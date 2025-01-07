領展旗下南豐廣場新設森林互動學習探索區 突破傳統教室學習界限 提供多元化學習體驗

新空間的設計理念以互動學習為核心，結合教育（Education）、體驗（Experiential）、娛樂（Entertainment）、探索（Explorability）和啟發（Enlightenment）五大元素。除了設有多個矚目的巨型動物裝置供「打卡」，商場地板還印有各種動物的腳印圖案，結合互動數碼遊戲，讓小朋友通過趣味遊戲探索，培養自主學習的態度。此外，場內不同位置設有裝飾，介紹不同動物的冷知識，富有教育意義。

結合多元教育資源與新主題空間 打造理想學習天地

南豐廣場作為區內標誌性的一站式教育機構集中地，充分利用教育商戶多元化的優勢，並通過這次改善工程，設計全新的教育主題空間，結合教育與娛樂元素，讓小朋友超越傳統教室的學習界限，使學習變得更加生動有趣。

奇趣動物嘉年華暨招生日 連串精彩活動打造愉快周末時光

南豐廣場為配合新主題空間登場，將於1月11日至12日舉辦「奇趣動物嘉年華暨招生日」，屆時將舉行一連串精彩活動，場內多間補習社、藝術機構及興趣班將提供限時報讀優惠和課程講解。即場報讀課程或在場內以電子貨幣消費滿指定金額及完成任務，更可以參加「奇趣動物小食 店」攤位遊戲，模擬烹調食物造型的玩偶。現場除了設有攤位遊戲，在1月11日更有跆拳道、舞蹈和音樂表演，以及動物知識問答比賽，為大家帶來充滿樂趣的周末。

「奇趣動物嘉年華暨招生日」活動詳情

日期：2025年1月11日至12日（星期六、日）

時間：中午12時至下午6時

地點：南豐廣場地下中庭及1樓

圖片下載： https://bit.ly/41WmEjv

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

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SOURCE 領展