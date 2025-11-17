中國移動香港推出「心級服務」八大服務承諾 以客戶為中心 讓愛連接每一刻

一直在線 以愛互聯

中國移動香港全力引入集團「心級服務」理念，彰顯企業社會責任，持續完善客戶權益保障，並全面落實於本地業務之中。自2023年起，中國移動香港以「銀髮、年輕、商企、家庭」四大客群為核心，聯動多家社福機構定期展開社區活動及義工服務，全心推動數碼共融。其中，「心級服務課堂」專為銀髮族度身訂造，內容涵蓋智能手機操作、應用程式使用及防騙知識，透過「知識、 社區 、 防詐」三維實踐，協助長者跨越數碼鴻溝，提升生活質素。面對日益猖獗的詐騙手法，中國移動香港深知市民所面臨的風險逐漸增加，因此持續強化反詐騙措施，包括設立防詐熱線提供即時支援，聚焦不同詐騙主題和案例，定期透過多元渠道發佈防詐資訊，每月向各類客群發送超過200萬條防詐提示短訊，以提升公眾的認知與預防能力，營造全面的防詐環境。此外，中國移動香港亦提供免費來電攔截服務，協助用戶迅速識別可疑來電，有效減低詐騙風險，積極為客戶的安全保駕護航。

客戶為先 革新承諾

為落實集團「民有所呼，我必有應」的服務理念，中國移動香港精益求精，與時並進，讓「心級服務」持續進化。中國移動香港根據對客戶需求的深入洞察，制訂八大服務承諾，聚焦三大核心範疇：服務和產品體驗、高效及時的回應，以及數據與私隱安全，全方位守護每位客戶，確保提供穩定、優質、安心的服務體驗，建立業界可信賴的服務標竿。是次革新的八大服務承諾包括：

透明消費，查閱無憂：所有服務辦理須經客戶同意；申請結果及時通知；可於官網、MyLink App、熱線12580及門市查閱服務方案。



主動提醒，放心使用：提供本地與外地用量提示，以及多渠道賬單與用量查詢。



線上線下，快速辦理：多渠道服務簡便高效，資訊清晰透明。



內地支援，應急提供：設24小時免費內地漫遊熱線12581；支援內地郵寄補卡；於廣東指定門市即時補卡服務。



銷售有道，誠信為本：遵守通訊局「拒收登記冊」規定，所有短訊（雙向短訊除外）均以「#」標示。



個人訊息，高度保障：設立「私隱管理系統」；登錄時即時提示，守護賬戶安全。



防詐防騙，多重提醒：提供免費來電攔截、防騙熱線2211 7106及網上專區。



多元渠道，真誠回應：全港設有逾40間門市，方便不同地區的客戶前往辦理業務或獲取支援。另有24小時三語客戶服務，並提供一鍵反饋及查單功能。

「心級服務」不止是一句口號，而是一份長期承諾。中國移動香港將持續聆聽客戶聲音，並結合科技與關懷完善所有服務細節，讓每位客戶都能切實感受到服務的溫度與真誠，讓我們以心連心，以愛連接每一刻。

有關更多「心級服務」八大服務承諾詳細內容，請瀏覽：

https://www.hk.chinamobile.com/tc/home/customer-service/service-commitment

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球 500 強」企業，香港聯交所股份代號：941；於 1997年 1 月正式提供服務，成為全港首個 PCS 流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G SA/NSA、4G LTE等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2024年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網路客戶。

SOURCE 中國移動香港