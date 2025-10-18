創新科技嘉年華開鑼 應科院展示六大創新科技 與眾同樂

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示，應科院積極支持香港特區政府推廣全民科普教育，播下種子助力本地創科蓬勃發展。他說：「應科院致力研發『貼地』和具實質效益的創新科技，廣泛應用在不同行業，有助提升營運效率和解決痛點。我們很樂意在這項年度盛事向市民大眾展示令我們引以為傲的科研成果。」

他指出，「創新科技嘉年華」每年吸引數十萬名市民參與，冀能啟發更多年輕人投身創科，盡展潛能、成就夢想。

在應科院展位上，市民可親身體驗互動數碼科技展示，試玩生成式人工智能遊戲，並認識應科院的嶄新科技，包括專為無線膠囊內窺鏡而設的專用系統晶片、大批量鑽石顏色自動分級儀、無人機和低空經濟相關科技，以及專為組裝合成建築而設的智能光學精準定位系統等。

1. 膠囊內窺鏡專用系統晶片

這款屢獲殊榮的膠囊內窺鏡專用系統晶片，超高速傳輸能力提升逾7倍，令畫質更加清晰，顯著提高診斷準確性；同時晶片體積較傳統設計縮小42%，確立其在膠囊內窺鏡領域的獨特優勢，讓患者在毋需麻醉、降低感染風險的情況下完成更舒適的檢查。

2. 鑽石顏色自動分級

這款高精密自動化鑽石顏色分級機器，利用內部參照標準，消除環境和人工誤差，令準確率高達正負0.5級。這創新技術能夠在生產線上連續評估鑽石顏色，簡化生產線流程，解決傳統分級的低效問題，為行業樹立新基準。

3. 城市包裹運送無人機技術

應科院的無人機解決方案優化城市地區的輕量包裹運送，採用先進定位系統，包括全球衛星導航系統實時動態定位(GNSS-RTK)、慣性導航演算法及路側單元設備(RSU)。其精準導航功能即使在訊號受阻的環境下仍能確保可靠運作，特別適合緊急醫療運送。透過避開城市交通，系統相比傳統方法顯著提升運送速度及可靠性。

4. 組裝合成建築智能定位

智能光學精準定位系統解決組裝合成建築(MiC)的關鍵挑戰。系統採用非可見光通訊技術(nVLC)、邊緣計算及事件感測，實時追蹤吊裝物件的六自由度姿態變化。實時路徑預測、操作輔助資訊及完整吊裝記錄等功能有效提升施工質素、增強現場工作人員的決策能力，並推進MiC組件定位技術發展。

5. 詐騙偵測及防範意識遊戲

不法分子利用逼真的語音克隆、深偽技術等生成式人工智能工具進行詐騙，令受害人難以辨別真偽。應科院的AI詐騙偵測系統運用多媒體分析、電腦視覺及自然語言處理技術，為金融及保險等行業提供實時風險警報。展位上的互動AI小遊戲讓參觀者挑戰辨別真實與AI生成的影像，提高公眾對數碼時代詐騙風險的警覺性。

6. 應科院全方位科技展示

應科院的互動數碼展示屏展示人工智能、智慧出行、智慧城市、先進電子元件、新型工業化、建築科技及5G通訊等領域的創新成果。有別於靜態展示，這個互動裝置讓參觀者能透過沉浸式視覺體驗，探索應科院在不同研發領域的尖端發展。

活動網頁：https://innocarnival.hk

應科院展位：紅區B-07 (科學園10W地下)

圖片下載： http://bit.ly/42hqfYU

