

DLAB 標誌

DLAB 標誌的四個英文字母，分別取自Design（設計）的「D」， Licensing（授權）的「L」，And（及）的「A」及Business（商機）的「B」。

有關文創產業發展處

文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。網頁：https://www.ccidahk.gov.hk。

SOURCE 創意創業會